Раскрыто, как катаклизмы на Камчатке скажутся на проведении местных выборов в 2025 году

Природные катаклизмы, такие как землетрясения, на Камчатке не скажутся на проведении выборов в регионе в 2025 году. Так, у местных властей и отделений партий есть значительный опыт проведения подобных мероприятий в экстремальных условиях. Об этом говорится в докладе по предполагаемым результатами региональных и местных выборов от Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).
«Природные катаклизмы в Камчатском крае несомненно осложнили ход электоральных процедур. Но не ожидается, что это как-то отразится на результатах кампании. У федеральных властей, аппаратов ЕР и других партий накоплен приличный опыт проведения выборов в непростых и даже экстремальных условиях», — говорится в документе. Он есть в распоряжении URA.RU.
В Камчатском крае выборы пройдут в течение трех дней — с 12 по 14 сентября. Будут избирать губернатора, также состоятся 15 кампаний местного уровня. Региональный избирком 4 августа зарегистрировал первых кандидатов на выборах губернатора: действующий глава региона Владимир Солодов («Единая Россия») и депутат Госдумы от ЛДПР Василина Кулиева.
Кроме того, из-за частых землетрясений избиратели смогут отдать свои голоса за кандидатов на придомовых территориях, территориях общего пользования и в пунктах, где отсутствуют помещения для голосования. Соответствующее прошение избиркома Камчатского края удовлетворил Центризбирком. Как отмечается в постановлении, подобное необходимо для обеспечения безопасности местных жителей.
