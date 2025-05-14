Слуцкий: на переговорах в Стамбуле могут обсудить обмен пленными по принципу «всех на всех»

Слуцкий: на переговорах в Стамбуле обсудят обмен пленными
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Слуцкий заявил, что сегодня будет объявлен состав делегации РФ для переговоров в Стамбуле
Слуцкий заявил, что сегодня будет объявлен состав делегации РФ для переговоров в Стамбуле Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Одной из тем обсуждения на переговорах в Стамбуле может стать обмен пленными по принципу «всех на всех», предложенный Владимиром Зеленским, но с учетом военных преступлений, приписываемых ВСУ и бойцам полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Если реальным образом поменять всех на всех — это вопрос, который может рассматриваться, но с учетом тех преступлений, которые совершены, в частности азовцами и подобными», — заявил Слуцкий в разговоре с Shot. Он также отметил, что состав российской делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле, запланированные на 15 мая, будет объявлен в ближайшие часы.

В ночь с 10 на 11 мая президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением к украинскому президенту Владимиру Зеленскому возобновить прямые переговоры в Стамбуле, назначив их на 15 мая. Изначально Зеленский выдвинул условие о введении режима прекращения огня с 12 мая, однако под воздействием президента США Дональда Трампа изменил свою позицию и заявил о готовности встретиться с Путиным в Турции в четверг. Со стороны Соединенных Штатов на встрече планируется присутствие спецпредставителей Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Кита Келлога.

*Нацбатальон «Азов» признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одной из тем обсуждения на переговорах в Стамбуле может стать обмен пленными по принципу «всех на всех», предложенный Владимиром Зеленским, но с учетом военных преступлений, приписываемых ВСУ и бойцам полка «Азов» (п ризнан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом сообщил  лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Если реальным образом поменять всех на всех — это вопрос, который может рассматриваться, но с учетом тех преступлений, которые совершены, в частности азовцами и подобными», — заявил Слуцкий в разговоре с Shot. Он также отметил, что  состав российской делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле, запланированные на 15 мая, будет объявлен в ближайшие часы. В ночь с 10 на 11 мая президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением к украинскому президенту Владимиру Зеленскому возобновить прямые переговоры в Стамбуле, назначив их на 15 мая. Изначально Зеленский выдвинул условие о введении режима прекращения огня с 12 мая, однако под воздействием президента США Дональда Трампа изменил свою позицию и заявил о готовности встретиться с Путиным в Турции в четверг. Со стороны Соединенных Штатов на встрече планируется присутствие спецпредставителей Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Кита Келлога. *Нацбатальон «Азов» признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...