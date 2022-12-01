Холодильник спас семью с детьми во время обстрела ВСУ в Мариуполе

История беженцев, которые обрели в Екатеринбурге новый дом

02 декабря 2022 в 08:52 Размер текста - 17 +

В Мариуполе объектами обстрела ВСУ стали дома с мирными жителями Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины В Мариуполе во время обстрелов мирных жителей со стороны ВСУ семью из пяти человек спас холодильник. После этого случая семья Поповых (фамилия изменена по просьбе героев — прим. ред.) решила покинуть город и страну. Тогда они и не подозревали, что окажутся так далеко от дома — на Урале. Про день, который подарил семье вторую жизнь, рассказала корреспонденту URA.RU представительница старшего поколения семьи Поповых Наталья. Мариуполь «Я всю свою жизнь прожила в Мариуполе. Вышла замуж, родила дочь. А потом и дочка стала женой и мамой двух ангелочков. Подарила нам с мужем двоих внуков. Мы жили скромно, но мирно. Радовались простым вещам. Помню времена, когда люди разных национальностей, говорящих на разных языках, жили дружно», — начала свою историю Наталья. Мариуполь обстреливали военные силы Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Все изменилось в 2014 году. Появились первые звоночки о том, что на Украине происходит что-то ненормальное: митинги националистов, выкрики фашистских лозунгов, татуировки со свастикой у молодежи. «Все происходящее сейчас на Украине мне кажется чем-то невероятным. Я бы в жизни не подумала, что наступит время, когда мне с моими родными придется бежать сломя голову из родного города. Бежать, чтобы спастись», — рассказывает Наталья, тяжело вздыхая. По словам женщины, день, который изменил ее жизнь и судьбу ее семьи, она не забудет никогда. «Это был теплый майский день. Зять ушел в магазин за вкусняшками детям. Я была в ванной, закидывала белье в стиральную машину, дочка наводила порядок на кухне, мыла полки в холодильнике, а дети сидели за обеденным столом и помогали ей раскладывать фрукты и овощи по пакетам. И вдруг послышался грохот. Сначала шум был слишком далеко, но спустя две-три минуты стало понятно, что бомбят нас. До сих пор эта минута, которая изменила нашу жизнь на до и после, у меня перед глазами. Иногда этот момент мне снится в кошмарах», — вспоминает женщина со слезами на глазах. Обстрел Холодильник, который спас семью Поповых Фото: семья Поповых «Мгновение — наша светлая уютная квартира превратилась в развалину. Разбитые окна, пробитые насквозь стены и полный хаос. Дети под столом, дочь за холодильником и я в дверях. Первые минут пять от страха мы не могли пошевелиться. Время будто замерло, и мы вместе с ним. Прямо как в фильмах. Только это был не фильм, а реальность. Придя в себя, я подбежала к внукам и дочери, обняла их и выдохнула: Живы!» — рассказывает Наталья. Спустя полчаса домой вернулся Зять Натальи. Мужчина не растерялся, отвел детей в единственную уцелевшую комнату. После взрослые стали рассматривать свое жилище, понимая, что только чудо помогло им всем выжить. Осмотрев повреждения, Поповы поняли, что этим чудом стал холодильник. «Наверно, смешно звучит, но холодильник спас нам жизнь. Дело в том, когда снаряд разорвался, самая большая деталь попала именно в него. Пройдя по касательной, часть снаряда пробила стену между кухней и ванной. Холодильник стал некой преградой, принял на себя основной удар от обломков. Если бы не он, то моя дочка и любимые внуки не смогли бы выжить. Вот так холодильник стал нашим спасителем», — едва улыбаясь, рассказывает женщина. Побег Многие жители покинули Мариуполь, спасаясь от обстрелов Фото: Сергей Венявский © URA.RU Времени на раздумья у Поповых не было. Все, чего они хотели — оказаться там, где мирное небо над головой. «Мы очень быстро приняли решение покинуть Мариуполь. Быстро собрали вещи, все, что можно было увезти. Потом вышли на волонтеров, которые рассказали о том, как мы можем попасть в пункт сбора беженцев. Уже вечером мы были в части, куда съезжались местные жители, желающие покинуть город. На следующий день нас посадили в автобус. Сказали, что едем в Ростов-на-Дону, а там, уже на месте нас раскидают по России. Но это уже было неважно. Мы были рады только от того, что будем дальше от это ада. Мы были счастливы, что российские военные не бросают нас, что Россия не оставила нас в беде», — делится Наталья. Квартира Поповых пришла в негодность Фото: семья Поповых Расстояние из Мариуполя до Ростова — около 200 км. Обычно это расстояние на автобусе удается проехать за четыре часа, но из-за обстрелов время в пути увеличилось вдвое. «Мы ехали почти восемь часов. Время в дороге казалось мне вечностью. Наши дети почти всегда спали. Дочь всю дорогу тихо плакала, зять просто сидел, в его глазах были страх и надежда. Каждые полчаса был слышен грохот. Все пассажиры автобуса ехали, затаив дыхание. И только российские военные старались всячески нас ободрить. Детей угощали конфетами, рассказывали