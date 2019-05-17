Отборные слухи о лучших людях России

Екатеринбург — в центре российской повестки

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что Куйвашев думает, кого принести в жертву для Москвы. — Тунгусов вбивает клин между строителями собора в Екатеринбурге. — Губернаторский фонд Текслера пуст. — Гаттаров смирился с понижением. — Директора челябинского ОТВ нашли в Екатеринбурге? — Правительство Тюменской области затаило дыхание в ожидании госкорпораций. — Тюменцам запрещают жаловаться о проблемах полпреду. — Из-за «прямой линии» Комаровой ее подчиненные остались без выходных. — ОМОН зачастил с рейдами по ночным заведениям Ханты-Мансийска. — Ямальцы ликуют из-за рекордных дивидендов за акции «Газпрома». — Конфликт между депутатом Госдумы и Решетниковым накаляется. — Курган оказался на грани банкротства. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи Свердловской области

Губернатору Куйвашеву надавали «вредных» советов

Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву старательно и методично подтачивают возможность для повышения, которого глава региона, говорят, очень ждет. Его последние действия, убеждены сторонние наблюдатели, стали результатами вредных советов, которые дали приближенные.

Сначала он встретился с протестующими, подняв тем самым протест на высокий государственный уровень, вместо того, чтобы поручить разбираться в этом подчиненным низшего уровня, отказался жестко реагировать на несанкционированный митинг, чтобы продемонстрировать власть, стал передоговариваться с бизнесом и менять условие ранее достигнутых договоренностей. Кто-то, считают слухачи, портит губернатору всю карьерную «карму», не рискуя быть наказанным.

Куйвашев думает, кого принести в жертву для Москвы. В окружении юморят

Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Куйвашев в замешательстве. И старшие товарищи, и приближенные советуют ему найти жертву «для Москвы». Тем самым, рекомендуют аппаратчики, глава региона убедил бы, что не просто погружен в ситуацию, но и жестко в ней разбирается, сообразно последствиям. Вот только выбрать «жертву» оказалось крайне сложно. Друг и вице-губернатор Азат Салихов, курирующий силовиков, моментально отреагировал на ситуацию и одним из первых чиновников появился на месте протеста. Вице-губернатор Сергей Бидонько страхует губернатора от прихода политического куратора-«варяга».

В региональном правительстве шутят, что опыт ухода в отставку после стычек студентов и ОМОНа есть у Анатолия Гайды (в конце 90-х он ушел в отставку как раз после такого случая), и предлагают снова взвалить всю тяжесть ответственности на его немолодые плечи.

Тунгусов вбивает клин между строителями собора в Екатеринбурге

Владимир Андреев © URA.RU

Говорят, люди бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова активно запускают в кулуары версию о том, что «настоящим бенефициаром протестов в сквере является гендиректор УГМК Андрей Козицын». Звучит, мол, эта версия крайне правдоподобно, благодаря аргументу: «Данные, которые кто-то слил блогеру Алексею Навальному про Алтушкиных и РМК, знает очень узкий круг людей». Дополнительными аргументами, со слов слышавших все эти сплетни, является то, что в далеком прошлом Козицын и Алтушкин серьезно конфликтовали и будто бы все эти споры не забыты.

«Кроме того, у Козицына есть повод взять реванш: за Викентия (архиепископа Екатеринбургского, изгнанного в Ташкент и связываемого с УГМК), за потерю влияния в Екатеринбурге», — передает содержание услышанного слухмейкер. В самой РМК, правда, эти слухи слышали и смеются, утверждая, что между руководителями компаний «братская дружба» и «колоссальная взаимная поддержка проекта».

Высокинский был на грани опалы

Сплетники рассказывают, что в дни массовых уличных протестов глава Екатеринбурга Александр Высокинский оказался в весьма шатком положении. Якобы представители губернаторской команды пытались возложить на него ответственность за происходившие события. Они обвиняли мэра, что на протяжении последнего времени он никак не комментировал тему строительства храма, не участвовал в молебнах и не поддерживал проект. Якобы самые горячие головы в резиденции губернатора даже предлагали отправить мэра в отставку. Но губернатор Куйвашев лично распорядился прекратить эти разговоры.

Екатеринбуржцев заставляют проходить опрос про храм Святой Екатерины

Сплетники сообщают о массовых случаях давления на работников некоторых крупных екатеринбургских предприятий. Их заставляют проходить опрос об их отношении к строительству храма Святой Екатерины и поддержать этот проект. Якобы тем, кто откажется от заполнения анкет, грозят увольнениями.

Результаты опроса про храм Святой Екатерины никто не признает

По слухам, как сторонники, так и противники строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге разрабатывают план действий на случай, если их не устроят результаты опроса населения об отношении к данному проекту. В зависимости от полученных социологами цифр, новые акции протеста начнет либо та, либо другая сторона. На продолжение акций, скорее всего, жестко отреагируют в Кремле. Главные претензии в этом случае будут предъявлены вице-губернатору Сергею Бидонько, в чьи полномочия входит решение данного конфликта.

Свердловское правительство на грани массовых отставок. И храм ни при чем

По слухам, уже в ближайшие дни в свердловском правительстве начнутся массовые отставки. Якобы в первую очередь под удар попадут чиновники, отвечающие за образовательные и молодежные программы. Их обвинят в недостаточном профессионализме и неспособности привить свердловской молодежи патриотизм и любовь к своему государству, что выразилось в участии молодых людей в несанкционированных акциях протеста вблизи площадки для строительства храма Святой Екатерины.

Бабушкина теряет авторитет из-за праздника

Владимир Жабриков © URA.RU

Наблюдатели сильно удивлены поведению спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной, которая решила во что бы то ни стало провести празднование 25-летия свердловской законодательной власти. Торжества по этому поводу начнутся сегодня в 15:00 в Театре эстрады, хотя интриганы считают, что ей следовало бы отказаться от всех увеселительных мероприятий. Бабушкина тем самым, убеждены слухмейкеры, «проявляет крайнее неуважение» к тем, кто сегодня отстаивает различные точки зрения в сквере у театра драмы. «Статус „народного“ спикера тает», — утверждают отдельные слухачи, а другие им тут же напоминают, что родной для Бабушкиной все-таки не Екатеринбург и что происходит здесь, волнует ее куда меньше, чем Богданович и Камышлов.

