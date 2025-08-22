В Еврокомиссии не увидели угрозы в ударах ВСУ по Дружбе

В Еврокомиссии получили письмо об атаках ВСУ на «Дружбу»
В Еврокомиссии получили письмо об атаках ВСУ на «Дружбу»
ВСУ ударили по нефтепроводу «Дружба»

В Еврокомиссии (ЕК) не усматривают непосредственных угроз для безопасности энергоснабжения стран ЕС в связи с атакой ВСУ на трубопровод «Дружба». Об этом рассказал источник в ЕК.

«Еврокомиссия не видит угроз безопасности поставок энергии в страны ЕС в связи с атакой на „Дружбу“», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что ведомство подтвердило получение официальных обращений от Венгрии и Словакии, выразивших озабоченность в связи с инцидентом.

Уточняется, что в Еврокомиссии осведомлены о временном прекращении поставок нефти по пораженному участку трубопровода. Отмечается, что специалисты поддерживают постоянный контакт с компетентными органами затронутых стран для мониторинга ситуации и координации дальнейших действий.

Подчеркивается, что, несмотря на серьезность инцидента, в ЕК считают текущие риски для европейской энергобезопасности управляемыми. Ведомство продолжает анализировать последствия атаки и оценивать возможное влияние на стабильность транзита энергоресурсов в регионе.

