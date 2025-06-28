Путин оценил размер зарплат в студотрядах

Уровень заработной платы студентов, работающих в студенческих отрядах, по его мнению, остается низким и требует повышения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями российского движения студотрядов.
«50-70 тысяч в месяц? Маловато, честно скажу. Маловато», — заявил Путин. Текстовую трансляцию ведет пресс-служба Кремля.
По словам Владимира Путина, современные выплаты значительно уступают заработкам, которые он сам получал во время работы в студотрядах в студенческие годы. «Мы работали когда, мы зарабатывали тысячу или полторы за месяц, и тогда в советское время это было прилично потому что, „жигули“ стоили 5 тысяч», — сказал президент, обращая внимание на несоответствие нынешних ставок уровню жизни и ожиданиям молодежи.
Путин принял участие в открытии молодежных центров в российских регионах. На связи с Путиным Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Дагестан, Карачаево-Черкессия, а также Херсонская область. Президент поздравил молодежь с праздником.
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