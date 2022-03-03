В Екатеринбурге нуждающимся требуется более 200 кг еды в день

В фонде «Люблю и благодарю» рассказали, как люди оказываются на улице и чем им помочь

03 марта 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Сегодня в России зарегистрировано около 9 000 благотворительных фондов, которые оказывают помощь самым разным категориям нуждающихся Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге бездомным и нуждающимся помогают благотворительные фонды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сколько в России бездомных людей — неизвестно. Официальной статистики не существует. Однако правозащитники заявляют о цифре от 4 до 5 миллионов человек. На конец 2020 года только в Свердловской области было зарегистрировано 3807 человек без определенного места жительства. Статистики за 2021 год пока нет. Чем помочь человеку, который живет на улице, и как накормить 300 нуждающихся в день, URA.RU рассказала директор БФ «Люблю и благодарю» Римма Мочалкина и ее коллеги. В Екатеринбурге утро сотрудника благотворительного фонда «Люблю и благодарю» начинается с похода за хлебом — покупает сразу 25 буханок. Чтобы накормить нуждающихся жителей города — а их порядка 300 человек — каждый день требуется по 70 кг супа, гарнира и салата. По словам Александра, который занимается закупом продовольствия и составляет меню на неделю, продукты он выбирает качественные, даже хлеб покупает не любой, а только «Чусовской» — с добавлением витаминов. Чтобы накормить нуждающихся жителей города — а их порядка 300 человек — каждый день требуется по 70 кг супа, гарнира и салата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Готовить начинаем с шести утра. У нас для готовки в таких количествах есть вся необходимая посуда. К 10 часам нужно приготовить весь обед, общий объем еды составляет порядка 200 кг. И это каждый будний день, — рассказывает Александр. Римма Мочалкина вспоминает, что фонд «Люблю и благодарю» — идея местного предпринимателя, соучредителя кафе здорового питания, который решил помогать нуждающимся пожилым людям. В начале 2016 года кафе стало готовить 80 порций обедов дополнительно — их выдавали по спискам соцслужбы Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Вскоре к добровольческому движению присоединились новые люди, возник фонд, а его «родоначальник» и сегодня — надежный партнер и спонсор. К 10 часам нужно приготовить весь обед, общий объем еды составляет порядка 200 кг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Каждый день мы сталкиваемся с человеческими историями, самыми разными, — рассказывает Римма. — Бывают даже чудеса. У нас был подопечный — 85-летний мужчина, ученый-биолог, который в свое время работал в московском университете и написал много научных статей. У него пятеро детей, все живут за рубежом. А он с женой жил в Москве, 50 лет в браке. К несчастью, его супруга попала в смертельное ДТП, убитый горем мужчина вернулся в Екатеринбург, не захотел ехать к детям и покидать Россию. Начал приходить к нам за обедами, рассказал свою историю — оказалось, что на свою небольшую пенсию, всего-то 18 тысяч рублей, снимал «однушку» и на жизнь оставалась пара тысяч. Эта история закончилась хорошо. Пенсионер сейчас живет в доме престарелых. «Ему там понравилось, — радуется Римма. — Питание хорошее, комната чистая, уход и медики рядом». Несколько инстанций проверяют работу благотворительных фондов: налоговая, министерство юстиции, Роспотребнадзор, Фонд президентских грантов либо иная организация, чей грант фонд реализует Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По словам директора фонда, проблема нищеты пожилых людей трогает сердце и сотрудников, и волонтеров. «Наверное, поэтому мы здесь все и оказались, — говорит Мочалкина. — Да, многим сейчас нужна помощь: больных детей становится все больше, животных выбрасывают на улицу, беременные женщины и матери сталкиваются с насилием. Им всем нужна помощь. И, к счастью, в нашем городе есть много организаций, которые взяли на себя миссию помощи этим категориям. И мы сотрудничаем со всеми, но главная наша задача — помочь пожилым и людям в трудной ситуации. Сами постоять за себя или похлопотать они уже не могут. Хотя история эта, конечно, очень тяжелая — морально, психологически. Вся наша команда принимает близко к сердцу ситуации, с которыми мы сталкиваемся. Как научиться не выгорать — я не знаю». Волонтерами фонда «Люблю и благодарю» становятся самые разные люди — от студентов до предпринимателей, собственников бизнеса. По словам Риммы, помогают и сами пожилые люди: если есть силы, даже в самый лютый мороз они приходят и почти целый час раздают обеды нуждающимся. Проблема нищеты пожилых людей трогает сердце и сотрудников, и волонтеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Но не надо думать, что мы занимаемся исключительно кормлением нуждающихся, — объясняет директор благотворительного фонда. — Задач много, работаем по принципу «одного окна» — для всех, кому