04 июня 2025

Мать украинского бойца помогла ВС РФ уничтожить разведгруппу ВСУ

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Мать бойца ВСУ помогла ВС РФ уничтожить разведгруппу украинского спецназа
Мать бойца ВСУ помогла ВС РФ уничтожить разведгруппу украинского спецназа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мать украинского военного, проживающая в Праге, предоставила сведения, которые помогли российским военным уничтожить диверсионно-разведывательную группу ВСУ на границе Сумской и Курской областей. Об этом сообщил telegram-канал, связанный с группировкой войск «Север».

«Женщина сообщает не только личные и персональные данные своего сына, но и информирует нас о том, что в настоящее время он участвует (участвовал) в попытке прорыва ВСУ на российскую территорию в районе села Горналь», — пишет telegram-канал «Северный ветер». Канал связан с российской группировкой войск.

Женщина по фамилии Кронг регулярно пересылала деньги своему сыну — Александру Михайловичу Кронгу 1984 года рождения, проходящему службу в 6-м полку сил специальных операций ВСУ «Рейнджер». В результате предоставленной информации удалось провести пеленгование мобильного телефона одного из членов разведгруппы ВСУ.

По данным канала, после этого подразделение попало в засаду российских военных. Семь украинских солдат были взяты в плен, остальные ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. По сведениям «Северного ветра», судьба Александра Кронга пока неизвестна и будет определяться в ближайшие дни.

Ранее российские силовые структуры сообщили, что родственники украинских военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий в Сумской области, активно призывают своих близких сдаваться в плен российским силам. Помимо этого, родственники насильно мобилизованных военнослужащих ВСУ направляют им видеозаписи и музыкальные произведения с российской патриотической тематикой.

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Мать украинского военного, проживающая в Праге, предоставила сведения, которые помогли российским военным уничтожить диверсионно-разведывательную группу ВСУ на границе Сумской и Курской областей. Об этом сообщил telegram-канал, связанный с группировкой войск «Север». «Женщина сообщает не только личные и персональные данные своего сына, но и информирует нас о том, что в настоящее время он участвует (участвовал) в попытке прорыва ВСУ на российскую территорию в районе села Горналь», — пишет telegram-канал «Северный ветер». Канал связан с российской группировкой войск. Женщина по фамилии Кронг регулярно пересылала деньги своему сыну — Александру Михайловичу Кронгу 1984 года рождения, проходящему службу в 6-м полку сил специальных операций ВСУ «Рейнджер». В результате предоставленной информации удалось провести пеленгование мобильного телефона одного из членов разведгруппы ВСУ. По данным канала, после этого подразделение попало в засаду российских военных. Семь украинских солдат были взяты в плен, остальные ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. По сведениям «Северного ветра», судьба Александра Кронга пока неизвестна и будет определяться в ближайшие дни. Ранее российские силовые структуры сообщили, что родственники украинских военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий в Сумской области, активно призывают своих близких сдаваться в плен российским силам. Помимо этого, родственники насильно мобилизованных военнослужащих ВСУ направляют им видеозаписи и музыкальные произведения с российской патриотической тематикой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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