Депутаты думы Екатеринбурга залегли на дно

Слухмейкеры отмечают, что в думе Екатеринбурга воцарилось странное спокойствие. Депутаты занимаются лишь текущими делами, отложив разработку перспективных вопросов на неопределенный срок. В частности, может быть приостановлена работа по внесению поправок в Устав Екатеринбурга. Есть версия, что думцы пытаются понять, как может измениться в ближайшее время политическая ситуация в городе и области, чтобы найти в ней для себя наиболее удобное место.

Депутаты Гордумы получили повод пообсуждать коллегу

Одно из заседаний комиссии по безопасности думы Екатеринбурга дало повод для сплетен и разговоров обитателей ратуши. Часть из них отметила внешний вид депутата Дмитрия Николаева. Тот появился в рубашке поло, под короткими рукавами обнаружились татуировки. До этого депутат ходил исключительно в белых рубашках с длинным рукавом. Откуда они взялись, любопытные расшифровывать не стали, но учли возможности современной косметологии и сделали вывод о том, что носит их Николаев как добрую память. Будет ли это понятно избирателям и народу в целом — депутаты пока не задумываются.

Оппозиционер Крашенинников попросил за родственницу в мэрии, но ему отказали

Александр Мамаев © URA.RU

Говорят один из активных участников протеста Федор Крашенинников попросил вице-мэра Екатеринбурга Екатерину Куземку, с которой находится в дружеских отношениях, трудоустроить его родственницу в мэрию. Родственница не так давно работала в департаменте информполитики Свердловской области, но затем была уволена его экс-директором Александром Ивановым. Причины увольнения кулуарно обозначались как «идейные», хотя сам Иванов утверждал, что «вопрос профессионализма». Куземка согласилась рассмотреть резюме родственницы Крашенинникова, но в последний момент почему-то отказалась от идеи приглашать ее на собеседование. Что двигало вице-мэром и в первом случае, и во втором — пока неизвестно.

Киселев не смог подпрыгнуть на митинге против храма и попал под подозрение

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Говорят, депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев чуть не попал под подозрения протестующей в сквере у драмтеатра толпы. В силу жизненного опыта и недавно пережитой операции на бедренном суставе народный избранник и активный участник протестов не смог подпрыгнуть, когда толпа вдруг принялась скакать с криком «кто не скачет тот за храм». В итоге на Киселева покосились и, говорят, чуть криками не обозначили его «засланным казачком», но потом простили, поскольку позитивные эмоции оказались выше разборок с седеющим юношей.

Депутаты разделились на народных и хоккейных

Протесты в Екатеринбурге подпортили отпускные планы отдельных политиков. Многие собирались улететь на выходные на матчи сборной России в чемпионат мира по хоккею-2019 в Словакии. Но после того, как в сквере у драмтеатра четыре дня собиралась немаленькая толпа, политики решили сдать билеты, в ожидании, что в какой-то момент городу может потребоваться их участие. Правда, сдали билеты только опытные аппаратчики и дальновидные народные избранники, тогда как молодежь, также решившая поболеть за своих, отдала предпочтение хоккею, а не народу, решив, что на их отсутствие народ не обратит никакого внимания.

Свердловский министр сравнил мусорную реформу с рождением ребенка

Владимир Жабриков © URA.RU

Члены правительства на своих страницах в Instagram начали «эволюционировать». У отдельных министров, тех, кто пользуется страницами для работы уже давно — появляются даже философские тексты. В частности, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов решил, что 1500 читателей (больше пока только у губернатора Евгения Куйвашева и вице-губернатора Сергея Бидонько) в Instagram — достаточно для глубокомысленного текста о «мусорной реформе». Трактат, в котором чиновник связывает рождение мусорной отрасли с «рождением ребенка», появился на его странице в конце недели и призывает граждан терпеливее воспринять формирование новой для России сферы. Будет ли услышан министр, станет понятно уже после выходных.

Цыганаш вернулся на прежнее место работы с новыми идеями

Вадим Ахметов © URA.RU

Собравшийся уволиться еще 25 марта глава управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш неожиданно передумал. Он действительно написал заявление на увольнение, но затем, как утверждают слухачи, документ отозвал. Причин, побудивших Цыганаша отказаться от ухода, инсайдеры не знают, но заметили, что, едва вернувшись, начальник затеял бурные обновления и даже поручил завести телеграм-канал, чтобы давать ответы на типичные вопросы в упрощенной форме.

Гендиректору закрывающихся АТН и «10 канала» не доверили даже опись имущества

Гендиректор АТН и «10 канала» (принадлежат УГМК) Виктор Шадрин окончательно потерял доверие своего руководства, говорят слухмейкеры. Телекомпании готовятся к закрытию, но Шадрина даже не подпустили к оценке имущества для дальнейшей продажи. Вместо медиаменеджера этим занялся пресс-секретарь УГМК Алексей Свалов.

Настоятелю Храма на Крови понравилось общаться с протестующими

Андрей Гусельников © URA.RU

Старший священник екатеринбургского храма на крови отец Максим Миняйло очень доволен тем, как пообщался с представителями молодежи, приходившими в сквер протестовать против храма — еще никогда у него не было столь живой и неравнодушной аудитории! Об этом рассказывают в кругах священников. Несмотря на то, что он в последние дни (как и многие в городе) не высыпался (в 7 утра ему надо было уже вести службу), он проводил в сквере немало времени. Так, в четверг, когда в истории протеста произошел поворотый момент (после вмешательства Путина) и акция превратилась по сути в уличный фестиваль, отец Максим проторчал на улице больше трех часов, рассуждая с молодежью про православие, церковный раскол и папу Римского. И даже признался, что одноклассник его сына попал в число задержанных. Священник покинул площадь, наполненную протестующими, далеко за полночь.

В Екатеринбурге увольняются сразу 40 сотрудников ГИБДД

Сразу 40 сотрудников ГИБДД Екатеринбурга подали рапорты на увольнение. Единовременный уход такого количества людей может создать серьезную прореху в автоинспекции. По штату в ГИБДД города должен служить 821 сотрудник, однако существует некомплект порядка 100 человек. «Все пишут — стажеры, пенсионеры и действующие сотрудники на переводы. Начальство долго не подписывает, поэтому скопилось такое количество», — сообщает инсайдер. По его словам, люди недовольны тем, что «необоснованно лишают выходных, устраивают вечерние совещания и так далее, одним словом, не соблюдаются права». Многим не нравится и то, что у командира полка ДПС Романа Ярыша появилась группа любимчиков из числа молодых сотрудников.