нужна помощь. Например, человек трудоспособного возраста получил травму и не может работать. Пока он там по суду что-либо докажет, если вообще докажет, а кредит платить нужно уже сейчас, кормить семью, детей одеть, в школу отправить… Или, допустим, кто-то столкнулся с мошенничеством — куда идти, где получить квалифицированную помощь? Для нас важно, чтобы человек не пошел по наклонной, не оказался на улице, не начал нарушать закон. Мы дадим еду, одежду или лекарства, если нужно, постараемся найти временное жилье, организуем консультацию юриста, поможем получить льготы. Ремонт нового помещения поможет БФ «Люблю и благодарю» готовить для большего количества людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самому фонду тоже помогают. Как волонтеры, количество которых постоянно меняется — кто-то разово участвует в акциях, кто-то регулярно, так и благотворители. «Нашими самыми крупными жертвователями остаются попечители фонда — они поддерживают наши программы крупными суммами и, что важно, делают это на постоянной основе, — объясняет Римма. — Наш первый учредитель в одиночку поддерживал всю работу фонда в первый год, а следующие два года мы жили только за счет финансирования со стороны совета попечителей. Последние три года нас активно поддерживают рублем пользователи соцсетей, жертвуют на различные программы фонда — кто сколько может. Это не только жители Екатеринбурга, но и других городов страны. Нечасто, но все же жертвуют суммы и в 10-20 тысяч рублей». А недавно помог и город — фонду выделили помещение для собственного пищевого цеха. Это значит, что теперь можно будет готовить еду для 500 человек в день. — Сейчас мы ищем новых партнеров и спонсоров, которые могли бы помочь и с ремонтом этого помещения, и с приобретением производственного оборудованием. Уверена, что собственный пищевой цех — новый шаг в развитии нашего фонда, — говорит Римма. В 2019 году Совет по правам человека при президенте провел совещание по вопросам бездомных. Как оказалось, что 43% бездомных имеют среднее специальное образование и почти 13% — высшее. Статистика показала, что 32% стали бездомными в результате трудовой миграции, 30% — из-за семейных проблем, а 15-20% — из-за мошеннических сделок с недвижимостью. Среди последних много малограмотных выпускников детских домов. Их доля в общем числе бездомных — 13%. Уменьшить количество смертей и вернуть бездомных людей в общество — цель благотворительных организаций. Сегодня в России зарегистрировано около 9 000 благотворительных фондов, которые оказывают помощь самым разным категориям нуждающихся. А одним из старейших по линии поддержки бездомных является питерский фонд «Ночлежка». Он начинался с инициативы ленинградских волонтеров, которые раздавали еду оказавшимся на улице людям, а в 1990 году была создана общественная организация. У «Ночлежки» множество направлений работы: одно из них — реабилитационный приют для бездомных и действующая при нем консультационная служба, где люди могут получить юридическую помощь по вопросам регистрации, медицинского полиса и других документов. С 2016 года при фонде работает «Культурная прачечная» — первая в России бесплатная прачечная для бездомных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . 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Сколько в России бездомных людей — неизвестно. Официальной статистики не существует. Однако правозащитники заявляют о цифре от 4 до 5 миллионов человек. На конец 2020 года только в Свердловской области было зарегистрировано 3807 человек без определенного места жительства. Статистики за 2021 год пока нет. Чем помочь человеку, который живет на улице, и как накормить 300 нуждающихся в день, URA.RU рассказала директор БФ «Люблю и благодарю» Римма Мочалкина и ее коллеги. В Екатеринбурге утро сотрудника благотворительного фонда «Люблю и благодарю» начинается с похода за хлебом — покупает сразу 25 буханок. Чтобы накормить нуждающихся жителей города — а их порядка 300 человек — каждый день требуется по 70 кг супа, гарнира и салата. По словам Александра, который занимается закупом продовольствия и составляет меню на неделю, продукты он выбирает качественные, даже хлеб покупает не любой, а только «Чусовской» — с добавлением витаминов. — Готовить начинаем с шести утра. У нас для готовки в таких количествах есть вся необходимая посуда. К 10 часам нужно приготовить весь обед, общий объем еды составляет порядка 200 кг. И это каждый будний день, — рассказывает Александр. Римма Мочалкина вспоминает, что фонд «Люблю и благодарю» — идея местного предпринимателя, соучредителя кафе здорового питания, который решил помогать нуждающимся пожилым людям. В начале 2016 года кафе стало готовить 80 порций обедов дополнительно — их выдавали по спискам соцслужбы Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Вскоре к добровольческому движению присоединились новые люди, возник фонд, а его «родоначальник» и сегодня — надежный партнер и спонсор. — Каждый день мы сталкиваемся с человеческими историями, самыми разными, — рассказывает Римма. — Бывают