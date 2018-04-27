Карполь кричит на волейболисток, но его секрет не только в этом…

22:28 27 апреля 2018 0

Кроме «Уралочки-НТМК», Николай Карполь возглавлял национальные сборные СССР, СНГ, России и Белоруссии Фото: Анна Майорова © URA.RU

1 мая празднует 80-летний юбилей главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь. Несколько подарков к празднику самому титулованному волейбольному тренеру уже сделали. 25 апреля президент России Владимир Путин наградил его медалью Героя Труда — сразу после того, как «Уралочка» завоевала бронзовые медали Суперлиги. Вместе с «золотым голосом» российского волейбола, телекомментатором «Матч-ТВ» Владимиром Стецко «URA.RU» обсудило, за счет чего юбиляр Карполь до сих пор дает фору всем молодым конкурентам.

Спортивные специалисты не могут припомнить, чтобы тренеру вручали Героя труда Фото: Kremlin.Ru

— Владимир Олегович, можете рассказать, насколько вообще для волейбола уникальна награда, которую получил Николай Карполь от президента?

— Честно говоря, я навскидку не вспомню аналогов, чтобы кто-то из тренеров был удостоен такой награды. Немаловажно, что медаль вручена действующему тренеру. Это хороший пример для всех начинающих специалистов — есть к чему стремиться. Отдельное восхищение, конечно, Николаю Васильевичу. Что он перед своим юбилеем находится в отличной тренерской форме и с тем составом, что имеет «Уралочка», добивается отличных результатов.

— Что можете сказать об игре «Уралочки-НТМК» в этом сезоне?

— Она была похожа на ту игру, что команда показывала в прошлых сезонах. «Уралочка» умеет добиваться максимально возможного успеха при не самой выделяющейся комплектации. Каждый год у Николая Васильевича большие потери в составе — людей забирают богатые клубы, и тут ничего не поделаешь. И каждый год кажется, что вот теперь команде уже не подняться. Но появляются новые люди, иностранцы, чьих возможностей никто не знает, и показывают результат.

Николай Карполь во время игры может грубо накричать на своих подопечных. Считается, что игроков это только стимулирует Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Провести какую-то работу с хорошими игроками и взять, что полагается, могут многие. А вот взять чуть-чуть выше и добиться того, что не так очевидно — это искусство больших тренеров. Что Николай Васильевич из года в год подтверждает.

— В чем секрет Николая Васильевича?

— Надо быть Карполем, чтобы рассказать все его секреты. Но согласитесь, у него не самая обычная схема поведения и взаимоотношения с игроками. При этом она жизнеспособна, и принимается большинством волейболисток «Уралочки». Сейчас у многих тренеров слишком «профессиональный» подход: пришли, отработали и ушли до следующей тренировки. Здесь же, как я понимаю, есть постоянный контакт и, главное, есть атмосфера взаимного доверия.

— Какие у вас были впечатления, когда вы в первый раз увидели, как Николай Васильевич общается с игроками во время матча?

«Уралочка-НТМК» стабильно остается в четверке лучших, несмотря на постоянные изменения в составе Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Я с детства смотрю за командами Карполя. Конечно, когда был простым молодым зрителем, где-то воспринимал его поведение эмоционально. Когда стал профессионалом, стал больше понимать. Карполь ведь не единственный тренер, который покрикивает на игроков. Таких специалистов было много и в советское время, и сейчас есть, хотя меньше. Но не у всех были результаты. Главное — что он умеет достучаться до игроков. Он же никогда в пустоту не выплескивает эмоции, всегда адресно. Это тонкая психология.

— Наверное, эти навыки и сыграли решающую роль в последнем матче против «Енисея» за бронзу. Эта игра стала самой долгой в сезоне «Уралочки» и длилась два часа 14 минут.

— Безусловно! По ходу игры тренер ведет себя по-разному. Где-то успокоит, где-то встряхнут. А тут великолепный симбиоз большого опыта и таланта. Естественно при прочих равных психология выходит на первый план, тут преимущество на тренерской скамейке очень здорово может сказаться.

— Николаю Карполю удается вливаться в современные тренды волейбола?

— В прошлые годы кто-то мог сказать, что у Карполя особенные рычаги, так как он мог комплектовать игроков «Уралочки» за счет централизованной подготовки. Такая была система, направленная на национальную команду. Но при «рынке» так комплектоваться уже не получится. И тут Карполь многих удивил. Возможности централизованно собирать волейболисток нет, а результат есть.

Преемником знаменитого тренера может стать его внук — Михаил Карполь Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Насколько трудно руководству клуба будет найти равноценную замену Карполю среди молодых российских специалистов, если он когда-то захочет уйти на заслуженный отдых? Есть ли сейчас кризис кадров?

— Конечно, хотелось бы, чтобы ухода Николая Васильевича с поста главного тренера не было вообще. Но кризис кадров действительно есть, специалистов немного. Но вот обратите внимание, что лучшие из тех, кто трудится на рынке — это те, кто были кандидатами на пост тренера сборной — Вадим Панков и Ришат Гилязутдинов. Оба ученики Карполя. Ну и Николай Васильевич не один в тренерском штабе, кто-то перенимает его мастерство [в клубе тренером работает внук Николая Карполя — Михаил Карполь]. Думаю, что руководству не будет трудно с точки зрения поиска.

— Фамилий совсем немного…

— Сейчас команды часто работают без смены поколений. Деньги появились — создали клуб и пригласили первого, кого вспомнили. Так, спортсмен заканчивает карьеру игрока и тут же становится главным тренером. Думаю, это не самый верный путь. Лучше сначала поработать вторым тренером с большим мастером, поучиться его опыту. Кто-то назначает легионеров, а они приезжают не одни, привозят с собой штаб в два-три человека. Это опять закрытые двери перед молодыми специалистами…

— В Екатеринбурге хотят построить академию имени Николая Карполя, где будут готовить тренеров. В 2016 году под него была выделена земля, но до сих пор не удается найти финансирование. Бизнесу такие проекты не интересны?

Таким должно быть здание академии имени Карполя Фото: mab-arch.ru

— Вообще, вся эта идея хороша. Если бы такая школа появилась, она бы количественно усилила позиции. А количество перешло бы в качество. Но эта идея не принесет сиюминутной прибыли, это долгий процесс, а бизнесу важна отдача. Например, через рекламу. Чтобы заинтересоваться таким проектом, предприниматель должен быть прошедшим через волейбол. Сейчас таких уже не хватает. Думаю, тут должна быть и часть государственной поддержки.

— Последние четыре года призерами Суперлиги становились только четыре команды: «Уралочка—НТМК», «Енисей» «Динамо-Казань» и «Динамо-Москва». Причем москвичи три раза подряд — чемпионы. Для спорта плохо, что лидеры не меняются?

— Нездорово вообще то, что в Суперлиге в последнее время всего десять команд. Естественно при таком количестве вообще не может быть какой-то сильной ротации. Хотя могло бы быть побольше интриг и изменений внутри четверки. Но пока у нас все строго по бюджетным возможностям. Почти вся наша сборная раскомплектована по двум клубам за исключением нескольких персонажей. Хорошо, что они есть.

Вспомните времена, когда еще среди лидеров были «Заречье-Одинцово» и краснодарское «Динамо». Тогда не было четкого понимания, кто возьмет золото. Проблема чемпионата в том, что нет игроков высокого уровня в тех количествах, чтобы все клубы могли ими располагать. Но сейчас на юниорском уровне начались регулярные приятные победы, в младших возрастах, чего никогда не было. Будем надеется на приток людей. Тем более ветераны никуда уходить не собираются.