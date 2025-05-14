На Солнце произошла самая мощная в 2025 году вспышка

Ученые зарегистрировали самую мощную вспышку на Солнце в 2025 году, классифицированную как X2.7. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
«На Солнце прямо сейчас вторая вспышка X класса. Балл вспышки X2.7. Это самая крупная вспышка текущего года», — заявил Богачев в разговоре с РИА Новости. Максимум излучения был зафиксирован в 11:20 по московскому времени. Вспышка произошла на восточном краю солнечного диска, в активной области, отличной от той, где накануне, 13 мая, была зарегистрирована вспышка класса X1.2 — первая за полтора месяца. По словам Богачева, это свидетельствует о системном росте солнечной активности по всей звезде.
Солнечные вспышки, особенно класса X, могут вызывать магнитные бури на Земле, которые классифицируются по пятибалльной шкале от G1 (слабые) до G5 (экстремальные). Слабые бури (G1) практически не влияют на технику, тогда как сильные (G3) могут нарушать работу энергосистем, спутниковой навигации и радиосвязи. Экстремальные бури (G5) способны привести к масштабным сбоям в электросетях и серьезным неполадкам в спутниковых системах.
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