Woodstock по-русски и юбилей Довлатова

В выходные посмотрим лучшие фильмы по произведениям Сергея Довлатова в честь юбилея писателя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Первые выходные сентября посвятим новому учебному году и отправимся в онлайн изучать новое и самое интересное: фестивали, подкасты, много музыки и фильмов. Все это мы собрали для вас в нашей новой Афише, которую удобно читать в любое время и в любом месте.

6. Начните выходные с нового подкаста

Уральские креаторы создали новый подкаст. Вышел первый выпуск проекта «СВОИ в гостях» — это партнерский подкаст Фонда городских инициатив и студии подкастов «Послушайте!» В выпусках приглашенные гости обсудят развитие уральских городов, интересные проекты и инициативы. В первом выпуске можно послушать разговор с организаторами фестиваля Маргинальная Ночь, культурологами, журналистами и сотрудниками Центра независимых исследований Берлина.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/17696418' target="_blank">СВОИ в гостях</a> на Яндекс.Музыке

5. Познакомьтесь с интересным анонсом

Оцените первый трейлер фильма «Мой сын», который выйдет на стриминговом сервисе Peacock 15 сентября. Главные роли в картине сыграли Джеймсом МакЭвой и Клэр Фой. Триллер снят по мотиву одноименного французского фильма 2017 года. В нем роль МакЭвоя исполнял Гийом Кане. Режиссером обеих картин выступил Кристиан Карион («Счастливого Рождества»).

4. Оцените новый социальный проект

IKEA запустила кампанию о важности человеческих отношений. Акция «Есть вещи важнее вещей» посвящена новому взгляду на дом и важности человеческих взаимоотношений внутри него — так называемому хоумпозитиву (Homepositive). Кампания стартовала видеороликом, который для IKEA снял Илья Найшуллер — режиссер фильмов «Хардкор» и «Никто». Также компания изменила свой сайт, заменив мебель на изображение чувств.

3. Послушайте легендарную группу

Группа Duran Duran выпустила новую песню к своему 40-летию. Новый сингл «Anniversary» войдет в альбом «Future Past». Он посвящен 40-летию совместного творчества группы и содержит пасхалки к прошлым хитам Duran Duran. Музыканты рассказали, что задумывали трек инклюзивным, а его посыл хотели сделать максимально широким.

2. Посетите легендарный фестиваль

На ВДНХ 4 и 5 сентября 2021 года состоится третий фестиваль «Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка». За два дня пройдут живые выступления более 30 музыкальных коллективов со всего мира — Камерун, США, Бразилия, Россия, Израиль и другие. Все выступления будут транслироваться онлайн на сайте мероприятия.

1. Посмотрите кино и вспомните великого писателя

С 3 сентября по 10 сентября по всей стране кинотеатры будут показывать фильмы по произведениям Сергея Довлатова — в этом году ему исполнилось бы 80 лет. В Ретроспективу войдут: «Конец прекрасной эпохи» Станислава Говорухина по рассказам из сборника «Компромисс», «Заповедник» Анны Матисон с Сергеем Безруковым в главной роли, а также «Довлатов» Алексея Германа — младшего, который был куплен стриминговым сервисом Netflix. Все эти фильмы можно посмотреть онлайн.