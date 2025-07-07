В жилом доме в Саратовской области произошел мощный взрыв

В доме в Саратовской области произошел взрыв, вероятно, из-за газа
В пятиэтажке города Ершов (Саратовская область) произошел взрыв, повреждено несколько квартир. Об этом сообщили в telegram-каналах.
В пятиэтажном жилом доме в Ершове произошел взрыв, предварительно, из-за утечки бытового газа. Предположительно, повреждено и разрушено несколько квартир, информации о пострадавших нет, сообщает telegram-канал Baza.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!