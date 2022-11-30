Пенсионерка из Мариуполя бежала 6 км под обстрелами ВСУ, чтобы попасть на Урал

Пенсионерке из Мариуполя Валентине Васильевой пришлось бежать шесть километров под обстрелами ВСУ, чтобы попасть к дочери, живущей в Екатеринбурге с 2014 года. Про самый страшный день в своей жизни пенсионерка, проработавшая на Украине 30 лет преподавателем химии и биологии, рассказала корреспонденту URA.RU.
Мариуполь
«Мне уже 75 лет. Большую часть жизни проработала педагогом в техникуме, преподавала химию и биологию. Ученики меня любили, да и я с удовольствием ходила на работу. Но потом пошатнулось здоровье, и с работы пришлось уйти. Иногда я подрабатывала репетитором, на жизнь в целом хватало. В 2014 году по Украине прокатились националистические настроения. Моя дочь приняла решение покинуть страну. Уже тогда она сказала, что ничем хорошим это не кончится. Как видите, оказалась права. Я осталась в Мариуполе», — рассказала Валентина Васильева.
Жители Мариуполя были вынуждены бросать свои дома из-за обстрелов ВСУ
По ее слова, за эти годы пришлось повидать многое: митинги националистов, притеснение русскоговорящих, а позже и обстрелы мирных жителей со стороны ВСУ. «Моя жизнь разделилась на „до и после“ в марте 2022. В тот день снаряд прилетел в наш дом. Как сейчас помню, что шел активный обстрел, всюду битые стекла, огонь, плачущие дети, и полный хаос. Все, что мы знали, так это то, что нужно бежать, бежать не оглядываясь», — со слезами вспоминала пенсионерка.
Бегство
До ближайшего пункта помощи было шесть километров, а обстрелы ВСУ не прекращались ни на секунду. «Я бежала, забыв про то, сколько мне лет, про больные суставы, в один миг я забыла про все болячки. До сих пор не понимаю, откуда во мне взялись силы на этот марафон жизни и смерти», — рассказывает Валентина.
Дорога из Мариуполя до пограничного пункта была опасной
По словам женщины, российские военные помогли всем, кто убегал от обстрелов. «Я уже не помню, сколько нас было человек. Эти шесть километров казались непреодолимой дорогой, длинною в вечность. Когда я добежала до поста с россиянами, я смогла выдохнуть. Я знала, что нас не оставят в беде — нам помогут. Так и случилось, нас посадили в автобус, и мы отправились в путь. Задача у ребят была одна — доставить нас на территорию Ростова живыми, и они это сделали», — продолжает беженка свой рассказ.
Время, проведенное в дороге, казалось ей очень длинным. Грохот рвущихся снарядов сменялся тишиной. Напряжение было колоссальным: люди боялись сделать лишний вздох. Многие были на грани срыва, но держались, так как в автобусах были дети. «И спустя много часов мы оказались в Ростове, а оттуда нас ждать новый путь», — говорит Васильева.
Урал
«После прибытия в Ростов нас распределили по разным автобусам. Мой путь лежал в Тольятти. Там меня разместили на территории детского центра, в котором я пробыла недолго. Дочь вышла со мной на связь и сказала, что купит билет в Екатеринбург. Так я и оказалась на Урале. Погода тут, конечно, суровая, но я готова на любую. Ведь нет ничего ценнее, чем просыпаться не из-за грохота снарядов, а из-за луча солнца, который через окно попадает на лицо и заставляет щуриться», — делится теперь уже свердловчанка.
Валентина Васильева сменила гражданство, о чем не жалеет. «На днях я получила гражданство РФ, чему очень рада. Теперь получаю и пенсию. Да, она небольшая, не всегда ее хватает. Например, сейчас у меня проблемы с зубами. Нужен хороший стоматолог, который поможет решить проблему. Вроде врача найти не проблема, но вот цены кусачие. Но все эти проблемы — если их можно таковыми назвать — решаемы», — уверена она.
«Я надеюсь, что скоро весь этот ужас закончится. Все наши российские солдаты вернутся домой, к своим семьям, а люди потихоньку начнут возвращаться в свои дома. Иногда меня спрашивают, хочу ли я вернуться в Мариуполь. И сегодня я могу точно сказать, что нет. В гости — да, но жить на постоянной основе — нет. Урал — большой, могучий, с красивой природой и суровой погодой, жесткий, но такой гостеприимный, стал моим домом. Пенсионеры смогут провести старость в спокойствии, а молодые пустят свои корни на уральской земле», — считает Валентина.
