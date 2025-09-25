В Кремле ответили на новую угрозу из США

В Кремле прокомментировали резкое заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса в адрес России, который грозил Москве «серьезными последствиями». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва внимательно относится к различным риторическим выпадам из Вашингтона, но не видит в них противоречия с общим стремлением к мирному урегулированию конфликта на Украине.
«Мы видим разную риторику, которая идет из Вашингтона. Исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования [конфликта на Украине]. Россия продолжает оставаться открытой к выходу на трек мирных переговоров», — отметил Песков в ходе конференц-колла, комментируя заявления американских официальных лиц. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Вэнс заявлял, что если Москва не будет вести переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины, то в противном случае Россия может столкнуться с «очень серьезными» последствиями». В Кремле неоднократно отмечали, что делают все для урегулирования конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.