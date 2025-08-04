Выжили из ума: Слуцкий жестко раскритиковал Великобританию за подготовку теракта

Слуцкий: мировое сообщество должно предотвратить диверсии Великобритании
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Леонил Слуцкий считает, что нельзя игнорировать данные разведки о готовящихся терактах в международных водах
Леонил Слуцкий считает, что нельзя игнорировать данные разведки о готовящихся терактах в международных водах Фото:

Мировое сообщество обязано отреагировать на сведения о готовящихся диверсионных акциях в море, которые планирует Великобритания. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по международным делам и глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Он назвал организаторов «выжившими из ума».

«Мировое сообщество должно внимательно отнестись к информации российских спецслужб и не допустить совершения нового международного теракта со стороны выживших из ума адептов западной гегемонии», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он сделал это ответ на информацию, что островное государство планирует нанять украинских боевиков для организации двух терактов в международных водах. 

Руководитель комитета Госдумы отметил, что подобные диверсии способны повлечь за собой последствия, значительно выходящие за рамки одного региона. Также они могут привести к серьезной экологической катастрофе. Он напомнил, что виновные в подрыве газопроводов «Северный поток» страны до сих пор остаются безнаказанными. Именно это, считает Слуцкий, подталкивает их к совершению новых преступлений.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявлял, что Великобритания уже предпринимала попытки военных провокаций в Балтийском регионе. Страна намерена была сорвать переговоры между Россией и США и убедить Вашингтон продолжать военную поддержку Украины.

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Мировое сообщество обязано отреагировать на сведения о готовящихся диверсионных акциях в море, которые планирует Великобритания. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по международным делам и глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Он назвал организаторов «выжившими из ума». «Мировое сообщество должно внимательно отнестись к информации российских спецслужб и не допустить совершения нового международного теракта со стороны выживших из ума адептов западной гегемонии», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он сделал это ответ на информацию, что островное государство планирует нанять украинских боевиков для организации двух терактов в международных водах.  Руководитель комитета Госдумы отметил, что подобные диверсии способны повлечь за собой последствия, значительно выходящие за рамки одного региона. Также они могут привести к серьезной экологической катастрофе. Он напомнил, что виновные в подрыве газопроводов «Северный поток» страны до сих пор остаются безнаказанными. Именно это, считает Слуцкий, подталкивает их к совершению новых преступлений. Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявлял, что Великобритания уже предпринимала попытки военных провокаций в Балтийском регионе. Страна намерена была сорвать переговоры между Россией и США и убедить Вашингтон продолжать военную поддержку Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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