даже чудеса. У нас был подопечный — 85-летний мужчина, ученый-биолог, который в свое время работал в московском университете и написал много научных статей. У него пятеро детей, все живут за рубежом. А он с женой жил в Москве, 50 лет в браке. К несчастью, его супруга попала в смертельное ДТП, убитый горем мужчина вернулся в Екатеринбург, не захотел ехать к детям и покидать Россию. Начал приходить к нам за обедами, рассказал свою историю — оказалось, что на свою небольшую пенсию, всего-то 18 тысяч рублей, снимал «однушку» и на жизнь оставалась пара тысяч. Эта история закончилась хорошо. Пенсионер сейчас живет в доме престарелых. «Ему там понравилось, — радуется Римма. — Питание хорошее, комната чистая, уход и медики рядом». По словам директора фонда, проблема нищеты пожилых людей трогает сердце и сотрудников, и волонтеров. «Наверное, поэтому мы здесь все и оказались, — говорит Мочалкина. — Да, многим сейчас нужна помощь: больных детей становится все больше, животных выбрасывают на улицу, беременные женщины и матери сталкиваются с насилием. Им всем нужна помощь. И, к счастью, в нашем городе есть много организаций, которые взяли на себя миссию помощи этим категориям. И мы сотрудничаем со всеми, но главная наша задача — помочь пожилым и людям в трудной ситуации. Сами постоять за себя или похлопотать они уже не могут. Хотя история эта, конечно, очень тяжелая — морально, психологически. Вся наша команда принимает близко к сердцу ситуации, с которыми мы сталкиваемся. Как научиться не выгорать — я не знаю». Волонтерами фонда «Люблю и благодарю» становятся самые разные люди — от студентов до предпринимателей, собственников бизнеса. По словам Риммы, помогают и сами пожилые люди: если есть силы, даже в самый лютый мороз они приходят и почти целый час раздают обеды нуждающимся. — Но не надо думать, что мы занимаемся исключительно кормлением нуждающихся, — объясняет директор благотворительного фонда. — Задач много, работаем по принципу «одного окна» — для всех, кому нужна помощь. Например, человек трудоспособного возраста получил травму и не может работать. Пока он там по суду что-либо докажет, если вообще докажет, а кредит платить нужно уже сейчас, кормить семью, детей одеть, в школу отправить… Или, допустим, кто-то столкнулся с мошенничеством — куда идти, где получить квалифицированную помощь? Для нас важно, чтобы человек не пошел по наклонной, не оказался на улице, не начал нарушать закон. Мы дадим еду, одежду или лекарства, если нужно, постараемся найти временное жилье, организуем консультацию юриста, поможем получить льготы. Самому фонду тоже помогают. Как волонтеры, количество которых постоянно меняется — кто-то разово участвует в акциях, кто-то регулярно, так и благотворители. «Нашими самыми крупными жертвователями остаются попечители фонда — они поддерживают наши программы крупными суммами и, что важно, делают это на постоянной основе, — объясняет Римма. — Наш первый учредитель в одиночку поддерживал всю работу фонда в первый год, а следующие два года мы жили только за счет финансирования со стороны совета попечителей. Последние три года нас активно поддерживают рублем пользователи соцсетей, жертвуют на различные программы фонда — кто сколько может. Это не только жители Екатеринбурга, но и других городов страны. Нечасто, но все же жертвуют суммы и в 10-20 тысяч рублей». А недавно помог и город — фонду выделили помещение для собственного пищевого цеха. Это значит, что теперь можно будет готовить еду для 500 человек в день. — Сейчас мы ищем новых партнеров и спонсоров, которые могли бы помочь и с ремонтом этого помещения, и с приобретением производственного оборудованием. Уверена, что собственный пищевой цех — новый шаг в развитии нашего фонда, — говорит Римма. В 2019 году Совет по правам человека при президенте провел совещание по вопросам бездомных. Как оказалось, что 43% бездомных имеют среднее специальное образование и почти 13% — высшее. Статистика показала, что 32% стали бездомными в результате трудовой миграции, 30% — из-за семейных проблем, а 15-20% — из-за мошеннических сделок с недвижимостью. Среди последних много малограмотных выпускников детских домов. Их доля в общем числе бездомных — 13%. Уменьшить количество смертей и вернуть бездомных людей в общество — цель благотворительных организаций. Сегодня в России зарегистрировано около 9 000 благотворительных фондов, которые оказывают помощь самым разным категориям нуждающихся. А одним из старейших по линии поддержки бездомных является питерский фонд «Ночлежка». Он начинался с инициативы ленинградских волонтеров, которые раздавали еду оказавшимся на улице людям, а в 1990 году была создана общественная организация. У «Ночлежки» множество направлений работы: одно из них — реабилитационный приют для бездомных и действующая при нем консультационная служба, где люди могут получить юридическую помощь по вопросам регистрации, медицинского полиса и других документов. С 2016 года при фонде работает «Культурная прачечная» — первая в России бесплатная прачечная для бездомных.