Жителям Великобритании нужно защищаться от России, чтобы сохранить родной язык и не заговорить по-русски, сообщил генсекретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, сейчас РФ производит в несколько раз больше боеприпасов, чем все страны-члены Североатлантического альянса.
«Если вы хотите сохранить британский язык и не перейти в Лондоне на русский, то вам придется защищать себя, и защищать себя от России, которая теперь производит в четыре раза больше боеприпасов, чем вся НАТО», — заявил Рютте. Его слова приводит The Guardian.
Он также предупредил государства-члены альянса о необходимости увеличить военные расходы до 5% от ВВП. При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет планов по нападению на страны НАТО, в этом нет логики. Он отмечал, что западные лидеры регулярно используют риторику о якобы существующей «российской угрозе». Подобным они пытаются запугать жителей своих государств и отвлечь внимание от внутриполитических проблем. Кроме того, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, главным союзником Киева по атакам на Москву является Великобритания. Однако бойцы ВС РФ «отвоевывают правду, честь и достоинство людей».
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