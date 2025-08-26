Компенсации ущерба и усиление безопасности: Минцифры разработало новые меры против кибермошенничества

Минцифры планирует разработать механизм компенсации ущерба от кибермошенников
Для фишинговых сайтов будет действовать внесудебный механизм блокировки
Для фишинговых сайтов будет действовать внесудебный механизм блокировки

Минцифры представило второй пакет мер против кибермошенничества, включающий механизмы компенсации ущерба гражданам, защиту от международных мошеннических звонков, внесудебную блокировку фишинговых сайтов и новые способы восстановления аккаунтов на «Госуслугах». Инициативы направлены на усиление безопасности граждан в цифровой среде и снижение числа киберпреступлений. Подробнее — в материале URA.RU. 

Компенсация ущерба

Минцифры предложило разработать механизм компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий. Внедрение автоматизированного обмена данными через государственную информационную систему «Антифрод» позволит операторам связи и банкам координировать действия для предотвращения хищений. Если мошенники украли средства с мобильного счета из-за бездействия оператора связи, он обязан будет возместить ущерб. Аналогично, банк, не принявший мер после предупреждения о подозрительных действиях, должен будет компенсировать потери клиента.

Защита от мошеннических звонков из-за рубежа

Второй пакет мер предусматривает возможность для абонентов запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях международные звонки будут помечаться специальным индикатором. Нововведение направлено на снижение числа случаев, когда мошенники используют подмену номеров для обмана граждан.

Внесудебная блокировка фишинговых сайтов

Для борьбы с фишинговыми сайтами и ресурсами, распространяющими вредоносное ПО или рекламирующими несертифицированные средства связи, будет введен механизм внесудебной блокировки. Это позволит сократить время реакции на киберугрозы и минимизировать ущерб для пользователей.

Упрощение восстановления аккаунтов на «Госуслугах»

Минцифры предложило законодательно закрепить способы восстановления доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги» в случае их блокировки из-за действий мошенников. «Восстановить доступ можно будет быстро и удобно следующими способами: с помощью биометрической идентификации, через приложение или сайт банка, с помощью национального мессенджера, в МФЦ», — говорится в сообщении. 

Единая платформа согласий и ограничение банковских карт

На портале «Госуслуги» будет создана единая платформа согласий, где граждане смогут увидеть, кому и для каких целей они предоставляли свои персональные данные, а также отозвать ранее выданные согласия. Кроме того, для борьбы с мошенническими схемами, связанными с «дроп-картами», россиянам запретят иметь более 10 банковских карт, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

