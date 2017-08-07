Свердловские власти готовят реформу здравоохранения

21:10 07 августа 2017 0

Вторая попытка Тунгусова (справа) провести своего человека в минздрав проработана лучше и может увенчаться успехом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владимир Тунгусов предпримет новую попытку «встряхнуть» министерство здравоохранения. Для этого глава администрации свердловского губернатора сменит подход к вопросу полномочий, которые областная власть делегировала мэрии Екатеринбурга. До сих пор Тунгусов отстаивал сохранение их за уральской столицей, но теперь, утверждает источник в областном правительстве, намерен убедить врио губернатора Евгения Куйвашева забрать очередной «пакет».

Александр Дорнбуш (в белом) или Татьяна Савинова (справа) имеют шансы пойти на повышение и получить сразу две должности Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Владимир Георгиевич хочет протолкнуть мысль о том, что нужно изъять полномочия [в сфере здравоохранения], — знает высокопоставленный собеседник в региональном кабмине. — Пока вбрасывают тему в сферу главврачей и чиновников от медицины, чтобы узнать реакцию изнутри. Мэрия также активно обсуждает тему».

Разделение на городское и областное здравоохранение сегодня сохраняется только в Екатеринбурге: здравоохранение остальных свердловских муниципалитетов подчинено минздраву. Разговоры о том, что областная власть заберет полномочия в этой сфере у городской, появлялись несколько лет назад, в момент обострения конфликта по градостроительным и земельным полномочиям, изъятым 1 января 2016 года.

Тогда главными аргументами администрации города стали бравада и блеф. «В мэрии говорили: „Ну попробуйте, заберите“. Но тихо, в коридорах и между собой. Обе стороны хорошо понимали, что неумелая передача [полномочий] способна вызвать социальный взрыв, который сможет толком использовать себе в плюс только мэрия», — объяснил отказ от изъятия один из депутатов Думы Екатеринбурга.

Диляра Медведская — главный соперник будущего претендента на пост замминистра от «города». При новом раскладе, уверены в кабмине, пост простого зама ее уже не устроит Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сегодня, заверяют чиновники, «у Владимира Георгиевича готов для губернатора целый план по безболезненной передаче полномочий». «Чтобы справиться с екатеринбургским здравоохранением, главе региона надо будет переформатировать горздрав в простой департамент при министерстве, а управлять им, взяв либо [начальника управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Александра] Дорнбуша, либо [его заместителя Татьяну] Савинову в должность замминистра. Тем более что должность первого зама так и осталась нетронутой», — объясняет собеседник в правительстве.

Более предпочтительной для Владимира Тунгусова кандидатурой на пост замминистра здравоохранения является Татьяна Савинова. Продвижение чиновницы планировалось в 2016 году. Владимиру Георгиевичу тогда уже «отдали» посты директора ИАЦ (его получил Дмитрий Катаржин) и замминистра строительства. Назначить ее на пост замминистра помешала ошибка самой Татьяны Леонидовны: неловкой публично оброненной фразой она объявила в Екатеринбурге эпидемию ВИЧ, спровоцировав федеральный скандал. Дозвониться до Татьяны Савиновой сегодня не удалось, Александр Дорнбуш также не отвечает на звонки.

Алексей Орлов (слева) и Игорь Трофимов смогут подсказать главе региона правильный противовес новой стратегии Владимира Тунгусова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рокировка, уверены в правительстве, задумана Владимиром Тунгусовым очень вовремя. В мае 2016 года аппаратную борьбу за пост главы ведомства выиграла УГМК, министром стал Игорь Трофимов. Однако, отношения с «медниками» в последнее время у Трофимова разладились, а потому у главы администрации губернатора появилась реальная возможность получить рычаг влияния.

О готовящемся переделе здравоохранения знают и в больницах — главврачи здесь периодически наведываются в региональный минздрав. Представители сферы при этом уверены, что «область свое отстоит» и, «если Савинову назначат на зама, то сначала усилят [заместителя министра здравоохранения Диляру] Медведскую [сделав ее первым заместителем министра]». «Не забывайте, есть [первый вице-губернатор Алексей] Орлов и тот же Трофимов, мнением которых губернатор тоже поинтересуется, а они скажут, как, на их взгляд, лучше все уравновесить».

Раньше выборов губернатора Свердловской области, назначенных на 10 сентября 2017 года, передача полномочий из города в область и назначения не состоятся, уверены собеседники агентства. В этой связи и в региональном минздраве пока отказываются говорить о перспективе отказа от продления полномочий. «Закон по передаче полномочий бессрочный. Указаний о его изменении к нам не поступало», — лаконично прокомментировал перспективу передачи полномочий пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков. Он уточнил также, что «не располагает информацией» о том, планируется ли в министерстве изменение кадрового состава.