Компенсации ущерба и усиление безопасности: Минцифры разработало новые меры против кибермошенничества

Минцифры представило второй пакет мер против кибермошенничества, включающий механизмы компенсации ущерба гражданам, защиту от международных мошеннических звонков, внесудебную блокировку фишинговых сайтов и новые способы восстановления аккаунтов на «Госуслугах». Инициативы направлены на усиление безопасности граждан в цифровой среде и снижение числа киберпреступлений. Подробнее — в материале URA.RU.
Компенсация ущерба
Минцифры предложило разработать механизм компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий. Внедрение автоматизированного обмена данными через государственную информационную систему «Антифрод» позволит операторам связи и банкам координировать действия для предотвращения хищений. Если мошенники украли средства с мобильного счета из-за бездействия оператора связи, он обязан будет возместить ущерб. Аналогично, банк, не принявший мер после предупреждения о подозрительных действиях, должен будет компенсировать потери клиента.
Защита от мошеннических звонков из-за рубежа
Второй пакет мер предусматривает возможность для абонентов запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях международные звонки будут помечаться специальным индикатором. Нововведение направлено на снижение числа случаев, когда мошенники используют подмену номеров для обмана граждан.
Внесудебная блокировка фишинговых сайтов
Для борьбы с фишинговыми сайтами и ресурсами, распространяющими вредоносное ПО или рекламирующими несертифицированные средства связи, будет введен механизм внесудебной блокировки. Это позволит сократить время реакции на киберугрозы и минимизировать ущерб для пользователей.
Упрощение восстановления аккаунтов на «Госуслугах»
Минцифры предложило законодательно закрепить способы восстановления доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги» в случае их блокировки из-за действий мошенников. «Восстановить доступ можно будет быстро и удобно следующими способами: с помощью биометрической идентификации, через приложение или сайт банка, с помощью национального мессенджера, в МФЦ», — говорится в сообщении.
Единая платформа согласий и ограничение банковских карт
На портале «Госуслуги» будет создана единая платформа согласий, где граждане смогут увидеть, кому и для каких целей они предоставляли свои персональные данные, а также отозвать ранее выданные согласия. Кроме того, для борьбы с мошенническими схемами, связанными с «дроп-картами», россиянам запретят иметь более 10 банковских карт, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.