В Конгрессе раскрыли, кто вместо Байдена управлял США

В Белом доме во время президентства Джо Байдена работала группа из четырех сотрудников, которые фактически исполняли его обязанности и подписывали документы от его имени с помощью автоматической подписи. Об этом сообщил глава комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер.
По словам Комера, в группу входили бывший глава Совета по внутренней политике Нира Танден, помощница президента Анна Томазини, советник первой леди Энтони Бернал и заместитель руководителя Овального кабинета Эшли Уильямс. «Эти люди были настоящими президентами Соединенных Штатов, поскольку именно их подписи, поставленные автопером, стояли на официальных документах», — заявил конгрессмен, передает газета «Взгляд».
Комер также подчеркнул, что до сих пор неясно, был ли президент Байден в курсе того, какие документы подписываются от его имени и контролировал ли он этот процесс. Он отметил намерение выяснить все обстоятельства произошедшего и пообещал опубликовать результаты расследования по итогам работы комитета.
Ранее президент США Дональд Трамп разместил ссылку на публикацию для своей аудитории, насчитывающей почти 10 миллионов подписчиков, не предоставив пояснений или дополнительного контекста. Корреспонденты NBC News обратились в пресс-службу Белого дома с просьбой прокомментировать данный пост, однако ответа не последовало. Издание также отметило, что соратники Трампа ранее распространяли конспирологические теории о существовании скрытого правительства в США, а также распространяли недостоверную информацию о вакцинах и так называемом «глубинном государстве», напоминает телеканал 360.
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