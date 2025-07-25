Экс-заместителей губернатора Брянской области приговорили к девяти годам колонии

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Суд приговорил Кулешову и Егорову к девяти годам колонии за получение взятки
Суд приговорил Кулешову и Егорову к девяти годам колонии за получение взятки Фото:

Бывшие заместители губернатора Брянской области Татьяна Кулешова и Елена Егорова были приговорены к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за получение взятки в крупном размере. Решение вынес Володарский районный суд.

«Приговором суда Кулешовой назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима… Егоровой назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

Как уточнили в пресс-службе, Кулешова также оштрафована на 10 миллионов рублей и лишена права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах сроком на семь лет. Егорову приговорили к штрафу 8,1 миллиона рублей и запрету на аналогичные должности на пять лет.

Следствие установило, что Кулешова и Егорова через посредничество Евгении Матвеевой получили взятку от предпринимательницы Валентины Автушенко за содействие при заключении контрактов на поставку техники и оборудования для образовательных учреждений региона, а также за заключение госконтракта на поставку обеззараживателей воздуха. Среди фигурантов дела трое признали вину, Егорова свою причастность отрицала.

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Бывшие заместители губернатора Брянской области Татьяна Кулешова и Елена Егорова были приговорены к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за получение взятки в крупном размере. Решение вынес Володарский районный суд. «Приговором суда Кулешовой назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима… Егоровой назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона. Как уточнили в пресс-службе, Кулешова также оштрафована на 10 миллионов рублей и лишена права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах сроком на семь лет. Егорову приговорили к штрафу 8,1 миллиона рублей и запрету на аналогичные должности на пять лет. Следствие установило, что Кулешова и Егорова через посредничество Евгении Матвеевой получили взятку от предпринимательницы Валентины Автушенко за содействие при заключении контрактов на поставку техники и оборудования для образовательных учреждений региона, а также за заключение госконтракта на поставку обеззараживателей воздуха. Среди фигурантов дела трое признали вину, Егорова свою причастность отрицала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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