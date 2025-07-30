В Германии потребовали срочную отставку фон дер Ляйен

Вагенкнехт: Германия требует отставки фон дер Ляйен из-за сделки с Трампом
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Условия соглашения крайне невыгодны для Евросоюза и особенно для Германии
Условия соглашения крайне невыгодны для Евросоюза и особенно для Германии Фото:

В Германии требуют немедленной отставки главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен после заключения ею торговой сделки с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

«Фон дер Ляйен должна уйти в отставку. Этого следует со всей решительностью требовать в ЕС в том числе правительству ФРГ. Это не торговая сделка, а настоящая катастрофа, за которую ей следует ответить», — написала Вагенкнехт в своей социальной сети Х. По ее мнению, условия соглашения крайне невыгодны для Евросоюза и особенно для Германии.

Вагенкнехт призвала власти Германии и других стран ЕС добиваться расторжения соглашения и инициировать новые переговоры. В качестве альтернативы политик предложила Берлину возобновить поставки нефти и газа из России. Она подчеркнула, что возвращение к прежним энергетическим связям с Россией является «единственно правильным путем» для стабилизации ситуации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что если бы ЕС продолжал получать российский газ, заключения «тяжелой» сделки с США можно было бы избежать. Она выразила мнение, что новые договоренности приведут к росту издержек для европейских граждан и могут затормозить развитие региона на десятилетия.

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В Германии требуют немедленной отставки главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен после заключения ею торговой сделки с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт. «Фон дер Ляйен должна уйти в отставку. Этого следует со всей решительностью требовать в ЕС в том числе правительству ФРГ. Это не торговая сделка, а настоящая катастрофа, за которую ей следует ответить», — написала Вагенкнехт в своей социальной сети Х. По ее мнению, условия соглашения крайне невыгодны для Евросоюза и особенно для Германии. Вагенкнехт призвала власти Германии и других стран ЕС добиваться расторжения соглашения и инициировать новые переговоры. В качестве альтернативы политик предложила Берлину возобновить поставки нефти и газа из России. Она подчеркнула, что возвращение к прежним энергетическим связям с Россией является «единственно правильным путем» для стабилизации ситуации. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что если бы ЕС продолжал получать российский газ, заключения «тяжелой» сделки с США можно было бы избежать. Она выразила мнение, что новые договоренности приведут к росту издержек для европейских граждан и могут затормозить развитие региона на десятилетия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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