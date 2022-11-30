Пенсионерка из Мариуполя бежала 6 км под обстрелами ВСУ, чтобы попасть на Урал

01 декабря 2022 в 08:51 Размер текста - 17 +

В Екатеринбург пенсионерка из Мариуполя приехала в марте 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Пенсионерке из Мариуполя Валентине Васильевой пришлось бежать шесть километров под обстрелами ВСУ, чтобы попасть к дочери, живущей в Екатеринбурге с 2014 года. Про самый страшный день в своей жизни пенсионерка, проработавшая на Украине 30 лет преподавателем химии и биологии, рассказала корреспонденту URA.RU. Мариуполь «Мне уже 75 лет. Большую часть жизни проработала педагогом в техникуме, преподавала химию и биологию. Ученики меня любили, да и я с удовольствием ходила на работу. Но потом пошатнулось здоровье, и с работы пришлось уйти. Иногда я подрабатывала репетитором, на жизнь в целом хватало. В 2014 году по Украине прокатились националистические настроения. Моя дочь приняла решение покинуть страну. Уже тогда она сказала, что ничем хорошим это не кончится. Как видите, оказалась права. Я осталась в Мариуполе», — рассказала Валентина Васильева. Жители Мариуполя были вынуждены бросать свои дома из-за обстрелов ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По ее слова, за эти годы пришлось повидать многое: митинги националистов, притеснение русскоговорящих, а позже и обстрелы мирных жителей со стороны ВСУ. «Моя жизнь разделилась на „до и после“ в марте 2022. В тот день снаряд прилетел в наш дом. Как сейчас помню, что шел активный обстрел, всюду битые стекла, огонь, плачущие дети, и полный хаос. Все, что мы знали, так это то, что нужно бежать, бежать не оглядываясь», — со слезами вспоминала пенсионерка. Бегство До ближайшего пункта помощи было шесть километров, а обстрелы ВСУ не прекращались ни на секунду. «Я бежала, забыв про то, сколько мне лет, про больные суставы, в один миг я забыла про все болячки. До сих пор не понимаю, откуда во мне взялись силы на этот марафон жизни и смерти», — рассказывает Валентина. Дорога из Мариуполя до пограничного пункта была опасной Фото: Таисия Воронцова © URA.RU По словам женщины, российские военные помогли всем, кто убегал от обстрелов. «Я уже не помню, сколько нас было человек. Эти шесть километров казались непреодолимой дорогой, длинною в вечность. Когда я добежала до поста с россиянами, я смогла выдохнуть. Я знала, что нас не оставят в беде — нам помогут. Так и случилось, нас посадили в автобус, и мы отправились в путь. Задача у ребят была одна — доставить нас на территорию Ростова живыми, и они это сделали», — продолжает беженка свой рассказ. Время, проведенное в дороге, казалось ей очень длинным. Грохот рвущихся снарядов сменялся тишиной. Напряжение было колоссальным: люди боялись сделать лишний вздох. Многие были на грани срыва, но держались, так как в автобусах были дети. «И спустя много часов мы оказались в Ростове, а оттуда нас ждать новый путь», — говорит Васильева. Урал «После прибытия в Ростов нас распределили по разным автобусам. Мой путь лежал в Тольятти. Там меня разместили на территории детского центра, в котором я пробыла недолго. Дочь вышла со мной на связь и сказала, что купит билет в Екатеринбург. Так я и оказалась на Урале. Погода тут, конечно, суровая, но я готова на любую. Ведь нет ничего ценнее, чем просыпаться не из-за грохота снарядов, а из-за луча солнца, который через окно попадает на лицо и заставляет щуриться», — делится теперь уже свердловчанка. Беженка успела полюбить суровый, но красивый Урал Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU Валентина Васильева сменила гражданство, о чем не жалеет. «На днях я получила гражданство РФ, чему очень рада. Теперь получаю и пенсию. Да, она небольшая, не всегда ее хватает. Например, сейчас у меня проблемы с зубами. Нужен хороший стоматолог, который поможет решить проблему. Вроде врача найти не проблема, но вот цены кусачие. Но все эти проблемы — если их можно таковыми назвать — решаемы», — уверена она. «Я надеюсь, что скоро весь этот ужас закончится. Все наши российские солдаты вернутся домой, к своим семьям, а люди потихоньку начнут возвращаться в свои дома. Иногда меня спрашивают, хочу ли я вернуться в Мариуполь. И сегодня я могу точно сказать, что нет. В гости — да, но жить на постоянной основе — нет. Урал — большой, могучий, с красивой природой и суровой погодой, жесткий, но такой гостеприимный, стал моим домом. Пенсионеры смогут провести старость в