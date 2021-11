Сериал о «The Beatles» и первые кадры нового сезона «Эйфории»

В фильме о ливерпульской четверке покажут ранее нигде не опубликованные кадры Фото: Размик Закарян © URA.RU

Четверг предлагаем начать с позитивной и одной из самых популярных песен последних двух лет от рэпера Дрейка. Днем будем знакомиться с первыми кадрами второго сезона сериала «Эйфория», а вечером — смотрим первый эпизод сериала о The Beatles. Подробности — в афише от URA.RU.

Что сделать утром

Начинаем день с прослушивания трека «Life Is Good» от Future и Дрейка. Трек, выпущенный в 2020 году, получил бриллиантовую сертификацию в США за продажу 10 000 000 копий. Клип на эту песню уже набрал почти 2 млрд просмотров на YouTube.

Что сделать днем

Смотрим тизер второго сезона сериала «Эйфория», который продолжит историю девушки-подростка Ру (Зендея), страдающей зависимостью от сильнодействующих лекарств, и ее подруги-трансгендера Джулс. Ролик начинается с того, как главная героиня танцует под песню «Call Me Irresponsible» в исполнении Бобби Дарина. Первый эпизод второго сезона выйдет 9 января на HBO, а 10 января — на «Амедиатеке».

Что сделать вечером

Смотрим первую эпизод документального сериала «The Beatles: Get Back». В фильме покажут ранее нигде не опубликованные кадры, в которых великая ливерпульская четверка записывает свой альбом Let it Be. Для работы над фильмом создатели использовали 55 часов видеоматериала, а также 150 часов аудиозаписей студийных сессий. Известно также, что в фильме появится знаменитый концерт «битлов» на крыше Apple Records в Лондоне.

Бонус. В российский прокат выходит остросюжетная драма Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» с актрисой Аней Тейлор-Джой в главной роли. Психологический триллер посвящен истории девушки, которая учится в Лондоне на дизайнера одежды и мистическим образом перемещается в 1960-е годы, где встречает своего кумира — ослепительную начинающую певицу. Лондон того периода совсем не так привлекателен.