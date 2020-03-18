Алина поехала в Италию учиться и оказалась «в плену» у коронавируса Фото: со страницы

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

23-летняя екатеринбурженка Алина Бушухина учится в университете итальянского города Турин. Что происходит сейчас в Италии и почему именно эта страна стала главным очагом распространения коронавируса, перехватив «эстафету» у Китая — в ее рассказе.

— Алина, как угораздило попасть в Италию?

— Я окончила бакалавриат в Уральском федеральном университете, решила получить европейское образование и поступила в магистратуру университета в Турине, на «международные отношения». Турин выбрала, потому что он менее дорогой, чем Милан (это третий город в Италии, примерно как Екатеринбург в России). В Италию приехала в 2019, учусь здесь уже второй год, скоро диплом.

В итальянском прессе все заголовки — тоже про коронавирус Фото: героини интервью

— Где ты живешь?

— В общежитии в кампусе (университетском городке). Здесь остались только итальянцы: почти все студенты-европейцы уехали домой на каникулы еще до того, как началась эпидемия, и потом просто не вернулись на учебу. Сбежали!

— Как сейчас обстановка в Италии?

— Число заболевших увеличивается каждый день: еще вчера было 26 тысяч, сколько сегодня, даже не знаю, но за сутки было более 300 смертей.

— Почему в Италии такая высокая смертность от вируса?

— От коронавируса умирают в основном пожилые, те, кому за 60, 70 лет: в этом возрасте процент смертей в разы выше, чем в среднем от вируса. А в Италии как раз очень много пожилых людей: средняя продолжительность жизни — 87 лет. Отсюда такие цифры.

— Какие карантинные меры предпринимаются?

Улицы Турина безлюдны Фото: героини интервью

— Всем жителям запрещено выходить из дома. Можно только за едой в магазин и в аптеку за лекарствами или, если есть проблемы со здоровьем — к врачу. Перед выходом из дома нужно заполнить специальную форму, в которой указано, кто ты, твой адрес и зачем вышел на улицу. Если такого документа нет, полиция может остановить, и могут оштрафовать на 200 евро. Просто так гулять нельзя, йога на свежем воздухе — исключено, разрешаются только пробежки в парке, соблюдая дистанцию.

— На улицах пустынно?

— Вообще почти никого нет. Открыты только супермаркеты и аптеки, больше ничего не работает.

— Правда ли, что в магазинах пустые полки?

— В начале марта, несколько дней было что-то такое, когда сметали все с полок магазинов, но потом это прекратилось. Сейчас в магазинах есть абсолютно все.

— С зараженными доводилось сталкиваться?

— На днях из здания общежития, где я живу, увезли студента с подозрением на коронавирус. За ним приехала машина скорой помощи, из которой вышли медики в защитных костюмах. Но диагноз у него, похоже, не подтвердился, иначе нас всех бы закрыли по комнатам.

За заболевшим студентом, у которого подозревали коронавирус, приехали медики в защитных костюмах Фото героини интервью

До эпидемии я общалась с другими студентами, с преподавателями университета — сейчас круг общения сужен до соседей по коридору в общежитии: мы встречаемся с ними на кухне. Администрация общежития хочет закрыть кухни и обеспечить нас доставкой еды, но студенты пока отстояли кухни. Еще иногда удается поговорить с продавцами в магазине.

— Как тебе жизнь в изоляции?

— Психологически очень тяжело — как в тюрьме. Спасаюсь тем, что смотрю фильмы и читаю книжки, в основном на английском (статьи, журналы).

— Как итальянцы объясняют, почему их страна после Китая стала эпицентром коронавирусной эпидемии?

— В прессе пишут: количество случаев так велико, потому что в Италии действительно тестируют людей, а в других странах — нет.

То есть дело даже не в самой болезни, а в том, насколько честно преподносятся данные. Италия решила, что не будет скрывать никакие факты — в результате зараженных здесь гораздо больше, чем в других странах.

— А ты как считаешь, почему у этой страны такая «карма»?

— Итальянцы не очень сознательные: даже сейчас они все равно выходят в парки, собираются компаниями. Уже когда началась эпидемия, они до последнего ходили по барам, пили свой апероль. Они рассуждали так: «Раз болезнь затрагивает в основном пожилых людей, молодым бояться нечего».

Возможно, эпидемия разбушевалась из-за того, что стали поздно принимать меры. Поначалу закрыли университеты и школы, но вся жизнь все равно продолжалась. Очень много людей с севера Италии (наиболее зараженного), поехало на юг и распространило вирус, что способствовало распространению вируса на всю страну.