Аскер: в Адыгее из-за БПЛА пострадали 62 жилых объекта, два офиса и цех

Из-за обломков дронов ВСУ в Адыгее пострадало остекление в 47 квартирах, заявил Аскер
Из-за обломков дронов ВСУ в Адыгее пострадало остекление в 47 квартирах, заявил Аскер
В результате падения обломков беспилотников ВСУ после атаки в поселке Яблоновский (Республика Адыгея) было повреждено остекление в 47 квартирах, также пострадали 15 частных жилых домов, два офисных помещения и один производственный цех. Об этом сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер. Сегодня утром глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о последствиях ударов БПЛА в этом районе. 

«По предварительным данным, от последствий падения в той или иной степени пострадали 47 квартир (их остекление), 15 частных домов, два офиса и один производственный цех», — написал Аскер в своем telegram-канале. К местам происшествий были направлены сотрудники экстренных служб, специалисты муниципальных органов и силовики.

Кроме того, специалисты ресурсоснабжающих организаций временно отключили подачу газа и сейчас восстанавливают водоснабжение. На местах падения обломков продолжают работу аварийные службы.

Савв Аскер подчеркнул, что, несмотря на инцидент, жертв среди населения нет. Однако один человек получил ранения — мужчину госпитализировали в приемное отделение Энемской районной больницы. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, он находится дома.

