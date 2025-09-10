В новой команде Смолова рассказали, как уголовное дело скажется на карьере футболиста

По информации, распространенной президентом медиафутбольного клуба Broke Boys Дмитрием Егоровым, бывший форвард сборной России Федор Смолов примет участие в матче третьего раунда «Пути регионов» Кубка России. Сообщается, что несмотря на наличие возбужденного уголовного дела, футболист планируется к заявке на игру против клуба «Леон Сатурн» из Раменского.
Егоров уточнил, что Смолов уже тренировался с командой накануне и будет задействован в поединке, запланированном на 11 сентября. Отмечается, что это не первое появление Смолова в составе Broke Boys в текущем розыгрыше Кубка страны. Ранее футболист уже принимал участие во втором раунде турнира, где отличился забитым мячом в ворота курского «Авангарда».
Данное решение принимается на фоне возникших у спортсмена правовых сложностей. Как известно, в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести. Инцидент, ставший основанием для возбуждения дела, произошел в конце мая в одном из столичных заведений на Большой Никитской улице.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.