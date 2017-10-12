Бурков собирал деньги со всей Свердловской области

15:19 12 октября 2017 1

Через несколько лет после осуждения брата Александр Бурков достиг высот в федеральной политике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Назначение 9 октября на пост врио губернатора Омской области свердловского политика-справедливоросса Александра Буркова вызвало новую волну интереса к нему. Парламентарий с двадцатилетним стажем, казалось бы, за время предвыборных кампаний рассказал о себе все. Но нет. Мы нашли два темных пятна в его биографии. Первое — истинные причины осуждения его брата Виктора, которого обвиняли в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Вторая — источник его первоначального капитала, с которым он пошел в большую федеральную политику.

Эдуард Россель познакомил Александра Буркова с методами управления землями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Карьера Александра Буркова началась в 1994 году с его избрания депутатом Свердловской облдумы. В те времена он стал активным членом команды экс-губернатора Эдуарда Росселя, который в 1995 году назначил своего протеже на очень перспективный пост председателя Комитета по управлению государственным имуществом Свердловской области. В числе его полномочий было управление государственными землями, и, по всей видимости, эти навыки более чем пригодились почти через два десятилетия.

По данным системы «Контур.Фокус», в феврале 2012 года брат политика Виктор Бурков стал соучредителем ООО «Объединенная земельная компания», получив в ней долю в 41%. Проработал он в этой компании всего 3,5 месяца, уступив свой актив Николаю Богову. Личность последнего более чем загадочна. При попытке набрать его имя и фамилию в поисковых системах пользователь видит в числе наиболее популярных запросов фразу «Богов Николай Александрович Справедливая Россия». Значит, пользователи часто интересовались этой персоной. Но в предлагаемых ответах на этот запрос нет ни слова про данного человека.

Два других учредителя этой фирмы — люди, тесно связанные с другим политиком, Антоном Баковым. Само ООО «Объединенная земельная компания» занимается продажей земельных участков на территории всей Свердловской области. На сегодняшний день она предлагает к реализации 114 землеотводов, наиболее масштабный из которых — участок площадью 1002 гектара в селе Гарашкинское.

Антон Баков признал, что его фирма работала с «подставной фигурой» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Антон Баков не скрывает, что имеет прямое отношение к этому бизнесу. Он рассказал корреспонденту «URA.RU», что фигура Виктора Буркова в составе учредителей предприятия «была подставной»: «Он представлял интересы своего брата. Никогда такого осторожного губернатора (как реально проявлявшего заинтересованность в работе фирмы Александра Буркова — прим. авт.) в Омской области не было и не будет».

Подробностей ведения бизнеса с представлявшим интересы будущего врио губернатора Омской области Александра Буркова компаньоном Антон Баков не раскрывает. Но, по неофициальным данным, по итогам трехмесячного сотрудничества фирма неожиданно получила ощутимый убыток. Возможно, именно с этим связано последующее прекращение сотрудничества Антона Бакова и Александра Буркова по политическим проектам.

Несмотря ни на что, Баков с теплотой отзывается о брате Буркова, с которым познакомился еще в годы обучения в Уральском политехническом институте: «Витя был очень хозяйственный, работящий парень. Его все любили». По его словам, до 2012 года Виктор Бурков делал успешную карьеру на Кушвинском заводе прокатных валков, пока знаменитый близкий родственник не предложил ему переехать в Екатеринбург.

Если бы не Александр Бурков, его брат до сих пор бы спокойно работал в Кушве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Антон Баков прекрасно помнит, как Виктор Бурков был назначен на пост заместителя главы Октябрьского района: «Его туда назначил Владимир Тунгусов, потому что Александр Бурков … (далее следует выражение, означающее совершаемое каким-либо человеком действие, приятное другому человеку) [бывшему заместителя сити-менеджеру Екатеринбурга Владимиру] Тунгусову».

По словам Бакова, брата Буркова заставили принимать участие в реализации неких финансовых схем: «… Виктор Бурков думал, что работает на команду».

Весной 2012 года, после финансовых переговоров с руководством компании «Ураласфальт», он был взят под стражу: «Самое смешное, что его чуть не посадил мой друг Малик Гайсин. Потому что он деньги вымогал у гайсиновской конторы. Я пошел тогда договариваться с Гайсиным. Он говорит: „Вор должен сидеть в тюрьме“. Отвечаю ему: „Он не вор! Его назначили. Он деньги собирал“. Гайсин говорит: „Мне плевать. Пускай сидит“… На самом деле парень ни в чем не виноват».

«У Вити было все нормально, пока его брат не переманил в Екатеринбург. И брат не смог его защитить», — заключает Антон Баков.

4 сентября 2014 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Виктору Буркову. Первоначально он обвинялся в вымогательстве взятки в крупном размере. Но в итоге был признан виновным по 285-й статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Реального срока он не получил. Брат Буркова только поражен в правах. Ему назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, а также в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 4 года.

Дозвониться до Александра Буркова не удалось. Врио губернатора Омской области вторую неделю не отвечает на звонки журналистов.