Торговые сети национализируют

16:54 19 февраля 2018 9

В ближайшее время судьбу «Магнита» рискуют повторить и другие крупные торговые сети Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Продовольственный ретейл в России ожидает национализация. Продажа основателем сети «Магнит» Сергеем Галицким блокирующего пакета акций банку ВТБ является лишь первой ласточкой, утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты. Экономисты уверены — огосударствление данного сектора будет набирать обороты. И уже называют тех, кто в очереди после «Магнита».

Заявление, сделанное бизнесменом Сергеем Галицким на Российском инвестиционном форуме в Сочи 16 февраля о продаже 29,1% акций сети «Магнит», несомненно, является сигналом, пояснил в разговоре с «URA.RU» директор Института стратегического анализа ФБК, доктор экономических наук Игорь Николаев.

Продажа блокирующего пакета «Магнита» стала тревожным сигналом, говорят экономисты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Напомним, сумма сделки составила 138 млрд руб. Как ожидается, продажа будет закрыта после одобрения сделки Федеральной антимонопольной службой. На пост генерального директора «Магнита» назначили председателя совета директоров Хачатура Помбухчана.

«Новость о том, что госбанк покупает крупнейшую торговую сеть, не может не настораживать. Информации об этой сделке очень мало — судя по всему, обе стороны не заинтересованы в раскрытии данных. Однако тренд очевиден — государства в экономике становится все больше. Я считаю, что нельзя исключать дальнейшую национализацию торговых сетей в стране», — пояснил экономист.

Его точку зрения разделяет и директор Института актуальной экономики Никита Исаев, полагающий, что «тренд на национализацию есть» и что «советизация экономики неизбежна». «В нулевые годы продуктовый ретейл мало был интересен чиновникам — бизнес муторный, хлопотный. К тому же, нефть стоила 147 долларов за баррель и мало кому хотелось заниматься какими-то магазинами — все сидели на трубе. Сейчас ситуация принципиально изменилась, поэтому государство обратило внимание на империю „Магнит“ с многомиллионными оборотами», — пояснил «URA.RU» Исаев.

По его словам, на сегодняшний день российская экономика на 80% — государственная, а оставшиеся 20% игроков бизнеса находятся в сильной зависимости от фискального и правоохранительного давления: «В такой ситуации можно не сомневаться, что „Магнит“ — это лишь начало процесса».

Государство, похоже, берет под свой контроль и продуктовый ретейл Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Эксперты не исключают различные варианты дальнейшего развития ситуации. В частности, в числе тех, кто может повторить судьбу сети Галицкого, называют и торговую сеть «Дикси» — СМИ писали о том, что группа компаний якобы столкнулась с рядом финансовых проблем. Магазины «Дикси» расположены по всей России — как в крупных, так и в небольших городах Центрального, Северо-Западного, Уральского и Приволжского федеральных округов. Всего сеть охватывает 697 населенных пунктов и насчитывает 2703 магазина (по состоянию на 31 декабря 2017 года). Контрольным пакетом акций ПАО «Дикси Групп» владеет многопрофильный холдинг, группа компаний «Меркурий».

По мнению председателя экспертного совета организации «Опора России» Никиты Кричевского, вполне возможно, что в России в ближайшее время может появиться объединенная торговая государственная компания, которая займется наведением порядка в сфере торговли. «Тогда мы увидим больше порядка в этом секторе экономики, тем более у ВТБ уже есть успешный опыт вхождения в ретейл», — сказал он «URA.RU». У «ВТБ Капитала» — миноритарная доля как у ретейлера «Ленты». Госбанк вошел в капитал компании в 2011 году, получив 9%.

Кричевский также не исключил, что вслед за «Магнитом» под крыло государства может перейти и основанный в середине 90-х годов «Седьмой континент», и, возможно, сеть «Дикси». Директор по работе со СМИ ГК «Дикси» Владимир Русанов заявил «URA.RU», что компания «слухи и домыслы не комментирует».

В то же время, по мнению экономиста, далеко не все переживающие не лучшие времена ретейлеры могут рассчитывать на то, что их купит государство.

«Не стоит забывать и о том, что все сети, за исключением „Магнита“, зарегистрированы в офшорах. Это серьезный фактор, затрудняющий возможность сделок»,

— отметил собеседник «URA.RU».

Впрочем, в экспертном сообществе обсуждаются и другие сценарии. «Очевидно, что консолидация продуктового ретейла неизбежна. Я бы не стал называть происходящее национализацией в чистом виде, ведь тот же ВТБ — формально частный банк. Очень вероятно создание холдинга — за счет укрупнения «Ленты» и «Магнита», — предположил в беседе с «URA.RU» экономист, автор проекта All economicsАнтон Шабанов.

О магазинах в СССР у людей остались далеко не лучшие воспоминания Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тренд перехода ретейла в руки государства наметился еще несколько лет назад, процесс ускорился из-за сочетания целого ряда факторов, утверждает доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов. «Это и падение темпов экономического роста, и снижение реальных располагаемых доходов граждан, и санкционное давление», — перечисляет в разговоре с «URA.RU» эксперт. По его оценкам, наиболее вероятные «кандидаты» на огосударствление — «дочки» зарубежных торговых сетей: «Если это произойдет — тренд на огосударствление экономики РФ будет доведен до логического завершения».

Возможность национализации ретейла уже не в первый раз выходит в повестку. Ранее вице-спикер Государственной думы Владимир Жириновский называл ретейлеров «мафией», с которой необходимо «биться». «Это безобразие! Будем требовать наказывать их, даже национализировать все эти магазины. Все! Поставим директоров, создадим министерство торговли, отдельное от министерства промышленности, и будет у нас государственная торговля», — отмечал политик.

По мнению политолога Дмитрия Журавлева, история с «Магнитом» означает запуск принципиально новых экономических процессов. «Ретейлерам необходимо сделать выбор: или они рискуют, продолжая самостоятельное плавание, или продаются государству, что означает куда меньшие возможности для развития, но при этом сохранение гарантий. По сути, это традиционный выбор между синицей в руках и журавлем в небе», — пояснил «URA.RU» Журавлев.