Российская Федерация проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Цель — прекращение восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима в отношении жителей Донбасса и русскоговорящего населения страны.
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Пенсионерке из Мариуполя Валентине Васильевой пришлось бежать шесть километров под обстрелами ВСУ, чтобы попасть к дочери, живущей в Екатеринбурге с 2014 года. Про самый страшный день в своей жизни пенсионерка, проработавшая на Украине 30 лет преподавателем химии и биологии, рассказала корреспонденту URA.RU. Мариуполь «Мне уже 75 лет. Большую часть жизни проработала педагогом в техникуме, преподавала химию и биологию. Ученики меня любили, да и я с удовольствием ходила на работу. Но потом пошатнулось здоровье, и с работы пришлось уйти. Иногда я подрабатывала репетитором, на жизнь в целом хватало. В 2014 году по Украине прокатились националистические настроения. Моя дочь приняла решение покинуть страну. Уже тогда она сказала, что ничем хорошим это не кончится. Как видите, оказалась права. Я осталась в Мариуполе», — рассказала Валентина Васильева. По ее слова, за эти годы пришлось повидать многое: митинги националистов, притеснение русскоговорящих, а позже и обстрелы мирных жителей со стороны ВСУ. «Моя жизнь разделилась на „до и после“ в марте 2022. В тот день снаряд прилетел в наш дом. Как сейчас помню, что шел активный обстрел, всюду битые стекла, огонь, плачущие дети, и полный хаос. Все, что мы знали, так это то, что нужно бежать, бежать не оглядываясь», — со слезами вспоминала пенсионерка. Бегство До ближайшего пункта помощи было шесть километров, а обстрелы ВСУ не прекращались ни на секунду. «Я бежала, забыв про то, сколько мне лет, про больные суставы, в один миг я забыла про все болячки. До сих пор не понимаю, откуда во мне взялись силы на этот марафон жизни и смерти», — рассказывает Валентина. По словам женщины, российские военные помогли всем, кто убегал от обстрелов. «Я уже не помню, сколько нас было человек. Эти шесть километров казались непреодолимой дорогой, длинною в вечность. Когда я добежала до поста с россиянами, я смогла выдохнуть. Я знала, что нас не оставят в беде — нам помогут. Так и случилось, нас посадили в автобус, и мы отправились в путь. Задача у ребят была одна — доставить нас на территорию Ростова живыми, и они это сделали», — продолжает беженка свой рассказ. Время, проведенное в дороге, казалось ей очень длинным. Грохот рвущихся снарядов сменялся тишиной. Напряжение было колоссальным: люди боялись сделать лишний вздох. Многие были на грани срыва, но держались, так как в автобусах были дети. «И спустя много часов мы оказались в Ростове, а оттуда нас ждать новый путь», — говорит Васильева. Урал «После прибытия в Ростов нас распределили по разным автобусам. Мой путь лежал в Тольятти. Там меня разместили на территории детского центра, в котором я пробыла недолго. Дочь вышла со мной на связь и сказала, что купит билет в Екатеринбург. Так я и оказалась на Урале. Погода тут, конечно, суровая, но я готова на любую. Ведь нет ничего ценнее, чем просыпаться не из-за грохота снарядов, а из-за луча солнца, который через окно попадает на лицо и заставляет щуриться», — делится теперь уже свердловчанка. Валентина Васильева сменила гражданство, о чем не жалеет. «На днях я получила гражданство РФ, чему очень рада. Теперь получаю и пенсию. Да, она небольшая, не всегда ее хватает. Например, сейчас у меня проблемы с зубами. Нужен хороший стоматолог, который поможет решить проблему. Вроде врача найти не проблема, но вот цены кусачие. Но все эти проблемы — если их можно таковыми назвать — решаемы», — уверена она. «Я надеюсь, что скоро весь этот ужас закончится. Все наши российские солдаты вернутся домой, к своим семьям, а люди потихоньку начнут возвращаться в свои дома. Иногда меня спрашивают, хочу ли я вернуться в Мариуполь. И сегодня я могу точно сказать, что нет. В гости — да, но жить на постоянной основе — нет. Урал — большой, могучий, с красивой природой и суровой погодой, жесткий, но такой гостеприимный, стал моим домом. Пенсионеры смогут провести старость в спокойствии, а молодые пустят свои корни на уральской земле», — считает Валентина. Российская Федерация проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Цель — прекращение восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима в отношении жителей Донбасса и русскоговорящего населения страны.