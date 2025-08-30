Посетительница «Крокуса» поделилась, как муж закрыл ее собой от пуль террористов

В ходе теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла» муж одной из посетительниц закрыл собой тело своей супруги, чтобы спасти той жизнь. При этом сам мужчина погиб. Об этом рассказала сама выжившая. Ее слова приводит участник судебного процесса, проходящего на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Мосгорсуда.
«Женщина в ходе опроса в суде рассказала, что во время теракта в „Крокусе“ супруг упал на нее, прикрыв своим телом, а она лишь слышала, как на нее и рядом падают гильзы, зная, что мужа больше нет», — сообщил собеседник журналистам ТАСС. Потерпевшая также отметила, что слышала голоса четырех нападавших, которые проходили мимо и разговаривали между собой на тюркском языке.
Ранее в материалах уголовного дела сообщалось, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» двое посетителей пытались противостоять нападавшим, но были застрелены. Другим свидетелям удалось выжить, спрятавшись под стойкой охраны. Сам теракт произошел в марте 2024 года. В результате трагедии погибли свыше 140 человек, также более 300 посетителей были ранены. Расследование теракта продолжается.
