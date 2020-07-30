Как бизнесу получить максимальную поддержку власти в карантин

Регионы повысят производительность труда в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Действующий во многих регионах России карантин из-за эпидемии коронавируса вынуждает бизнес приспосабливаться к непривычным условиям работы. Увести часть работы в онлайн проще компаниям в сфере торговли и услуг, для реального сектора экономики это невозможно. Однако избежать падения производств и найти резервы без дополнительных инвестиций — реально.

Как предприятия Свердловской области могут повысить производительность за счет государства в рамках стрима на youtube-канале URA.RU рассказали заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков, руководить проектов Регионального центра компетенций (РЦК) Александр Антонов и руководитель по развитию производственной системы ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» Владимир Кабанов.

Кто получит бесплатную поддержку

За счет государства в Свердловской области повысят производительность 308 предприятий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В рамках национального проект «Производительность труда и поддержка занятости» безвозмездную помощь могут получить предприятия, занятые в пяти отраслях:

строительство

обрабатывающая промышленность

сельское хозяйство

транспорт и логистика

ЖКХ

Еще два условия — доля участия иностранного капитала не должна превышать 25%, а выручка предприятия должна составлять более 400 млн. рублей (от 400 млн. до 30 млрд. рублей) за последний год.

Как это работает

Центры компетенций работают уже в 36 регионах страны. Цель структур — повысить эффективность работы компаний несырьевых отраслей Фото Фонда технологического развития промышленности Свердловской области

Программа предусматривает несколько направлений: финансовое стимулирование, устранение административных барьеров, адресную поддержку повышения производительности труда за счет внедрения на предприятии инструментов бережливого производства. Для решения этих задач был создан Федеральный центр компетенций. В регионах-участниках (сейчас это 36 субъектов) действуют Региональные центры компетенций (РЦК).

Кроме того, за счет смежного проекта «Системные меры» предприятия могут рассчитывать на льготное финансирование, займы Фонда технологического развития промышленности Свердловской области и на налоговые льготы. При этом кураторы стремятся увеличить эффективность компании исключительно за счет имеющихся ресурсов.

«Предприятию-участнику доступны все эти возможности, а дальше управленцы выбирают, что им конкретно интересно. Это может быть как весь спектр поддержки, так и что-то конкретное. Преимущество в том, что сама специфика нацпроекта грамотно выстроена. На предприятие выезжают специалисты РЦК. Поднять эффективность они пытаются теми ресурсами, которые есть. По сути это экспертная поддержка предприятий непосредственно на площадке. Работают совместно с проектной командой из числа сотрудников компании. Вместе создают производственный поток-образец, который впоследствии масштабируется на все остальные производственные процессы», — пояснил Казаков.

Сколько времени занимает «второе рождение» предприятия

ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» планирует в течение пяти лет увеличить объем производства в 1,5 раза Фото Фонда технологического развития промышленности Свердловской области

В качестве удачного примера работы в Свердловской области РЦК приводит ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков». Предприятие заключило с региональным правительством соглашение о реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» не так давно, но уже вышло на новый уровень. «За три месяца здесь на 23% было сокращено время протекания процесса, сокращены запасы незавершенного производства, увеличена выработка на человека в месяц на 17%», — сказал глава проектов РЦК Александр Антонов.

Он уточнил, что достичь таких результатов, в том числе, удается и за счет внедрения принципов бережливого производства. «Это повышение эффективности через устранение потерь. В любом производственном процессе есть потери, задача экспертов их найти, устранять и обучить этим методам персонал. Рост прибыли, по сути, всегда достигается двумя путями. Первый, не совсем выигрышный, — повышение цены. Если мы получаем цены не в рамках цен рынка, то вылетаете из конкурентной среды, товар никто не будет брать. А второй путь — снижение себестоимости. Он может происходить только путем улучшения эффективности», — добавил Антонов.

Эксперты РЦК работают совместно с сотрудниками компании Фото Фонда технологического развития промышленности Свердловской области

Помимо адресной поддержки и обучения инструментам бережливого производства программой предусмотрено повышение квалификации работников, их переобучение. «Плюсов от участия в проекте много. Изначально, конечно, присутствовал скепсис. Но сейчас мы понимаем, что самое главное — что нам дали посмотреть на процессы со стороны, под другим углом, как бы с позиции стороннего наблюдателя, в то время как у всех нас на предприятии уже глаз замылен. Мне кажется, это и есть ключевая проблема любого предприятия. Люди много лет работают на производстве, а проблемы порой лежат на поверхности, но их не замечают. Сейчас рабочая группа ежедневно собирается, разбирает проблемы. Мы видим прогресс и этим горим», — поделился впечатлениями руководитель по развитию производственной системы ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» Владимир Кабанов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» инициирован президентом России Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Такие итоги не могут не мотивировать другие компании Свердловской области. Тем более за участие в программе платить не надо. Необходимо лишь проверить себя на соответствие требованиям и зарегистрироваться на сайте производительность.рф — это и будет заявкой на участие. На рассмотрение уходит до пяти рабочих дней. Программа действует до 2024 года.

«Программа востребована. Думаю, что в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией, господдержка будет еще более актуальна. В Свердловской области на данный момент уже 66 предприятий-участников. Число заявок постоянно растет», — заявил Казаков.

Неутешительные данные по производительности труда привлекли внимание госаппарата еще в 2018 году. Россия оказалась далеко от стран-лидеров, ситуацию было решено исправлять системно. Сделать все, чтобы производительность труда на средних и крупных предприятиях несырьевого сектора экономики росла темпами не ниже 5% в год, лично распорядился президент России Владимир Путин. К концу 2024 года участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» должны стать не меньше 10 тысяч таких компаний. В Свердловской области за время реализации программы повысить производительность труда РЦК поможет на 308 предприятиях.