Адвокат Кадырова приехал в Екатеринбург защищать земляка, которого СКР называет киллером

Известный адвокат Мурад Мусаев, являющийся личным другом и юристом главы Чечни Рамзана Кадырова, приехал в Екатеринбург. По данным инсайдера, адвокат приехал защищать земляка Мовсура Хасаева, которого следствие считает наемным убийцей. По версии следствия, Хасаев еще в 2011 году застрелил в Екатеринбурге авторитета Ашота Арутюняна. В суде Свердловской области подтвердили «URA.RU», что у Хасаева появился еще один адвокат, четвертый по счету: «Он приехал из Чеченской республики, но фамилию его пока назвать не можем». Адвокат Мусаев сделал себе имя в громких процессах. Он защищал в суде директора Департамента контроля расходов на науку, образование, культуру, спорт и СМИ Счетной палаты РФ Александра Михайлика. Защищал Джабраила Махмудова, обвиняемого в убийстве Анны Политковской. Был адвокатом Юсупа Темирханова, застрелившего Юрия Буданова. Защищал Мартина Бабакехяна, застрелившего губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Мусаев защищал члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза.

Новый мэр Среднеуральска уже допустил первую ошибку

В Среднеуральске, говорят, новый мэр Андрей Зашляпин, избранный только 26 апреля, допустил первую аппаратную оплошность. Якобы новоиспеченный градоначальник без особого тщания приглашал гостей на свою инаугурацию 8 мая, а потому забыл позвать целый ряд известных политиков. Те, кому пришлось бы ехать издалека, оказались рады, а вот местные группы влияния обиделись на неуважительное отношение и в перспективе обязательно припомнят мэру его безалаберность.

Конфликт с Поляниным вышел на эмоциональный уровень

Говорят, что разборки обладминистрации с главредом «Областной газеты» Дмитрием Поляниным достигли такого накала, что перешли с делового на эмоциональный уровень. Разговор с директором ОГ на повышенных тонах в кабинете вице-губернатора Сергея Бидонько, например, как оказалось, слышало полрезиденции, которая теперь активно выясняет, кому из участников спора принадлежала «крепкая трехэтажная» лексика, и живо интересуется — какие выводы из всего этого будут сделаны.

Слухи Челябинской области

Губернаторский фонд пуст

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что фонд губернатора Челябинской области, из которого выделяют средства на решение срочных вопросов, оказался пуст. После отставки Бориса Дубровского фонд просто не успели наполнить. А если быть точнее — ряд финансовых бумаг завис из-за смены власти в регионе, и этот вопрос посчитали не самым важным.

По слухам, сам врио губернатора Алексей Текслер отложил эту тему «на потом». Не слушая советов, что вопрос надо решать сейчас: мол, приедете в территорию, пообещаете народу, что деньги на ту или иную проблему будут выделены немедленно, а денег нет.

Так, кстати, получилось в Кыштыме, где Текслер пообещал дать денег на ремонт Белого дома, после чего и встал вопрос о губернаторском фонде. Фонд быстро наполнили, и следит теперь за этим первый вице-губернатор Виктор Мамин.

Мамин продолжает реконструкцию экономблока

Говорят, что выводом вопросов промышленности из функционала минэкономразвития региона дело не закончится. Первый вице-губернатор Виктор Мамин считает, что при министерстве скопилось очень много «дочек», в статусе автономных некоммерческих организаций (АНО). В эти АНО-шки вкладываются огромные средства, в виде дотаций малому и среднему бизнесу, учебы предпринимателей и тому подобное. Короче говоря, Мамин считает, что число подведомственных организаций надо уменьшить, а заодно и сократить многочисленную армию чиновников.

Гаттаров смирился с понижением…

Что касается вице-губернатора Руслана Гаттарова, курирующего экономблок, то он, по слухам, даже не пытается отстаивать свои позиции, которые становятся все слабее. И дело не только в том, что у него забирают все больше полномочий и передают Виктору Мамину. Говорят, по Гаттарову сильно ударила история с кремниевым заводом в Златоусте. В минэкономразвития подняли эту тему на селекторном совещании, и врио губернатора Алексей Текслер сильно разгневался. Мол, тема завода под запретом, так как горожане выступили против нового производства. Кроме того, первый зам Текслера Виктор Мамин уже заявил, что в экономблоке больше «прожектов, чем проектов». Иными словами, отставка Гаттарова, который уже обсуждает вопросы трудоустройства в Москве, может состояться летом. И это будет как бы подарком бизнес-элитам, откровенно не жалующим вице-губернатора по экономике.

… его сдают два министра

Александр Мамаев © URA.RU

Кстати, получивший выговор за Златоуст глава минэкономразвития Сергей Смольников перевел дух. Его могли бы и уволить, как это получилось с руководителем Агентства инвестиционного развития Алексеем Бобовым, менее всего виноватым в случившемся. Бобов, что называется, попал «под горячую руку». А Смольников в последнее время отчитывается перед Виктором Мамиными, а не перед своим непосредственным начальником Русланом Гаттаровым, который часто находится в командировках. И когда Мамин начинает делать замечания по документообороту, Смольников успешно переводит стрелки на Гаттарова. То же самое делает и министр информационных технологий Александр Козлов, чье ведомство теперь подчиняется Мамину напрямую. Когда новый шеф ругает его за бардак, Козлов разводит руками. Это, мол, не к нему вопросу, а к Гаттарову, при котором сложилась такая обстановка.

Еще Гаттарова подставляют подчиненные…

Странная история происходит со стройкой конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске. Того самого объекта, с которым власти не знают, что делать. Тратить 18 млрд рублей не стоит, инвесторов нет. А решать надо, иначе к саммитам ШОС и БРИКС останется масштабный долгострой. Вариантов удешевления проекта пока нет. Хотя в агентстве международного сотрудничества, подведомственном минэкономразвития региона, уверяют, что новые варианты есть, и с удовольствием рассказывают об этом прессе. Вице-губернатор Сергей Шаль, курирующий вопросы строительства, и директор ХП «Конресс-холл» Виталий Передерий злятся, так как журналисты просят эти проекты показать, а показывать нечего. Иными словами, экономблок в очередной раз показывает, что у них и в самом деле «прожекты, а не проекты» и это лишний минус в карму Руслана Гаттарова.

