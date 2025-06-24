Рютте призвал Британию защититься, чтобы не учить русский язык

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Рютте призвал жителей Великобритании защищать себя и свой язык
Рютте призвал жителей Великобритании защищать себя и свой язык Фото:

Жителям Великобритании нужно защищаться от России, чтобы сохранить родной язык и не заговорить по-русски, сообщил генсекретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, сейчас РФ производит в несколько раз больше боеприпасов, чем все страны-члены Североатлантического альянса. 

«Если вы хотите сохранить британский язык и не перейти в Лондоне на русский, то вам придется защищать себя, и защищать себя от России, которая теперь производит в четыре раза больше боеприпасов, чем вся НАТО», — заявил Рютте. Его слова приводит The Guardian

Он также предупредил государства-члены альянса о необходимости увеличить военные расходы до 5% от ВВП. При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет планов по нападению на страны НАТО, в этом нет логики. Он отмечал, что западные лидеры регулярно используют риторику о якобы существующей «российской угрозе». Подобным они пытаются запугать жителей своих государств и отвлечь внимание от внутриполитических проблем. Кроме того, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, главным союзником Киева по атакам на Москву является Великобритания. Однако бойцы ВС РФ «отвоевывают правду, честь и достоинство людей».

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Жителям Великобритании нужно защищаться от России, чтобы сохранить родной язык и не заговорить по-русски, сообщил генсекретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, сейчас РФ производит в несколько раз больше боеприпасов, чем все страны-члены Североатлантического альянса.  «Если вы хотите сохранить британский язык и не перейти в Лондоне на русский, то вам придется защищать себя, и защищать себя от России, которая теперь производит в четыре раза больше боеприпасов, чем вся НАТО», — заявил Рютте. Его слова приводит The Guardian.  Он также предупредил государства-члены альянса о необходимости увеличить военные расходы до 5% от ВВП. При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет планов по нападению на страны НАТО, в этом нет логики. Он отмечал, что западные лидеры регулярно используют риторику о якобы существующей «российской угрозе». Подобным они пытаются запугать жителей своих государств и отвлечь внимание от внутриполитических проблем. Кроме того, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, главным союзником Киева по атакам на Москву является Великобритания. Однако бойцы ВС РФ «отвоевывают правду, честь и достоинство людей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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