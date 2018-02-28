УК для хипстеров строит бизнес, покрывая плохую работу застройщиков

15:10 28 февраля 2018 8

Жильцы сразу нескольких домов жалуются на модную УК в Екатеринубурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители многоквартирных домов, которые в Екатеринбурге возводило ООО Prinzip, заявляют о сговоре застройщика с УК «Лига ЖКХ». По словам жильцов, строительная компания намеренно передает свои дома «Лиге», которая в свою очередь покрывает недочеты строительства. Об этом «URA.RU» рассказали собственники квартир сразу в нескольких многоэтажках.

Председатель товарищества собственников недвижимости дома на улице Мичурина, 132 Ольга Мурашко в разговоре с нашим агентством заявила, что «Лига ЖКХ» (занимает около 0,7% рынка) заполучила их многоэтажку в управление незаконно. «Когда в 2015 году дом сдавался, застройщик поставил нас перед фактом, что нашей управляющей компанией будет „Лига“. Людям, которые были не согласны с этим решением, попросту не отдавали ключи», — говорит председатель ТСН.

ООО Prinzip передало в управление «Лиги ЖКХ» уже второй свой объект Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Лига ЖКХ» позиционирует себя как инновационная управляющая компания. Однако, как признаются жильцы дома на Мичурина, 132, на комфорте проживания в доме это никак не отразилось. «Они разложили по подъездам пакеты для уборки за собаками и на зиму натянули на входные ручки в дом своего рода „варежки“, чтобы не морозить руку во время открытия двери», — говорит Мурашко. На этом, отмечает девушка, их участие в жизни дома закончилось.

«Хотя работы для них было непочатый край. У нас во дворе сломались ворота. Случались постоянные перебои с освещением. Однажды на девятом этаже дома лопнула стена и оттуда полился кипяток. Мы просили их оперативно перекрыть стояк, но реакции не было несколько дней», — рассказывает председатель ТСН.

В то же время, как рассказали «URA.RU» другие жители дома, «Лига ЖКХ» за услуги по содержанию многоэтажки собирала с них по 30 рублей с квадратного метра, что на шесть рублей больше стандартного городского тарифа. «Когда мы поняли, что „Лига“ не требует с застройщика устранить недостатки по гарантии, мы собрали общее собрание и отказались от ее услуг. Сейчас у нас ТСН», — говорит Мурашко.

Кроме того, ТСН дома на Мичурина, 132 подало в суд на «Лигу ЖКХ» с требование выдать им техническую и иную документацию по многоквартирному дому (весь список имеется в распоряжении «URA.RU»), которую управляющая компания предоставить отказалась. «Более того, когда они уходили, забрали даже рабочий инструмент дворников, который по факту покупался на деньги жильцов», — пояснила Мурашко.

«Лига ЖКХ» отрицает аффилированность с застройщиком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Связаться с директором «Лиги ЖКХ» Ильей Сотониным «URA.RU» не удалось: он не ответил на звонок. В офисе управляющей компании нашему агентству не смогли пояснить, с чем связан отказ передачи документов ТСН на улице Мичурина, 132.

Аналогичные споры жильцов с «Лигой ЖКХ» нарастают и в ЖК «Малевич», который также строил Prinzip. «У нас в подъездах отваливается штукатурка, по стенам идут трещины. Хотя дом совершенно новый. Но самая наша главная головная боль — это окна. Зимой они насквозь промерзают, дует изо всех щелей», — рассказал «URA.RU» один из жильцов дома.

О подобной проблеме на городском форуме «U-mama» сообщают и другие жильцы. «Ужас просто, дует со всех щелей. Сам стеклопакет некачественный, дует из резинок, неплотно прилегающих к окну. Плюс некачественная установка рабочими из ближнего зарубежья, дует и с откосов, и из-под подоконника», — написала пользователь с ником Жусьена.

«В рекламной брошюре было заявлено, что окна от фирмы „Deceuninck“ (Бельгия), а фурнитура Roto (Германия). А на самом деле что? Дешёвые окна, которые продувают», — жалуется другая форумчанка Лика.

«Мы жалуемся в нашу управляющую компанию, но результата ноль. Ощущение, что они просто не доносят наши претензии до застройщика, который обязан устранить недочеты», — предположил в беседе с нашим агентством один из жильцов.

Он также уточнил, что их дом не выбирал «Лигу ЖКХ» себе в управляющие компании, застройщик лично предложил им этот вариант.

В разговоре с нашим агентством представитель «Лиги» подтвердил, что их компанию выбрал застройщик, после чего за них проголосовали жильцы на общем собрании собственников. Аффилированность с застройщиком в компании Prinzip отрицают. В самой строительной компании также назвали эту информацию недостоверной.

Дмитрий Ионин говорит, что нередко застройщики назначают управлять домом лояльную УК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Это распространенная на рынке практика — застройщик создает в доме подконтрольное ТСЖ или отдает объект в управление аффилированной или просто дружественной УК. Из личного общения с главами стройкомпаний знаю, что делается это не только для того, чтобы контролировать все финансовые потоки, но и для того, чтобы свести к минимуму претензии к качеству строительства. Конечно, это может негативно влиять на состояние дома», — говорит бывший депутат свердловского Заксобрания, юрист Евгений Артюх

Его позицию разделяет свердловский депутат Госдумы, сопредседатель Совета общественной организации «Справедливое ЖКХ» Дмитрий Ионин. «Куча мелких строительных недоработок есть на многих объектах. И подобная схема не позволяет жителям добиться законных гарантийных ремонтов». По словам парламентария, есть и более глобальные вопросы.

«Не всегда застройщики выполняют закон об энергосбережении в части домов, построенных после 2012 года. В таких домах квартиры должны быть оборудованы дорогостоящими приборами учета тепла, но часто застройщик этого не делает. В таких случаях независимые УК через суды добиваются установки счетчиков. А вот аффилированные — пытаются спустить вопрос на тормозах», — пояснил Ионин.