Минпрому отдадут природные ресурсы

Вадим Ахметов © URA.RU

Еще говорят, что в будущее министерство промышленности, которое создадут за счет части минэкономразвития, передадут и природные ресурсы. Эти вопросы сейчас закреплены за минимущества. Создается солидная структура. По слухам, уже есть желающие ее возглавить. Среди них, к примеру, руководитель Росприродназора по Челябинской области Виталий Курятников, который давно мечтает вернуться в правительство. Кстати, он уже работал в областном минпроме. А еще говорят, что новое министерство будет курировать не Мамин, а замгубернатора по экономике. Тот, кто займет, со временем, место Гаттарова. «В промышленности я пас», — честно признался Мамин.

Правительство в напряжении

Надо сказать, что обстановка в правительстве области крайне напряженная. Никто из заместителей врио губернатора Алексея Текслера и министров не знает, усидит ли он в своем кресле до выборов. Потому что врио губернатора, полюбивший устраивать публичные выволочки, может принять любое кадровое решение, придравшись к той или иной мелочи. Не разбираясь в причинах «косяков». Со стороны выглядит эффектно, но делу, так болтают в кулуарах, вредит. В итоге начинают работать не для того, чтобы было лучше, а чтобы не получить очередной втык. На этом фоне растет число интриг внутри коллектива, и некоторые руководители начинают откровенно подставлять друг друга перед врио губернатора.

Куприкову двигают в министры

Вадим Ахметов © URA.RU

Вновь обострилась борьба за экологический блок и предпринимаются попытки сместить с поста руководителя минэкологии Сергея Лихачева. Некие силы упорно продвигают на эту должность первого замминистра Яну Куприкову. Причем эти силы не имеют к министерству никакого отношения. А лоббируют ее якобы какие-то промышленники, которым проще договориться с Куприковой, чем с Лихачевым.

Климов готовится к отставке

Болтают, что спокойнее всего себя чувствует вице-губернатор, он же министр общественной безопасности региона Олег Климов. Пенсионного возраста он достиг, да и пенсию заработал хорошую и за госслужбу, и за генеральскую должность на посту руководителя ГУ МЧС по региону. Болтают, что если и будет в ближайшее время отставка, то со стороны Климова и он к ней готов. В ноябре ему исполнится 65 лет, предельный для госдолжности возраст. Если бы власть не сменилась, Климов бы мог получить «золотой парашют» — годовой оклад за пять лет работы в должности. Но после того, как всех членов правительства отправили в отставку, а потом приняли на работу в статусе «и.о», все стажи «обнулились» и рассчитывать на «парашют» не приходится. Так что и держаться за должность не имеет смысла.

В резиденции вспомнили о бывшем министре…

Эльдар Булатов © URA.RU

А еще в кулуарах резиденции челябинского губернатора вспомнили о бывшем министре экологии Егоре Ковальчуке, перебравшемся осенью 2015 года в ХМАО и проработавшем несколько лет на посту начальника департамента по ЖКХ. Одни говорят, что Ковальчука чуть ли не видели в резиденции и ему вот-вот предложат какой-то пост. Другие уверяют, что, мол, ничего подобного не было. Ковальчук работает в Москве, в структурах Минстроя РФ и в Челябинске пока не появлялся. Третьи говорят, что у Ковальчука все хорошо в столице и он не собирается возвращаться домой.

…, а в мэрии — о бывшем транспортнике

Бывший начальник управления транспорта администрации Челябинска Роман Болотов, работающий сейчас в Ростове-на-Дону, действительно появлялся в мэрии областного центра. И это стало поводом для сплетен. Вспомнили, как врио губернатора Алексей Текслер демонстративно вернул мэру Челябинска Владимиру Елистратову проект концепции развития общественного транспорта. Стали болтать, что Елистратов вызвал Болотова, чтобы тот спасал ситуацию. Другие говорят, что Болотову предложат какой-то пост и займет он его после смены власти в Челябинске. Третьи уверяют, что если и стоит кому опасаться, так это мэру Златоуста Вячеславу Жилину, которого скоро отправят в отставку, а в город делегируют Болотова.

Дубровин пытается спасти общественную должность

Вадим Ахметов © URA.RU

Директор АО «Областное телевидение» Олег Дубровин все еще надеется, что с ним продлят контракт. Хотя сменить правительственного телевизионщика советуют столичные эксперты, которые говорят, что с таким руководством эффектно раскрутить в телеэфире кампанию Алексея Текслера на губернаторских выборах будет сложно. Сам же Дубровин, болтают на телевидении, уже встретился с Текслером один на один, но как председатель общественной палаты региона. Неизвестно, шел ли разговор о телевидении, официальных сообщений по этому поводу нет. Сама же палата, впавшая в последнее время в спячку, резко активизировалась. В кулуарах утверждают, что Дубровин пытается сохранить хотя бы эту должность. Что касается ОТВ, то, по слухам, подбором кандидатур нового директора занимается супруга врио губернатора Ирина Текслер, сама когда-то работавшая на телевидении.

Директора челябинского ОТВ нашли в Екатеринбурге?

Анна Майорова © URA.RU

Все кандидатуры на пост директора АО «ОТВ» засекречены. Известно только, что руководить правительственными телеканалами будет «варяг». В последние дни говорят о директоре «Областного телевидения» из Екатеринбурга Антоне Стуликове. Якобы ему уже сделано такое предложение и он, по слухам, всерьез подумывает о том, чтобы перебраться в Челябинск.

Иванов избавляется от своего окружения

Говорят, причиной увольнения Яна Пастухова с поста руководителя пресс-службы ХК «Трактор» стало то, что он когда-то работал в спортуправлении Челябинска. Точнее, был заместителем Евгения Иванова, руководившего управлением. Из спортуправления Пастухов с удовольствием перебрался в «Трактор». А теперь Иванов стал замдиректора хоккейного клуба, и первое, что он сделал, уволил Пастухова. То ли из-за того, что тот от него в свое время сбежал, то ли из-за того, что не хочет работать с бывшим подчиненным, который может знать о начальнике больше, чем требуется.

