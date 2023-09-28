Экс-министра Карабаха арестовали на 4 месяца

Варданян признан виновным в финансировании терроризма
Азербайджанский суд арестовал бывшего министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Он проведет под стражей четыре месяца.
«Мера пресечения — заключение под стражу на четыре месяца», — вынес вердикт суд. Варданян признан виновным по статьям о финансировании терроризма. Ему грозит до 14 лет тюрьмы
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