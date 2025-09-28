Чего ждать землянам: насколько сильной будет магнитная буря 29 сентября 2025

Лаборатория солнечной астрономии: вероятность магнитных бурь 29 сентября — 21%
Как Солнце будет атаковать Землю 29 сентября 2025 года
Как Солнце будет атаковать Землю 29 сентября 2025 года

Согласно информации, предоставленной экспертами Лаборатории солнечной астрономии, 29 сентября 2025 года ожидается незначительная вероятность возникновения геомагнитных возмущений. Однако подобные явления способны повлиять на состояние метеочувствительных людей. В связи с этим специалисты советуют данной категории граждан проявлять повышенное внимание к своему самочувствию. Подробнее о прогнозе — в материале URA.RU.

Солнечная активность на этой неделе

По информации, предоставленной Лабораторией солнечной астрономии, в течение 27 сентября на поверхности Солнца было зарегистрировано шесть вспышек класса C и выше. Наиболее мощной из них стала вспышка класса M1.13, максимальная интенсивность которой была зафиксирована в 07:23 по московскому времени. Начало этого события отмечено в 06:31, продлилось оно больше часа.

Еще одна вспышка была зафиксирована утром того же дня в 08:34; ее сила составила C4.93, что соответствует стандартному уровню для подобных явлений. Кроме того, в солнечной области 4227 наблюдалась вспышка класса C8.0, а также были отмечены несколько менее значительных вспышек класса C.

Последняя солнечная вспышка уровня C2.8 (обычная) произошла 28 сентября в 04:01, продлилась она 18 минут. Событие произошло в солнечной области 4227.

Прогноз магнитной бури 29 сентября 2025

По данным Лаборатории солнечной астрономии, на 29 сентября 2025 года шанс возникновения магнитной бури составляет 21%. Это указывает на то, что риск серьезных геомагнитных возмущений остается невысоким, однако полностью исключать их нельзя. При этом вероятность появления любых геомагнитных возмущений оценивается экспертами в 35%, тогда как шансы на сохранение спокойной обстановки в магнитосфере достигают 44%.

Прогнозируемые значения геомагнитных индексов на 29 сентября следующие: индекс Ap возрастет до уровня 15, в то время как индекс F10.7 останется на отметке 170.

В течение суток ожидается преимущественно стабильная геомагнитная обстановка. Согласно прогнозу, в ночные и предутренние часы значения Kp-индекса достигнут отметки 3,7. К вечеру и в последующем ночном периоде индикатор снизится до уровня 2 баллов. Данный факт указывает на наличие возмущений в магнитосфере, но все еще не означает магнитную бурю.

Что такое магнитные бури и как они влияют на человека

Магнитные бури — это природное явление, представляющее собой временные возмущения магнитного поля Земли, возникающие под воздействием активности Солнца. Эти явления связаны с тем, что солнечная поверхность постоянно выбрасывает в космическое пространство заряженные частицы и потоки солнечного ветра. Когда такие выбросы, особенно корональные выбросы массы, достигают Земли, они взаимодействуют с магнитосферой нашей планеты. Это взаимодействие и приводит к возникновению магнитных бурь, которые могут оказывать влияние на окружающую среду и даже на человека.

Сила и масштаб магнитных бурь оцениваются с помощью планетарного Kp-индекса
Фото:

Сила и масштаб магнитных бурь оцениваются с помощью планетарного Kp-индекса. Значения Kp-индекса находятся в диапазоне от 0 до 9:

  • При значениях от 0 до 2 магнитосфера считается спокойной, что означает отсутствие серьезных изменений в геомагнитной обстановке.
  • Индекс 3–4 указывает на легкое возбуждение магнитного поля, что может сопровождаться незначительными эффектами.
  • Значение 5 соответствует началу магнитной бури минимальной интенсивности.
  • Отметка 6 означает умеренную магнитную бурю.
  • Значения от 7 до 9 обозначают сильные и экстремально мощные магнитные бури, способные оказывать заметное воздействие на технику и организм человека.

На ближайший день, 29 сентября, прогноз магнитной активности показывает, что Kp-индекс не превысит отметки 4. Это означает, что магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии. Для большинства людей такие условия безопасны и не несут опасности для здоровья.

Однако даже небольшие колебания магнитного поля могут оказывать влияние на людей с повышенной чувствительностью — например, на тех, кто страдает гипертонией, нарушениями сна или хроническими заболеваниями сердца. В такие дни некоторые могут ощущать легкое недомогание, головную боль или раздражительность.

Как защититься от магнитных бурь

Несмотря на то, что 29 сентября не ожидается сильных магнитных бурь, людям, чувствительным к изменениям геомагнитного поля, все же стоит быть внимательными к своему самочувствию. Чтобы минимизировать возможное воздействие магнитных бурь на организм, специалисты советуют соблюдать ряд простых правил.

Прежде всего, важно скорректировать рацион питания, добавив в него продукты, богатые калием и магнием, например бананы, курагу, орехи и темный шоколад — эти вещества оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему и помогают снизить напряжение. Следует также обратить внимание на употребление кофеина и алкоголя, поскольку эти вещества могут усиливать негативное влияние магнитных бурь.

Также важно уделить внимание режиму дня: полноценный сон продолжительностью не менее семи-восьми часов и избегание переутомления или стрессовых ситуаций позволяют организму лучше справляться с внешними воздействиями.

Умеренная физическая активность, например неспешные прогулки на свежем воздухе, укрепляет иммунитет и сосуды, но при этом не перегружает организм, в то время как интенсивные тренировки в период геомагнитных колебаний лучше отложить.

Наконец, людям с хроническими заболеваниями важно заранее проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы при необходимости скорректировать лечение и иметь под рукой все необходимые медикаменты.