Вокруг его бывшей должности интриги

В том, что Сергей Пруцков так и не стал начальником спортуправления мэрии Челябинска, после перехода Евгения Иванова в «Трактор», виноват он сам и те, кто его двигал на эту должность. Кстати, двигали его представители «Молодой гвардии „Единой России“». Больше всего МГЕР хотели бы видеть главным спортивным функционером Челябинска Эркина Маматова. Но Маматова с его судимостью никто бы не поставил на муниципальную должность. В итоге, уговорили Пруцкова и тот даже уволился с поста директора спорткомплекса «Метар». 9 мая он даже поднялся на трибуну вместе с руководством области и города. Вел себя так, словно уже работает в мэрии. Но «молодогвардейцы» перестарались. Сначала запустили слух, что Пруцкова двигает олигарх Александр Аристов. Сам Аристов, когда у него спросили об этом, заявил, что не имеет к этому никакого отношения. Потом пустили слух, что Пруцков — «человек Рыльских». Депутат Виталий Рыльских очень удивился, когда узнал об этом. «Ей богу, этот парень мне никто!» — заверил он руководство города. Говорят, что представители МГЕР даже пытались намекать, что за продвижением Пруцкова стоит глава РМК Игорь Алтушкин, но вовремя одумались. Последней каплей стала рассылка с левого ящика в СМИ, что назначение Пруцкова все-таки состоялось и некоторые журналисты даже написали об этом, после чего пришлось давать опровержение. В итоге на муниципальной карьере Пруцкова был поставлен жирный крест, а сам он уже вернулся в «Метар».

Все решает Котова

Вадим Ахметов © URA.RU

Между прочим, окончательно забраковала кандидатуру Сергея Пруцкова на пост начальника спортуправления Челябинска первый вице-мэр Наталья Котова. «Котова сейчас решает все! Ни один кадровый вопрос не проходит без согласования с ней», — говорят в мэрии. И, как-то привычно стало для всех, что прежде чем нести бумаги мэру Владимиру Елистратову, показать их Котовой. Сам Елистратов уже смирился с ролью свадебного генерала и относится к своей будущей отставке философски.

Миасс опять бурлит

В Миассе опять кипят страсти. Врио губернатора Алексею Текслеру написали коллективную жалобу на мэра Григория Тонких. Якобы тот «душит малый и средний бизнес». В СМИ даже закинули скан жалобы. При этом в имени врио губернатора сделали ошибку. Написали — «А.В. Текслеру», хотя инициал у главы региона — «А.Л.» (Алексей Леонидович). А жаловались на мэра Миасса те, чьи ларьки подлежат сносу. Болтают, что авторами жалоб заинтересовались силовики. Ларьки сносят из-за нарушения законодательства, и теперь местный ОБЭП получил полный список тех, к кому можно идти для возбуждения уголовных дел.

Слухи Тюменской области

Правительство региона затаило дыхание в ожидании госкорпораций

Николай Бастриков © URA.RU

Власти Тюмени не готовы обсуждать проект Минэкономразвития о переезде в регион штаб-квартир крупных госкорпораций. В кулуарах правительства ходят слухи, что администрация и рада бы получить налоги крупных компаний, но вот говорить о привлекательных инвестициях и перспективах развития региона в этом ключе не готова, пока сверху не будет дана отмашка. «Видимо, боятся спугнуть возможную удачу», — говорят злые языки.

Областных чиновников обвинили в нарушении условий труда

Случайные прохожие накануне обратили внимание на то, что рабочие моют окна в правительстве Тюменской области без страховки. И это на высоте четвертого этажа. «Почему бы госинспекции по труду не обратить внимание на Желтый дом. Глядишь, бы и другие нарушения нашли», — злорадствуют сплетники.

Тюменцам запрещают жаловаться о проблемах полпреду

Владимир Жабриков © URA.RU

Если верить слухам, сотрудники центра реабилитации «Тараскуль» почувствовали себя притесненными. К ним предъявляет повышенное внимание охрана: следит за временем обеда, прогулками по коридорам и соблюдением рабочего времени. Разговоры с руководителем организации ничего не дали. «Однако сотрудники получили четкое предупреждение: будете жаловаться полпреду Николаю Цуканову, вам не сдобровать», — озвучивают свою версию сплетники. Ранее сотрудники уже просили полпреда о помощи.

Тобольские чиновники в межвластие уехали на курорты

Чиновники Тобольска решили провести майские праздники с пользой и уехали отдыхать на курорты Чехии. В коридорах мэрии шушукаются, мол, в администрации воспользовались отсутствием какой-либо власти, а значит, и ответов на неприятные вопросы: «где были», «почему не Крым». «Мазур уже никак не контролирует Тобольск, новый глава только на подходе. Еще бы аэропорт скорее построить в Тобольске, так вообще можно будет добраться до Европы без транзита через Тюмень», — отмечают слухачи.

Главе одного из районов дали шанс…

Останется или нет на посту главы Ярковского района Любовь Полякова, которая пока исполняет обязанности руководителя, станет ясно в конце лета. Именно за этот период она должна показать результаты и в сельском хозяйстве, и в урегулировании назревших конфликтов. Правда, в администрации ходят слухи, что чиновники не верят в Полякову, мол, конфликт между властью и предпринимателями только разгорается.

…, а другому пророчат скорую отставку

В курилках Желтого дома шепчутся, что главе Голышмановского городского округа Александру Желтоухову недолго осталось руководить муниципалитетом. Якобы власть намекает, что чиновнику, занявшему свой пост аж в 2001 году, пора на покой. По слухам, недавнее подключение губернатора Александра Моора к скандалу с запретом голышмановским госслужащим состоять в неформальных группах «ВКонтакте» — один из таких сигналов. «Скандала не будет. Через год у Желтоухова истекает срок полномочий, и это срок попросту не продлят», — уверяют инсайдеры.

Тюменкие застройщики ищут медиаперсон…

Николай Бастриков © URA.RU

Один из застройщиков Тюмени «Сибстройсервис», чья репутация из-за задержек со сдачей домов и качеством постройки оставляет желать лучшего, планирует изменить медиастратегию. Вместо маркетологов к делу планируют подключить блогеров и лидеров общественного мнения. И сделать упор на позиционирование в соцсетях. Говорят, идею Павел Юрочкин, реальный управляющий компании, подсмотрел у своего друга — директора компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, который активно ведет соцсети и даже видеоблог.

… и скупают территории заводов

Застройщиков Тюмени интересует не только правый берег Туры, где уже развернулись несколько крупных строек, но и левый. Одна из компаний выкупила участок бывшего Судоремонтного завода и помимо жилых домов планирует построить очередную собственную набережную. Только тюменцы не могут понять, зачем городу столько набережных. «Может, областная столица борется за очередное громкое звание», — шутят сплетники.

В Тюмени ищут сексуальную госслужащую

В Тюмени не могут установить место работы Анны Ануфриевой, решившей поучаствовать в конкурсе журнала Playboy «Девушка года — 2019» и указавшей в анкете, что она госслужащая. Откровенные фото, выложенные на сайте журнала, вызвали неподдельный интерес у публики, но выяснить, в какой госструктуре она трудится, пока не удается. В кэше Google сохранились данные о тезке Ануфриевой, работавшей в управлении госзакупок Тюменской области, но в актуальном телефонном справочнике ведомства такая сотрудница уже не значится. «Может, уволили по-быстрому», — шутят сплетники.

