«Он не проиграл»: адвокат Павла Прилучного прокомментировала итоги суда

Решение Головинского районного суда о месте жительства сына бывших супругов Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, будет оспорено. Об этом в разговоре с URA.RU заявила адвокат актера Оксана Даниелова. Правозащитница уточнила, что решение судьи было основано не на законе.
«Во-первых, никто суд не проиграл. У нас до вступления в законную силу преждевременно говорить об выигрыше или проигрыше. Сегодня решение суда состоялось с прямым нарушением мнения и правами несовершеннолетнего, что является грубейшим нарушением законодательства. Оно также не основано на материалах дела. Поэтому, полагаю, ни единой сложности не видится в том, чтобы указанное решение признать незаконным, отменить и обеспечить вынесение правильного, законного и обеспечивающего интерес несовершеннолетнего решения суда», — пояснила адвокат.
Даниелова подчеркнула, что будет подавать аппеляцию. По словам адвоката, вынесенное сегодня решение о том, что 12-летний Тимофей должен проживать с мамой основано исключительно на женской солидарности, что, разумеется никаким требованиям закона не соответствует.
«Вы прекрасно знаете, что проводилась психолого-психиатрическая экспертиза, кормимся которой единогласно пришла к мнению, что общение мальчика с мамой необходимо дозировать. Кроме того, мнение ребенка относительно проживания с отцом является самостоятельным, однозначным и устойчивым, аргументированным и мотивированным. Судья в данном случае не является лицом, которое обладает специальными познаниями, чтобы таким образом решать судьбу несовершеннолетних», — говорит правозащитница.
Сейчас Тимофей живет с папой по своему собственному желанию. Со звездной мамой ребенок периодически встречается, но основное место проживания не изменилось и не изменится. При этом мальчик всегда рад общению с мамой, когда она идет на контакт, пояснила Даниелова. «Как установила экспертиза, у него позитивное, теплое отношение и к маме, и к папе. Просто обижается, когда мама не уделяет ему внимания, не выходит на связь и не хочет его видеть», — заключила адвокат.
Суды за определение места проживания ребенка у пары длятся уже почти год. При этом сам Тимофей говорил, что хочет жить с отцом и его новой женой Зепюр Брутян. С мамой же осталась жить младшая сестра мальчика Мия.
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