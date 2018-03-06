«Петербургская политика»: оппозиция активнее власти на Урале и Ямале

02:18 06 марта 2018 0

Информационное поле оказалось перегружено федеральной и международной повесткой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В большинстве регионов России кампания по выборам президента России идет со «средней активностью», по меркам фонда «Петербургская политика». Такой вывод содержится в новом докладе, опубликованном 6 марта. Таких территорий 31 из 85 субъектов РФ.

Организаторы региональных штабов столкнулись с проблемой смыслового наполнения кампании, поскольку в информационном поле доминировала федеральная и международная повестка. «График визитов президента был сокращен, набор инструментария для „привязки“ к местной повестке оказался ограничен. Наиболее распространенной стала популяризация позитивных новостей регионального уровня как реализации соответствующих поручений Путина», — говорится в докладе «Петербургской политики».

ЖКХ и капремонт на удивление не стали главными темами кампании Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Оппозиция в регионах традиционно поднимала на знамя проблемы с социальной сферой. Однако целый ряд болезненных тем почти не был затронут. «В частности, все слабее звучала тема ЖКХ и сборов на капремонт. Можно предположить, что это связано как с усталостью от темы, так и с отсутствием очевидных рецептов», — отмечают докладчики.

Поведение оппозиции связано с особенностями текущей кампании, считает генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Поскольку у кандидатов не стоит задачи победить, они решили уйти от традиционных проблем и поставить вопросы, вписывающиеся в их персональные кампании. Они сосредоточились на формировании собственного имиджа. Демократы говорят о цензуре и авторитаризме, левые — об отсталости экономики», — рассказал политолог «URA.RU».

Среди регионов Урала лишь Свердловская область вошла в список регионов с интенсивной избирательной кампанией. При чем, оппозиция в регионе действует активней, чем власть.

Регион посетили кандидат от КПРФ Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В области прошла «забастовка избирателей», организованная Алексеем Навальным, ее посетил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Активно обсуждалось и предложение Грудинина закрыть Ельцин-центр. По своей активности свердловчане не уступают жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Самарской, Псковской, Саратовской и Ростовской областей и Алтайского края.

В Свердловской области проходит самая активная президентская кампания на Урале Фото: Анна Майорова © URA.RU

Наиболее активно кампания ведется в оппозиционных регионах, замечает директор фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Если мы посмотрим на территории, оказавшиеся наверху, то увидим, что чаще всего это следствие более высокой оппозиционной активности. В случае Свердловской области, основные причины — это большая численность населения и высокий уровень протестных настроений в региональной столице», — рассказал политолог «URA.RU».

Среднюю интенсивность ведения кампании демонстрируют Челябинская область и Пермский край. Помимо них, в эту группу попали еще 29 регионов России. В Челябинской области власть и оппозиция показали примерно одинаковый уровень, в Пермском крае — оппозиция была активней.

ЯНАО единственный регион Урала, который показал рост в феврале. На фото губернатор Дмитрий Кобылкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большинство регионов Урала находятся в группе регионов с умеренной активностью ведения кампании. Здесь находятся Курганская и Тюменская области, ХМАО и еще 22 региона России. Низкую активность демонстрирует ЯНАО и еще 19 субъектов РФ (на Ямале «Петербургская политика» замечает большую активность оппозиции, нежели властей).

Опубликовали докладчики и традиционный рейтинг устойчивости регионов. Драматических изменений в нем не произошло. Среди регионов большого Урала в лидерах остается ЯНАО (8,4 балла, губернатор Дмитрий Кобылкин). Автономный округ укрепился на 0,1 балл и находится в списке регионов с максимальной устойчивостью, расположившись на втором месте. Положительное влияние на регион оказало подписание меморандума о взаимопонимании между энергетической компанией «НОВАТЭК» и нефтяной компанией Саудовской Аравии. Улучшились позиции автономного округа и за счет старта концессии на строительство Северного широтного хода.