Слухи ХМАО

Из-за «прямой линии» Комаровой ее подчиненные остались без выходных

Владимир Андреев © URA.RU

Как шепчутся в югорском правительстве, губернатор Наталья Комарова оставила своих заместителей, а также директоров департаментов без выходных. По версии сплетников, глава региона поставила задачу подготовить множество документов к ее «Прямой линии», которая запланирована на 30 мая. «Комаровой нужно будет отвечать на вопросы жителей, а для этого нужна максимальная подготовка. Все понятно, но работать без выходных тоже сложно», — судачат сплетники.

Правительственный департамент ХМАО ждет расформирование

В кулуарах югорского «белого дома» говорят: региональные власти планируют полностью расформировать департамент проектного управления. По версии слухмейкеров, на базе департамента создадут специальное управление. «Новая структура будет отвечать за исполнение национальных программ, а также прямо отвечать за исполнение всех указов президента», — судачат сплетники.

Силовики заинтересовались «Ипотечным агентством Югры»

Александр Елизаров © URA.RU

По слухам в правоохранительных органах ХМАО, силовики заинтересовались деятельностью «Ипотечного агентства Югры», а также его директором Евгением Чепелем. По версии сплетников, поводом для пристального интереса силовиков стали необъяснимые иски от агентства по отношению к жителям ХМАО, получившим льготы по жилищным программам. «Нашли какую-то лазейку в документах и теперь пытаются обратно получить деньги, которые раньше выдавали в виде льгот. Жалобы уже написаны не только в генеральную прокуратуру, но и лично президенту страны», — судачат сплетники.

ОМОН зачастил с рейдами по ночным заведениям Ханты-Мансийска

Александр Кулаковский © URA.RU

По слухам, в Ханы-Мансийке местные омоновцы из Росгвардии зачастили устраивать рейды в ночные увеселительные заведения города. «Раз в неделю без каких-либо причин устраивают „маски-шоу“ в местных кабаках. Всех посетителей — лицом в пол, а после о чем-то долго разговаривают с руководством и уходят. Что к чему, непонятно», — судачат сплетники.

Новый начальник югорского МЧС анонсировал кадровые перестановки

Как шепчутся в управлении МЧС ХМАО, новый руководитель ведомства Петр Кугуй намекнул коллективу о возможных кадровых перестановках. По версии сплетников, они могут затронуть административные отделы внутри ведомства — отдел кадров, а также муниципальных отделений. «Никто наверняка ничего не знает. Может, просто испугались за свои места с прибытием нового начальника», — судачат слухмейкеры.

Окружной депутат теряет шансы переизбраться в Думу…

Александр Кулаковский © URA.RU

В кулуарах обсуждают поступок окружного депутата Рината Айсина, который написал жалобу в полицию на половину ведущих уральских СМИ, на правительственную газету ХМАО и экспертов ОНФ. Говорят, якобы даже коллеги Айсина удивлены его действиями. А некоторые начинают подыскивать собственных кандидатов на его избирательный округ. «Вместо того, чтобы решить проблему с клиентами, которые с ним судятся и доходят до губернатора, он пытается через силовиков надавить на СМИ и ОНФ. Такого ему не простят. И перед выборами достанут весь негатив, а его там хватает», — считают сплетники.

… и готовится к новому скандалу

По слухам, у Рината Айсина начнутся новые проблемы по его жилому комплексу «Новые ключи». Говорят, якобы теперь за него могут взяться городские власти из-за концессионного соглашения по обустройству парка. «В парке не делается почти ничего, а по условиям соглашения — уже должны быть новые дорожки и даже первые объекты. Но у Рината еще есть время, может успеет хотя бы лавочки поставить», — судачат в кулуарах.

Скандал с «Барсами» — это месть вице-мэра

Александр Кулаковский © URA.RU

По слухам, к скандальной истории с задержанием летчиков из пилотажной группы «Барсы» 9 мая может быть причастен вице-мэр Сургута Александр Пелевин. Говорят, якобы у него есть личные счеты к депутату гордумы Евгению Барсову (ему подконтрольна пилотажная группа), поэтому он проигнорировал информацию, что «Барсы» проведут в День Победы летающий «Бессмертный полк». «А из-за этого вся неразбериха и пошла. И всевозможные либеральные СМИ потом обвиняли мэра и губернатора в произошедшем скандале», — обсуждают слухачи.

Мэру Нижневартовска объявили информационную войну

Мэр Василий Тихонов смог консолидировать вокруг себя все здоровые силы (на фото с влиятельнейшим бизнесменом Нижневартовска Александром Петерманом), но нездоровые — не отступают Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовске с помощью вбросов в соцсетях пытаются максимально уронить рейтинг мэра Василия Тихонова. Говорят, якобы за этим могут стоять технологи ЛДПР. А вот кто стоит за либерал-демократами — пока неизвестно. «Сначала на 9 мая вбросили про бабушку-ветерана, которую якобы все забыли. Потом начали создавать фейковые аккаунты чиновников, включая мэра. Приплетают зачем-то проезд в автобусах. Как будто работают не местные, а те, кто не понимает специфику региона», — обсуждают слухмейкеры.

Пантин разочаровался в виртуальных друзьях

По слухам, оппозиционер Югорска Антон Пантин разочаровался в подписчиках после того, как его лишили депутатского мандата. Говорят, политик рассчитывал получить масштабную поддержку в соцсетях, но был сильно разочарован. «Пантин всегда считал и гордился, что у него больше 10 тысяч подписчиков на всех площадках, и это делает его главным блогером и самым медийным политиком на западе ХМАО. А вот мандат забрали — и никто особо не заметил даже», — считают слухачи.

Вице-мэр Нефтеюганска пишет комментарии к новостям «URA.RU»

Вадим Ахметов © URA.RU

Поговаривают, что вице-мэра Нефтеюганска Сергея Лагойду застали на рабочем месте за написанием комментариев к материалам «URA.RU». Якобы заместитель Сергея Дегтярева просматривал ленту новостей и оставлял свои соображения по теме к заинтересовавшим его заметкам. «Особенно чиновника заинтересовал материал про уход экс-начальника нефтеюганского отдела ФСБ Владика Хисматуллина в Сургутский государственный университет. Он покинул должность после январских обысков в мэрии Нефтеюганска. Так что Лагойда не мог не прокомментировать эту новость», — судачат сплетники.