веселые истории. И знаете, это хоть на мгновение, но позволяло отвлечься. И спустя несколько часов мы оказались в Ростове. Оказались там, где нас не обидят. Ростов стал для нас неким перевалочным пунктом. Пробыли мы там неделю, а после мы отправились в долгую дорогу», — делится Наталья. Урал Урал восхитил беженцев своей красотой Фото: Илья Московец © URA.RU Семью Поповых, как и многих других беженцев, было решено отправить на Урал. «После солнечного Ростова нас отправили на Урал. Я слышала, что уральские горы многие считают самыми красивыми горами России: иззубренные хребты скал, крутые берега рек, суровый климат и угрюмые люди. Конечно, было немного страшно, что можем не привыкнуть или нас не примут. Но в такие моменты в голове появлялась только одна мысль — зато далеко от войны. В дороге мы много спали и почти не говорили. Дети играли, но только иногда вздрагивали, когда поезд набирал скорость. И вот мы очутились на уральской земле. Первое, что бросилось в глаза, так это то, как нас встречали местные жители: я видела в их глазах радость за нас», — отметила беженка. Изначально семью разместили в одном из центров в Свердловской области. Месяц спустя семья Поповых решила перебраться в Екатеринбург. Просмотрев все предложения от риелторов, Поповы выбрали Академический район города. «Пока наша семья жила в центре временного содержания, зять и дочь постоянно говорили о том, что хотят жить в Екатеринбурге. Вечно сидели на сайтах с недвижимостью. И в один день пришли и сказали, что нашли прекрасный вариант съемного жилья. Я не стала противиться, собрала вещи, и уже в июле мы переехали в Академический», — рассказывает женщина. Екатеринбург Екатеринбург стал домом для семьи Поповых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уже в августе работу нашел зять Натальи, а в сентябре на работу устроилась и дочь. С детьми осталась сидеть бабушка. «Приезд на Урал стал для нас новой главой в жизни. Дочка и зять быстро нашли работу, а дети обрели друзей. Иногда, просыпаясь по утрам, я сама себе не верю, что еще вчера мы сидели в разгромленной от снаряда квартире, а сегодня живем в этом динамичном городе. Над головой мирное небо. Местные жители часто спрашивают меня, хочу ли вернуться в Мариуполь. Я могу сказать однозначно, что нет. Свою старость я хочу провести в Екатеринбурге, рядом со своими детьми, в мире и согласии. В следующем году старший внук пойдет в школу, а потом, через год, и второй. Иногда мне кажется, что мы всю жизнь жили в Екатеринбурге. Будто и не было этого кошмара в нашей жизни», — делится женщина. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Цель — прекращение восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима в отношении жителей ЛНР и ДНР. Ранее URA.RU рассказывало историю другой беженки из Мариуполя. Пожилой женщине пришлось бежать 6 километров под обстрелами ВСУ, чтобы попасть в Россию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Мариуполе во время обстрелов мирных жителей со стороны ВСУ семью из пяти человек спас холодильник. После этого случая семья Поповых (фамилия изменена по просьбе героев — прим. ред.) решила покинуть город и страну. Тогда они и не подозревали, что окажутся так далеко от дома — на Урале. Про день, который подарил семье вторую жизнь, рассказала корреспонденту URA.RU представительница старшего поколения семьи Поповых Наталья. Мариуполь «Я всю свою жизнь прожила в Мариуполе. Вышла замуж, родила дочь. А потом и дочка стала женой и мамой двух ангелочков. Подарила нам с мужем двоих внуков. Мы жили скромно, но мирно. Радовались простым вещам. Помню времена, когда люди разных национальностей, говорящих на разных языках, жили дружно», — начала свою историю Наталья. Все изменилось в 2014 году. Появились первые звоночки о том, что на Украине происходит что-то ненормальное: митинги националистов, выкрики фашистских лозунгов, татуировки со свастикой у молодежи. «Все происходящее сейчас на Украине мне кажется чем-то невероятным. Я бы в жизни не подумала, что наступит время, когда мне с моими родными придется бежать сломя голову из родного города. Бежать, чтобы спастись», — рассказывает Наталья, тяжело вздыхая. По словам женщины, день, который изменил ее жизнь и судьбу ее семьи, она не забудет никогда. «Это был теплый майский день. Зять ушел в магазин за вкусняшками детям. Я была в ванной, закидывала белье в стиральную машину, дочка наводила порядок на кухне, мыла полки в холодильнике, а дети сидели за обеденным столом и помогали ей раскладывать фрукты и овощи по пакетам. И вдруг послышался грохот. Сначала шум был слишком далеко, но спустя две-три минуты стало понятно, что бомбят нас. До сих пор эта минута, которая изменила нашу жизнь на до и после, у меня перед глазами. Иногда этот момент мне снится в кошмарах», — вспоминает женщина со слезами на глазах. Обстрел «Мгновение — наша светлая уютная квартира превратилась в развалину. Разбитые окна, пробитые насквозь стены и полный хаос. Дети под столом, дочь