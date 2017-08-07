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07 августа 2017
Главные новости Свердловской области
21:10  07 августа 2017 0

Свердловские власти готовят реформу здравоохранения

Мэрия Екатеринбурга передаст полномочия областным властям вместе с ценными кадрами
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
Отчет губернатора Свердловской области перед депутатами о работе правительства в 2016 году. Екатеринбург, тунгусов владимир, трофимов игорь
Вторая попытка Тунгусова (справа) провести своего человека в минздрав проработана лучше и может увенчаться успехомФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Владимир Тунгусов предпримет новую попытку «встряхнуть» министерство здравоохранения. Для этого глава администрации свердловского губернатора сменит подход к вопросу полномочий, которые областная власть делегировала мэрии Екатеринбурга. До сих пор Тунгусов отстаивал сохранение их за уральской столицей, но теперь, утверждает источник в областном правительстве, намерен убедить врио губернатора Евгения Куйвашева забрать очередной «пакет».

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Александр Дорнбуш (в белом) или Татьяна Савинова (справа) имеют шансы пойти на повышение и получить сразу две должности
Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Владимир Георгиевич хочет протолкнуть мысль о том, что нужно изъять полномочия [в сфере здравоохранения], — знает высокопоставленный собеседник в региональном кабмине. — Пока вбрасывают тему в сферу главврачей и чиновников от медицины, чтобы узнать реакцию изнутри. Мэрия также активно обсуждает тему».

Разделение на городское и областное здравоохранение сегодня сохраняется только в Екатеринбурге: здравоохранение остальных свердловских муниципалитетов подчинено минздраву. Разговоры о том, что областная власть заберет полномочия в этой сфере у городской, появлялись несколько лет назад, в момент обострения конфликта по градостроительным и земельным полномочиям, изъятым 1 января 2016 года.

Тогда главными аргументами администрации города стали бравада и блеф. «В мэрии говорили: „Ну попробуйте, заберите“. Но тихо, в коридорах и между собой. Обе стороны хорошо понимали, что неумелая передача [полномочий] способна вызвать социальный взрыв, который сможет толком использовать себе в плюс только мэрия», — объяснил отказ от изъятия один из депутатов Думы Екатеринбурга.

Пресс-брифинг по массовому отравлению детей в лагере в Таватуе. Екатеринбург, медведская диляра
Диляра Медведская — главный соперник будущего претендента на пост замминистра от «города». При новом раскладе, уверены в кабмине, пост простого зама ее уже не устроит
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сегодня, заверяют чиновники, «у Владимира Георгиевича готов для губернатора целый план по безболезненной передаче полномочий». «Чтобы справиться с екатеринбургским здравоохранением, главе региона надо будет переформатировать горздрав в простой департамент при министерстве, а управлять им, взяв либо [начальника управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Александра] Дорнбуша, либо [его заместителя Татьяну] Савинову в должность замминистра. Тем более что должность первого зама так и осталась нетронутой», — объясняет собеседник в правительстве.

Более предпочтительной для Владимира Тунгусова кандидатурой на пост замминистра здравоохранения является Татьяна Савинова. Продвижение чиновницы планировалось в 2016 году. Владимиру Георгиевичу тогда уже «отдали» посты директора ИАЦ (его получил Дмитрий Катаржин) и замминистра строительства. Назначить ее на пост замминистра помешала ошибка самой Татьяны Леонидовны: неловкой публично оброненной фразой она объявила в Екатеринбурге эпидемию ВИЧ, спровоцировав федеральный скандал. Дозвониться до Татьяны Савиновой сегодня не удалось, Александр Дорнбуш также не отвечает на звонки.

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, трофимов игорь, орлов алексей
Алексей Орлов (слева) и Игорь Трофимов смогут подсказать главе региона правильный противовес новой стратегии Владимира Тунгусова
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рокировка, уверены в правительстве, задумана Владимиром Тунгусовым очень вовремя. В мае 2016 года аппаратную борьбу за пост главы ведомства выиграла УГМК, министром стал Игорь Трофимов. Однако, отношения с «медниками» в последнее время у Трофимова разладились, а потому у главы администрации губернатора появилась реальная возможность получить рычаг влияния.

О готовящемся переделе здравоохранения знают и в больницах — главврачи здесь периодически наведываются в региональный минздрав. Представители сферы при этом уверены, что «область свое отстоит» и, «если Савинову назначат на зама, то сначала усилят [заместителя министра здравоохранения Диляру] Медведскую [сделав ее первым заместителем министра]». «Не забывайте, есть [первый вице-губернатор Алексей] Орлов и тот же Трофимов, мнением которых губернатор тоже поинтересуется, а они скажут, как, на их взгляд, лучше все уравновесить».

Раньше выборов губернатора Свердловской области, назначенных на 10 сентября 2017 года, передача полномочий из города в область и назначения не состоятся, уверены собеседники агентства. В этой связи и в региональном минздраве пока отказываются говорить о перспективе отказа от продления полномочий. «Закон по передаче полномочий бессрочный. Указаний о его изменении к нам не поступало», — лаконично прокомментировал перспективу передачи полномочий пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков. Он уточнил также, что «не располагает информацией» о том, планируется ли в министерстве изменение кадрового состава.

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