Глава Сургутского района обиделся на интернет-пользователей

Ходят сплетни, что после скандалов в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой начал удалять из друзей в своем аккаунте на Facebook некоторых пользователей. Наблюдатели ожидают, что следующим шагом будет добавление недоброжелателей в черный список. «Решение, конечно, странное и эмоциональное. При желании отследить что-то на странице чиновника можно через другие аккаунты. А так глава Сургутского района лишний раз подчеркнул, что поддается на какую-то критику в свой адрес. Для образа мэра-блогера, кем он себя позиционирует, это большой минус. В Интернете принято быть толерантным к любой аудитории», — обсуждают в кулуарах.

Чиновники Пыть-Яха хотят уйти в МУПы

Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что после того, как чиновники Пыть-Яха узнали о размере заработных плат в муниципальных учреждениях и предприятиях города, они тут же начали прикидывать, как можно устроиться туда на работу. Доход руководителей МУПов нередко оказывается выше, чем размер зарплат муниципальных служащих. «В школах, детсадах, библиотеках, культурных центрах и других учреждениях ты находишься подальше от эпицентра постоянных поручений и нервотрепки. Если после проверки зарплаты в МУПах не порежут, то устроиться туда на тепленькие места будет просто масса желающих», — шепчутся слухмейкеры.

Главный спортивный функционер Сургута сбился с ног в поисках зама

Рассказывают, что новый начальник управления физической культуры сургутской мэрии Михаил Ющенко до сих пор не может никого утвердить на пост своего зама. Прошло уже порядка двух месяцев с момента его назначения, а должность заместителя по-прежнему остается вакантной. «Ющенко пытался согласовать несколько кандидатур с начальством, но одобрения не получил. Других вариантов ему пока тоже не было предложено. А вопросов в спортивной отрасли, которые требуют решения, предостаточно. Как бы начальник управления в одиночку не надорвался», — переживают наблюдатели.

Слухи ЯНАО

Правительство переиграло Ямкина…

Дмитрий Ткачук © URA.RU

На Ямале обсуждают предстоящий уход главы аппарата Заксобрания Алексея Ардышева. Его место займет Татьяна Земских, работающая сейчас в правительстве округа. Слухачи рассказывают, что спикер Заксобрания Ямала Сергей Ямкин хотел поставить на пост главы аппарата своего человека — одного из действующих сотрудников регионального парламента. «Но правительство продавило своего кандидата», — рассказывают источники. По их словам, это поможет окружной власти жестче контролировать ситуацию в Заксобрании.

…, а Фиголь останется только с одним первым замом

Максим Егоров © URA.RU

Сейчас у руководителя аппарата губернатора региона Наталии Фиголь два первых заместителя: Светлана Твердовская и Татьяна Земских. Последняя скоро перейдет в Заксобрание. И, если верить слухам, ее ставку в правительстве сократят. «Губернатор оптимизирует работу правительства, и, видимо, было решено, что сразу два первых зама не нужны», — рассказывают в правительственных курилках.

У ямальского правительства угнали машину

Слухачи рассказывают анекдотическую историю: в майские праздники была угнана машина правительства округа. Но угонщик даже не мог уехать на ней из города: переправа до Лабытнанги уже закрыта. «Машину нашли очень быстро с помощью системы „Глонасс“. Она была в гараже. Водитель даже оставил ключи в замке зажигания», — рассказывают сплетники.

Власти переживают из-за довыборов в Заксобрание

Анна Майорова © URA.RU

Если верить слухачам, органы исполнительной власти переживают из-за итогов довыборов в Заксобрание округа. Дело в том, что «Единая Россия» сделала ставку на руководителя салехардского перинатального центра Алексея Денисова. «Он хороший врач, но в городе чиновников Денисов мало известен. Летом проводить агитационную кампанию будет сложно — все уедут в отпуска. И если оппозиция выдвинет сильных кандидатов, то итоги выборов могут быть непредсказуемыми», — считают сплетники. Ранее мандат депутата принадлежал Елене Зленко, которая сейчас является сенатором.

Ейко лишился повода для пиара

Дело против ямальского оленевода-блогера Ейко Сэротэтто из-за митинга в тундре закрыли. Такое решение принял Ямальский районный суд. Но, если верить версии слухачей, сам оленевод в глубине души был не сильно рад такому исходу. «Дело административное. Наказание там не такое серьезное. А тут дело просто закрыли. И Ейко лишился прекрасного повода для пиара, он же был готов дойти до Европейского суда по правам человека, чтобы отстаивать свою невиновность», — высказывают свое мнение сплетники. В кулуарах обсуждают, что планы оленевода якобы спутали департамент внутренней политики округа и власти Ямальского района.

Чиновники недовольны из-за сборов на благотворительность

Анна Майорова © URA.RU

На Ямале сотрудники правительства в преддверии 9 Мая участвовали в акции: часть зарплаты они направили на помощь ветеранам. Однако рядовые чиновники такой инициативе не сильно обрадовались, ведь у них зарплата не такая большая, как у руководства. «Акция была добровольно-принудительной. Лучше бы каждый из замов губернатора отдал зарплату за один месяц. Судя по их декларациям, они от этого не сильно обеднеют. Зато все ветераны могли бы сразу солидную премию получить», — говорят злые языки в курилках правительства.

Ямальцы ликуют из-за рекордных дивидендов за акции «Газпрома»

Если верить слухмейкерам, на Ямале ликуют из-за того, что «Газпром» планирует выплатить большие дивиденды за 2018 год. Новая цена — 16,61 рубля за акцию. Дело в том, что ямальцы в свое время покупали ценные бумаги именно этого предприятия. «У „Газпрома“ же много „дочек“ в округе. А часто приобретают акции тех предприятий, где работают», — поясняют слухачи.

Слухи Пермского края

Конфликт между депутатом Госдумы и Решетниковым накаляется

Анастасия Яковлева © URA.RU

Конфликт, который возник между депутатом Госдумы Игорем Сапко и краевой администрацией, только обострился, утверждают слухачи. Краевым властям не нравится то, что Сапко выступил в поддержку велосипедистов, которым запретили ездить по набережной. А депутат еще обижается на край из-за своей жены Ольги, которую «выгнали» с поста заместителя регионального министра в конце прошлого года. Сапко пришлось подключать связи, чтобы пристроить жену хотя бы директором школы в Перми.

