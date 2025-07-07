В жилом доме в Саратовской области произошел мощный взрыв

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В доме в Саратовской области произошел взрыв, вероятно, из-за газа
В доме в Саратовской области произошел взрыв, вероятно, из-за газа Фото:

В пятиэтажке города Ершов (Саратовская область) произошел взрыв, повреждено несколько квартир. Об этом сообщили в telegram-каналах.

В пятиэтажном жилом доме в Ершове произошел взрыв, предварительно, из-за утечки бытового газа. Предположительно, повреждено и разрушено несколько квартир, информации о пострадавших нет, сообщает telegram-канал Baza.

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В пятиэтажке города Ершов (Саратовская область) произошел взрыв, повреждено несколько квартир. Об этом сообщили в telegram-каналах. В пятиэтажном жилом доме в Ершове произошел взрыв, предварительно, из-за утечки бытового газа. Предположительно, повреждено и разрушено несколько квартир, информации о пострадавших нет, сообщает telegram-канал Baza.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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