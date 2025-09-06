Белорусский альпинист пропал на Эльбрусе

Белорусский альпинист пропал на склонах Эльбруса в Кабардино-Балкарии. По данным telegram-каналов, мужчина перестал выходить на связь четыре дня назад во время восхождения на вершину Терсколак.
«На Эльбрусе пропал белорусский альпинист», — пишет telegram-канал Shot. По данным источника, мужчина прибыл в Кабардино-Балкарию, чтобы подняться на горную вершину Терсколак. Она находится в юго-восточном отроге Эльбруса на высоте 3800 метров. Альпинист не регистрировал маршрут и отправился в одиночный поход.
Спустя некоторое время он перестал выходить на связь. За помощью к спасателям обратился отец пропавшего.
URA.RU отправило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в МЧС по региону. Ответ ожидается.
Ранее два российских альпиниста погибли при попытке восхождения на пик Виа-тау (3700 метров) в Приэльбрусье. Инцидент произошел в верховьях ущелья Адыл-Су. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда оперативно прибыли на место происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.