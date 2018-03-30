Как купить квартиру без риелтора и выиграть в цене

09:42 30 марта 2018 0

Перед покупкой жилья стоит помониторить рынок Фото: Анна Майорова © URA.RU

При самостоятельном поиске квартиры без помощи риелтора есть риск купить недвижимость по завышенной стоимости. Но если правильно вести переговоры с продавцом, то можно добиться скидки до 25%, заявил эксперт федеральной риелторской компании «Этажи» Василий Васильев. Он рассказал, как продавцы формируют цену своей квартиры и как стоит вести торги, чтобы покупка была максимально выгодной.

По словам Васильева, часто продавцы жилья определяют стоимость недвижимости, опираясь на свои ощущения, из-за этого их цена оказывается выше средней по рынку.

«Покупателю нужно знать, сколько стоит похожее жилье, чтобы понимать адекватную стоимость. Можно спросить совета у специалиста, который знает рынок. Если цена кажется завышенной, то специалист либо объяснит, почему квартира стоит именно столько, либо снизит цену путем переговоров с владельцем. Некоторые продавцы специально завышают стоимость, закладывая в нее в нее сумму для торга. Риелтор может распознать такую ситуацию, потому что знает рыночную цену объекта. Бывает, что собственник ни за что не хочет уменьшить цену, тогда специалист найдет квартиру с такими же параметрами по нужной вам цене», — объясняет Василий Васильев.

Необходимо обратить внимание на каждую деталь в квартире Фото: Анна Майорова © URA.RU

Если покупатель действует самостоятельно, то для начала эксперт советует лично осмотреть квартиру и наладить контакт с хозяином. После этого можно посмотреть еще несколько похожих квартир в этом же районе, чтобы сравнить цены. Такой осмотр дает аргументы для торга — в разговоре с продавцом можно упомянуть, что в соседнем доме такая же квартира стоит дешевле.

«Еще раз посмотрите выбранное жилье. Корректно обратите внимание продавца на недостатки: сколотая плитка в ванной комнате, сломанная полка, непривлекательный вид из окна — объективные причины снизить цену. Если между описанием квартиры в объявлении и реальной ситуацией есть разница, тоже не молчите — например, кухня в реальности оказалась меньше, или до остановки идти не заявленных 5 минут, а все 20. Такие несоответствия встречаются, когда покупатели ищут квартиру сами. При работе с риелторской компанией покупатель будет уверен, что информация в объявлении верна: перед выставлением недвижимости на сайте агентства специалисты проверяют данные», — заметил Васильев.

По словам собеседника агентства, обычно хозяева соглашаются снизить цену, если срочно продают жилье по личным обстоятельствам или если давно ищут покупателя. На сайтах риелторских компаний обычно указана дата, когда объявление появилось на сайте.

Васильев указал, что во время торга нежелательно договариваться о скидке по телефону, не познакомившись с продавцом лично: торг уместен только после просмотра жилья и знакомства с хозяином.

«Старайтесь не показывать яркого желания купить жилье, если нашли квартиру мечты. Продавец видит, что вы готовые на всё, и может поднять цену. Слишком безразличный вид тоже делать не стоит: хозяин решит, что квартира вас не заинтересовала, это отобьет желание удержать покупателя», — посоветовал Васильев.

Если вести торг правильно, можно получить существенную скидку на квартиру Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Он также призвал не критиковать дизайн и цветовые решения, запах в квартире и подъезде. Иначе можно оскорбить собственника, и скидку получить не удастся. «Не давите на продавца, не ставьте ультиматумы из серии „Или снижайте цену на 20%, или я ухожу“ — торговаться нужно вежливо», — добавил эксперт.

Васильев сказал, что иногда продавец может пожалеть о том, что скинул цену, и отменить сделку в последний момент. Чтобы защитить себя от этого, можно подписать с хозяином предварительный договор. В нем указывается окончательная стоимость недвижимости, о которой удалось договориться во время осмотра квартиры. Также можно внести задаток.

«Мы организуем сделки по собственным стандартам безопасности — у нас работает комплексная система „Гарантия безопасности сделки“. Она касается многих аспектов организации купли-продажи, в том числе — при оформлении документов. Если наш продавец срывает сделку, по договору он вернет покупателю задаток в двойном размере — за причиненные неудобства. Но таких сделок у нас минимум. Мы заботимся о безопасности клиента даже после сделки — выдаем сертификат безопасности. Согласно этому сертификату „Этажи“ отвечают за сделку клиента своими деньгами», — заключил Василий Васильев.

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