спокойствии, а молодые пустят свои корни на уральской земле», — считает Валентина. Российская Федерация проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Цель — прекращение восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима в отношении жителей Донбасса и русскоговорящего населения страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионерке из Мариуполя Валентине Васильевой пришлось бежать шесть километров под обстрелами ВСУ, чтобы попасть к дочери, живущей в Екатеринбурге с 2014 года. Про самый страшный день в своей жизни пенсионерка, проработавшая на Украине 30 лет преподавателем химии и биологии, рассказала корреспонденту URA.RU. Мариуполь «Мне уже 75 лет. Большую часть жизни проработала педагогом в техникуме, преподавала химию и биологию. Ученики меня любили, да и я с удовольствием ходила на работу. Но потом пошатнулось здоровье, и с работы пришлось уйти. Иногда я подрабатывала репетитором, на жизнь в целом хватало. В 2014 году по Украине прокатились националистические настроения. Моя дочь приняла решение покинуть страну. Уже тогда она сказала, что ничем хорошим это не кончится. Как видите, оказалась права. Я осталась в Мариуполе», — рассказала Валентина Васильева. По ее слова, за эти годы пришлось повидать многое: митинги националистов, притеснение русскоговорящих, а позже и обстрелы мирных жителей со стороны ВСУ. «Моя жизнь разделилась на „до и после“ в марте 2022. В тот день снаряд прилетел в наш дом. Как сейчас помню, что шел активный обстрел, всюду битые стекла, огонь, плачущие дети, и полный хаос. Все, что мы знали, так это то, что нужно бежать, бежать не оглядываясь», — со слезами вспоминала пенсионерка. Бегство До ближайшего пункта помощи было шесть километров, а обстрелы ВСУ не прекращались ни на секунду. «Я бежала, забыв про то, сколько мне лет, про больные суставы, в один миг я забыла про все болячки. До сих пор не понимаю, откуда во мне взялись силы на этот марафон жизни и смерти», — рассказывает Валентина. По словам женщины, российские военные помогли всем, кто убегал от обстрелов. «Я уже не помню, сколько нас было человек. Эти шесть километров казались непреодолимой дорогой, длинною в вечность. Когда я добежала до поста с россиянами, я смогла выдохнуть. Я знала, что нас не оставят в беде — нам помогут. Так и случилось, нас посадили в автобус, и мы отправились в путь. Задача у ребят была одна — доставить нас на территорию Ростова живыми, и они это сделали», — продолжает беженка свой рассказ. Время, проведенное в дороге, казалось ей очень длинным. Грохот рвущихся снарядов сменялся тишиной. Напряжение было колоссальным: люди боялись сделать лишний вздох. Многие были на грани срыва, но держались, так как в автобусах были дети. «И спустя много часов мы оказались в Ростове, а оттуда нас ждать новый путь», — говорит Васильева. Урал «После прибытия в Ростов нас распределили по разным автобусам. Мой путь лежал в Тольятти. Там меня разместили на территории детского центра, в котором я пробыла недолго. Дочь вышла со мной на связь и сказала, что купит билет в Екатеринбург. Так я и оказалась на Урале. Погода тут, конечно, суровая, но я готова на любую. Ведь нет ничего ценнее, чем просыпаться не из-за грохота снарядов, а из-за луча солнца, который через окно попадает на лицо и заставляет щуриться», — делится теперь уже свердловчанка. Валентина Васильева сменила гражданство, о чем не жалеет. «На днях я получила гражданство РФ, чему очень рада. Теперь получаю и пенсию. Да, она небольшая, не всегда ее хватает. Например, сейчас у меня проблемы с зубами. Нужен хороший стоматолог, который поможет решить проблему. Вроде врача найти не проблема, но вот цены кусачие. Но все эти проблемы — если их можно таковыми назвать — решаемы», — уверена она. «Я надеюсь, что скоро весь этот ужас закончится. Все наши российские солдаты вернутся домой, к своим семьям, а люди потихоньку начнут возвращаться в свои дома. Иногда меня спрашивают, хочу ли я вернуться в Мариуполь. И сегодня я могу точно сказать, что нет. В гости — да, но жить на постоянной основе — нет. Урал — большой, могучий, с красивой природой и суровой погодой, жесткий, но такой гостеприимный, стал моим домом. Пенсионеры смогут провести старость в спокойствии, а молодые пустят свои корни на уральской земле», — считает Валентина. Российская Федерация проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Цель — прекращение восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима в отношении жителей Донбасса и русскоговорящего населения страны.