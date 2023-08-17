Собянин удивил Путина на совещании

Путин поддержал идею Собянина о регулировании электротранспорта регионами
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Марафон Российского общества Знание - Новое знание. Москва, собянин сергей
Собянин попросил у Путина новые полномочия Фото:

Президент РФ Владимир Путин удивился, что у регионов нет полномочий по регулировке системы общественного транспорта. На совещании Госсовета такие права попросил мэр Москвы Сергей Собянин. Российский лидер поручил исправить ситуацию.

«Я что-то не понял. А что, разве права, о которых вы говорите, они не принадлежат руководителям регионов? Имею в виду структурно выстроить всякие виды транспорта, нужны какие-то решения на федеральном уровне?» — удивился Путин во время Госсовета. Трансляция велась на «России-24».

«У нас этих полномочий нет, нам просто нужно дать эти полномочия, чтобы мы начали регулировать по электротранспорту, единым требованиям электрозаправок», — сообщил Собянин. Президент РФ согласился и отметил, что право регулирования электротранспорта необходимо отдать коллегам в регионах». «Министерство со своего уровня не может это регулировать. Конечно, я видел это в перечне поручений и даже вопрос поставил: разве это не является полномочиями регионов», — добавил Путин.

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Президент РФ Владимир Путин удивился, что у регионов нет полномочий по регулировке системы общественного транспорта. На совещании Госсовета такие права попросил мэр Москвы Сергей Собянин. Российский лидер поручил исправить ситуацию. «Я что-то не понял. А что, разве права, о которых вы говорите, они не принадлежат руководителям регионов? Имею в виду структурно выстроить всякие виды транспорта, нужны какие-то решения на федеральном уровне?» — удивился Путин во время Госсовета. Трансляция велась на «России-24». «У нас этих полномочий нет, нам просто нужно дать эти полномочия, чтобы мы начали регулировать по электротранспорту, единым требованиям электрозаправок», — сообщил Собянин. Президент РФ согласился и отметил, что право регулирования электротранспорта необходимо отдать коллегам в регионах». «Министерство со своего уровня не может это регулировать. Конечно, я видел это в перечне поручений и даже вопрос поставил: разве это не является полномочиями регионов», — добавил Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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