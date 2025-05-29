29 мая 2025

Путин встретился в Кремле с Назарбаевым. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прилетел в Москву
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прилетел в Москву Фото:

Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — прокомментировал Песков. Официальное заявление опубликовано на сайте Кремля. Детали их беседы пока не раскрываются, однако на опубликованных кадрах видно, что при встрече Путин и Назарбаев пожали друг другу руки и дружески обнялись.

Президент России сегодня также провел встречу с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ и предоставил ей свой лимузин «Аурус» для поездки в Большой театр после переговоров в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее, в этот же день, Путин провел онлайн-встречи с многодетными семьями. Семье Марьям Хамхоевой и Беслана Боголова из Ингушетии после общения с президентом вручили ключи от новой четырехкомнатной квартиры в Назрани.

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Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — прокомментировал Песков. Официальное заявление опубликовано на сайте Кремля. Детали их беседы пока не раскрываются, однако на опубликованных кадрах видно, что при встрече Путин и Назарбаев пожали друг другу руки и дружески обнялись. Президент России сегодня также провел встречу с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ и предоставил ей свой лимузин «Аурус» для поездки в Большой театр после переговоров в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее, в этот же день, Путин провел онлайн-встречи с многодетными семьями. Семье Марьям Хамхоевой и Беслана Боголова из Ингушетии после общения с президентом вручили ключи от новой четырехкомнатной квартиры в Назрани.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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