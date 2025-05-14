Слуцкий: на переговорах в Стамбуле могут обсудить обмен пленными по принципу «всех на всех»

Одной из тем обсуждения на переговорах в Стамбуле может стать обмен пленными по принципу «всех на всех», предложенный Владимиром Зеленским, но с учетом военных преступлений, приписываемых ВСУ и бойцам полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Если реальным образом поменять всех на всех — это вопрос, который может рассматриваться, но с учетом тех преступлений, которые совершены, в частности азовцами и подобными», — заявил Слуцкий в разговоре с Shot. Он также отметил, что состав российской делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле, запланированные на 15 мая, будет объявлен в ближайшие часы.
В ночь с 10 на 11 мая президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением к украинскому президенту Владимиру Зеленскому возобновить прямые переговоры в Стамбуле, назначив их на 15 мая. Изначально Зеленский выдвинул условие о введении режима прекращения огня с 12 мая, однако под воздействием президента США Дональда Трампа изменил свою позицию и заявил о готовности встретиться с Путиным в Турции в четверг. Со стороны Соединенных Штатов на встрече планируется присутствие спецпредставителей Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Кита Келлога.
*Нацбатальон «Азов» признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ
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