Володин заявил, что будущее России и мира зависит от итогов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Будущее многополярного мира зависит от победы России
Будущее многополярного мира зависит от победы России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

От того, достигнет ли Россия целей спецоперации, зависит будущее страны и всего мира. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«От достижения целей специальной военной операции зависит будущее России и в целом зависит мир на нашей планете», — заявил Вячеслав Володин, его слова передает корреспондент URA.RU. Председатель ГД подчеркнул, что для России очень важна победа, поскольку она даст будущее не только ей, но и другим странам в рамках многополярного мира, справедливого мироустройства. Именно это обеспечит возможность развития суверенитета российского государства, заключил Володин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
От того, достигнет ли Россия целей спецоперации, зависит будущее страны и всего мира. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «От достижения целей специальной военной операции зависит будущее России и в целом зависит мир на нашей планете», — заявил Вячеслав Володин, его слова передает корреспондент URA.RU. Председатель ГД подчеркнул, что для России очень важна победа, поскольку она даст будущее не только ей, но и другим странам в рамках многополярного мира, справедливого мироустройства. Именно это обеспечит возможность развития суверенитета российского государства, заключил Володин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...