за холодильником и я в дверях. Первые минут пять от страха мы не могли пошевелиться. Время будто замерло, и мы вместе с ним. Прямо как в фильмах. Только это был не фильм, а реальность. Придя в себя, я подбежала к внукам и дочери, обняла их и выдохнула: Живы!» — рассказывает Наталья. Спустя полчаса домой вернулся Зять Натальи. Мужчина не растерялся, отвел детей в единственную уцелевшую комнату. После взрослые стали рассматривать свое жилище, понимая, что только чудо помогло им всем выжить. Осмотрев повреждения, Поповы поняли, что этим чудом стал холодильник. «Наверно, смешно звучит, но холодильник спас нам жизнь. Дело в том, когда снаряд разорвался, самая большая деталь попала именно в него. Пройдя по касательной, часть снаряда пробила стену между кухней и ванной. Холодильник стал некой преградой, принял на себя основной удар от обломков. Если бы не он, то моя дочка и любимые внуки не смогли бы выжить. Вот так холодильник стал нашим спасителем», — едва улыбаясь, рассказывает женщина. Побег Времени на раздумья у Поповых не было. Все, чего они хотели — оказаться там, где мирное небо над головой. «Мы очень быстро приняли решение покинуть Мариуполь. Быстро собрали вещи, все, что можно было увезти. Потом вышли на волонтеров, которые рассказали о том, как мы можем попасть в пункт сбора беженцев. Уже вечером мы были в части, куда съезжались местные жители, желающие покинуть город. На следующий день нас посадили в автобус. Сказали, что едем в Ростов-на-Дону, а там, уже на месте нас раскидают по России. Но это уже было неважно. Мы были рады только от того, что будем дальше от это ада. Мы были счастливы, что российские военные не бросают нас, что Россия не оставила нас в беде», — делится Наталья. Расстояние из Мариуполя до Ростова — около 200 км. Обычно это расстояние на автобусе удается проехать за четыре часа, но из-за обстрелов время в пути увеличилось вдвое. «Мы ехали почти восемь часов. Время в дороге казалось мне вечностью. Наши дети почти всегда спали. Дочь всю дорогу тихо плакала, зять просто сидел, в его глазах были страх и надежда. Каждые полчаса был слышен грохот. Все пассажиры автобуса ехали, затаив дыхание. И только российские военные старались всячески нас ободрить. Детей угощали конфетами, рассказывали веселые истории. И знаете, это хоть на мгновение, но позволяло отвлечься. И спустя несколько часов мы оказались в Ростове. Оказались там, где нас не обидят. Ростов стал для нас неким перевалочным пунктом. Пробыли мы там неделю, а после мы отправились в долгую дорогу», — делится Наталья. Урал Семью Поповых, как и многих других беженцев, было решено отправить на Урал. «После солнечного Ростова нас отправили на Урал. Я слышала, что уральские горы многие считают самыми красивыми горами России: иззубренные хребты скал, крутые берега рек, суровый климат и угрюмые люди. Конечно, было немного страшно, что можем не привыкнуть или нас не примут. Но в такие моменты в голове появлялась только одна мысль — зато далеко от войны. В дороге мы много спали и почти не говорили. Дети играли, но только иногда вздрагивали, когда поезд набирал скорость. И вот мы очутились на уральской земле. Первое, что бросилось в глаза, так это то, как нас встречали местные жители: я видела в их глазах радость за нас», — отметила беженка. Изначально семью разместили в одном из центров в Свердловской области. Месяц спустя семья Поповых решила перебраться в Екатеринбург. Просмотрев все предложения от риелторов, Поповы выбрали Академический район города. «Пока наша семья жила в центре временного содержания, зять и дочь постоянно говорили о том, что хотят жить в Екатеринбурге. Вечно сидели на сайтах с недвижимостью. И в один день пришли и сказали, что нашли прекрасный вариант съемного жилья. Я не стала противиться, собрала вещи, и уже в июле мы переехали в Академический», — рассказывает женщина. Екатеринбург Уже в августе работу нашел зять Натальи, а в сентябре на работу устроилась и дочь. С детьми осталась сидеть бабушка. «Приезд на Урал стал для нас новой главой в жизни. Дочка и зять быстро нашли работу, а дети обрели друзей. Иногда, просыпаясь по утрам, я сама себе не верю, что еще вчера мы сидели в разгромленной от снаряда квартире, а сегодня живем в этом динамичном городе. Над головой мирное небо. Местные жители часто спрашивают меня, хочу ли вернуться в Мариуполь. Я могу сказать однозначно, что нет. Свою старость я хочу провести в Екатеринбурге, рядом со своими детьми, в мире и согласии. В следующем году старший внук пойдет в школу, а потом, через год, и второй. Иногда мне кажется, что мы всю жизнь жили в Екатеринбурге. Будто и не было этого кошмара в нашей жизни», — делится женщина. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Цель — прекращение восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима в отношении жителей ЛНР и ДНР. Ранее URA.RU рассказывало историю другой беженки из Мариуполя. Пожилой женщине пришлось бежать 6 километров под обстрелами ВСУ, чтобы попасть в Россию.