Не утихает и обсуждение, что после парада 9 мая губернатор Максим Решетников общался со многими вип-гостями, но в их числе не было Сапко. Депутат стоял в стороне от Решетникова и не подошел к нему, в отличие от своего коллеги Игоря Шубина.

Судьба Косинского района предрешена

Анна Майорова © URA.RU

Поговаривают, что кандидаты в депутаты земского собрания Косинского района вовсе не собираются вести борьбу за кресла народных избранников. Об этом свидетельствует тот факт, что они не открыли избирательные счета и не собираются вкладывать средства в предвыборную гонку. Слухачи утверждают, что 16 июня на довыборах в представительный орган пройдут только нужные краевой власти кандидаты, которые уже 17 или 18 июня после опубликования итогов голосования соберутся все вместе и примут решение об объединении района в единый округ. Делается это в такой спешке для того, чтобы успеть внести законопроект в краевой парламент до июньской пленарки, где уже региональные депутаты примут окончательное решение об объединении.

Поведение Владимира Нелюбина напрягло элиты

Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что поведение бывшего руководителя Экопромбанка и экс-депутата регионального парламента Владимира Нелюбина очень напрягло как краевые, так и федеральные элиты. Нелюбин просто не пришел в Ленинский районный суд на начало оглашения своего приговора, где его судят за махинации в банке, которое привело к банкротству финансовой организации.

Слухачи утверждают, что за него в свое время поручились очень именитые спортсмены, депутаты Госдумы и даже действующий федеральный министр, который напрямую подчиняется только главе государства. По слухам, именно это позволило Нелюбину дожидаться приговора на свободе, а тут он взял и не пришел в суд.

В Перми опасаются повторения екатеринбургского сценария «храм-сквер»

Владимир Жабриков © URA.RU

Слухачи утверждают, что пермские власти очень внимательно следят за развитием событий в Екатеринбурге, где люди протестуют против строительства храма. Говорят, пермяков очень сильно встревожил тот факт, что в Свердловской области все проходит «как по инструкции», грамотно и без лишних провокаций. В Перми опасаются такого же развития событий, а именно того, что протесты могут поддержать местные влиятельные бизнесмены, которые не против власти, а против того, что им мешают работать. Тем более что поводов в городе предостаточно: перекрытые улицы, стройка на эспланаде, ограничения для велосипедистов на набережной и так далее.

Про амбициозный проект «Пермь-Сити» придется забыть

Поговаривают, что презентация нового проекта «Пермь-Сити» — это всего-навсего пыль в глаза, желание отвести внимание пермяков от реальных проблем. Слухачи утверждают, что на месте Товарного двора еще очень долго ничего не появится. Просто потому что денег на все проекты, озвученные властями, нет. Как нет и инвесторов, которые готовы вложиться в стройку.

Традиционного салюта не будет

Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что запуск фейерверка 9 мая перенесли на другой берег Камы с территории Красных Казарм не только из-за того, что там ввели в эксплуатацию высотные жилые дома, но и потому что между краем и владельцем земли Александром Репиным возросла напряженность. При этом власти очень хотят вернуть салют на площадку эспланады, но для этого им потребуется договориться с руководством Росавиации. Ведь как раз над эспланадой проходит воздушный коридор, по которому самолеты идут на посадку в Перми. Поэтому пока все это остается лишь на уровне желания и не более того, а пермякам теперь придется выходить из дома и приезжать на набережную, чтобы насладиться красивыми огнями. Ведь в центре города на территории Красных Казарм салюта точно уже не будет.

Слухи Курганской области

Курган оказался на грани банкротства

Екатерина Сычкова © URA.RU

Сплетники рассказывают, что, стараясь выполнить все указания врио губернатора Вадима Шумкова, глава Кургана Андрей Потапов сильно подорвал городской бюджет. Якобы еще немного — и не хватит на зарплаты бюджетникам. «Выборы-выборами, но бесконечно брать кредиты тоже не дело», — ворчат злые языки.

Чиновникам снова «закрутят гайки»

Чиновники областного правительства обсуждают новую повинность — теперь, по слухам, им не только придется проходить испытание на полиграфе, но и писать объяснительные в случае опозданий на работу. «Теперь за каждой отлучкой по служебной необходимости будут следить и любой шаг контролировать», — рассказывают слухачи.

Домосканову скоро вынесут приговор

Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный курганский железнодорожник в ближайшее время официально будет осужден за превышение полномочий. Сплетники утверждают, что суд будет назначен в ближайшие дни и пройдет быстро, поскольку дело рассматривают в особом порядке. «Вину он признал, так что оправдательного приговора не будет, сразу после суда назначат на его место нового начальника», — резюмируют слухачи.

Запрет на алкоголь некоторым принес прибыль

Запрет на продажу алкоголя в майские праздники не для всех зауральских магазинов обернулся убытками. Сплетники рассказывают, что некоторые предприниматели смогли в десятки раз увеличить прибыль, торгуя нелегальным спиртным. Кое-кто из слухмейкеров утверждает, что продажи взлетели даже в соседних регионах — в населенных пунктах на границах с Курганской областью.

В Кургане обсуждают неожиданную версию вони

Жители Кургана обсуждают неожиданную версию неприятного запаха, который несколько дней стоял над городом. Кое-кто предположил, что зловоние возникло из-за того, что за время «сухого закона» на курганском пивзаводе испортилось невостребованное пиво и его слили в центре города. «Версия анекдотичная, но почему-то нашла отклик в сердцах горожан», — смеются сплетники.

Ректор из Тюмени может не приехать

Игорь Меркулов © URA.RU

Директор Центра российско-немецкого сотрудничества Тюменского государственного университета Надежда Дубив, которую называют вероятным претендентом на пост ректора курганского госуниверситета, по словам сплетников, может и не переехать в Зауралье. «Какие-то сомнительные факты оказались у нее в биографии, поэтому в министерстве возникли сложности с ее согласованием на должности. Слухмейкеры уверяют, что уходящий со своего поста Константин Прокофьев намерен поддерживать в Москве на посту и. о. ректора кандидатуру своего зама Алексея Зайцева.

Арестованный экс-вице-губернатор удивил всех

Екатерина Сычкова © URA.RU

Сплетники обсуждают казус, который произошел на прошедшей неделе: знакомым и друзьям бывшего вице-губернатора Романа Ванюкова, который сейчас сидит в СИЗО по обвинению в получении взятки, внезапно пришло сообщение, что он вновь зарегистрирован в одном из мессенджеров. «Все начали обсуждать: сбежал или отпустили. Но просто это какая-то ошибка», — объясняют слухачи.

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