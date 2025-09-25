Песков оценил призыв Трампа отказаться от биологического оружия

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН призвал мировое сообщество отказаться от разработки биологического оружия. В Москве приветствовали этот призыв и выразили готовность к совместной работе по отказу от подобных вооружений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Безусловно, это очень важный призыв, такой призыв можно приветствовать. Российская сторона готова участвовать в таком процессе общего отказа от биологического оружия», — сказал Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Уточняется, что Москва выступает за создание международных механизмов, которые позволят контролировать выполнение обязательств по нераспространению биологического оружия. Российские власти считают необходимым закрепить достигнутые договоренности в отдельном международном документе и призывают другие страны поддержать инициативу на площадке ООН.
В Нью-Йорке 23 сентября состоялось открытие 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошедшей под девизом: «Лучше вместе: 80 лет и далее ради мира, развития и прав человека». В ходе заседания были рассмотрены вопросы, связанные с российско-украинским конфликтом, ситуацией на Ближнем Востоке, изменением климата и обеспечением прав человека. Украину на сессии представлял президент Владимир Зеленский, в то время как делегацию России возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.
