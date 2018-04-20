Уральские политики посетили юбилей федеральной торговой сети

23:32 20 апреля 2018 0

Орлов особо уделял внимание теме местных производителей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге 20 апреля открылся 12-тысячный магазин торговой сети «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group). С юбилеем компанию поздравил вице-губернатор свердловской области Алексей Орлов, приехавший на торжественную церемонию открытия. Представители сети провели для гостей экскурсию по магазину, которые порадовались изобилию молочной и мясной продукции.

Юбилейный магазин начал работать на улице Крестинского, 35. Несмотря на то, что в этот день сеть открыла еще 11 магазинов по всей России, ключевым стало событие в Екатеринбурге. На торжественном открытии присутствовала генеральный директор торговой сети «Пятерочки» Ольга Наумова и вице-губернатор свердловской области Алексей Орлов, которого также сопровождали министр АПК региона Дмитрий Дегтярев и замглавы администрации Екатеринбурга Владимир Боликов.

Торговая площадь нового магазина достигает порядка 500 квадратных метров. В общей сложности на полках представлено почти пять тысяч наименований различной продукции. «Доля местных производителей в ассортименте торговой сети „Пятерочка“ в Свердловской области составляет около 30%, а в некоторых категориях, например, хлеб и хлебобулочные изделия превышает 90%», — рассказала Ольга Наумова.

Торговая площадь нового магазина достигает порядка 500 квадратных метров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Особое внимание продукции свердловских производителей уделил Алексей Орлов. Экскурсия началась с молочного отдела. «Наши жители привыкли к качественным товарам местного производства и хотели бы видеть их на полках нового универсама. Меня искренне порадовала очень широкая линейка молочной продукции в „Пятерочке“. Почти все наши марки представлены в магазине. Причем цены достаточно лояльные, что позволяет стимулировать спрос», — заметил Орлов.

Не смогли высокопоставленные гости пройти и мимо полок с майонезом. Оказалось, что для свердловских чиновников продукция «Екатеринбургского жирового комбината» — это предмет для гордости. Орлов в беседе подчеркнул, что производитель уже экспортирует уральский майонез. Директор уральского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Ольга Петько подметила: «Жители Екатеринбурга говорят, что местный майонез самый лучший».

Отметим, в Екатеринбурге сеть представлена более 140 магазинами, в Свердловской области — их более 400. И работают во всех универсамах около 4600 человек. Как сообщила Ольга Наумова, до конца 2018 года торговая сеть планирует открыть еще 90 универсамов «Пятёрочка» в Свердловской области, 30 из которых — в уральской столице.

Покупателей «Пятерочки» призвали поучаствовать в благотворительной акции Фото: пресс-служба «Пятерочки»

«Для нас открытие юбилейного магазина — это очень большое событие. Мы видим, что становимся ближе к покупателям. Причем не только географически, но и эмоционально: мы стараемся предлагать нашим уважаемым покупателям, кроме продуктов, все больше приятных впечатлений. Надеемся, что посетители оценят наши инициативы, в том числе идеи для слабозащищенных слоев населения», — сказала Наумова.

После экскурсии состоялась торжественная церемония. Со сцены представители власти и торговой сети поприветствовали покупателей, а затем пригласили их принять участие в благотворительном продмарафоне «Корзина Доброты». 21 апреля с 10 до 18 во всех екатеринбургских универсамах «Пятерочка», а также в супермаркетах «Перекресток» и гипермаркетах «Карусель» волонтеры фонда продовольствия «Русь» будут принимать продовольственную помощь для малообеспеченных пожилых свердловчан. Подобная акция 3 марта уже прошла в Казани. Там активистам удалось собрать более 13 тонн продуктов, из которых было скомплектовано более 2500 продуктовых наборов.