Путин оценил размер зарплат в студотрядах

Путин заявил, что студентам в студотрядах платят маловато
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин возмутился размером зарплат в студотрядах
Путин возмутился размером зарплат в студотрядах Фото:

Уровень заработной платы студентов, работающих в студенческих отрядах, по его мнению, остается низким и требует повышения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями российского движения студотрядов.

«50-70 тысяч в месяц? Маловато, честно скажу. Маловато», — заявил Путин. Текстовую трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

По словам Владимира Путина, современные выплаты значительно уступают заработкам, которые он сам получал во время работы в студотрядах в студенческие годы. «Мы работали когда, мы зарабатывали тысячу или полторы за месяц, и тогда в советское время это было прилично потому что, „жигули“ стоили 5 тысяч», — сказал президент, обращая внимание на несоответствие нынешних ставок уровню жизни и ожиданиям молодежи.

Путин принял участие в открытии молодежных центров в российских регионах. На связи с Путиным Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Дагестан, Карачаево-Черкессия, а также Херсонская область. Президент поздравил молодежь с праздником.

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Уровень заработной платы студентов, работающих в студенческих отрядах, по его мнению, остается низким и требует повышения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями российского движения студотрядов. «50-70 тысяч в месяц? Маловато, честно скажу. Маловато», — заявил Путин. Текстовую трансляцию ведет пресс-служба Кремля. По словам Владимира Путина, современные выплаты значительно уступают заработкам, которые он сам получал во время работы в студотрядах в студенческие годы. «Мы работали когда, мы зарабатывали тысячу или полторы за месяц, и тогда в советское время это было прилично потому что, „жигули“ стоили 5 тысяч», — сказал президент, обращая внимание на несоответствие нынешних ставок уровню жизни и ожиданиям молодежи. Путин принял участие в открытии молодежных центров в российских регионах. На связи с Путиным Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Дагестан, Карачаево-Черкессия, а также Херсонская область. Президент поздравил молодежь с праздником.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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