Собянин удивил Путина на совещании

Путин поддержал идею Собянина о регулировании электротранспорта регионами

17 августа 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Собянин попросил у Путина новые полномочия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин удивился, что у регионов нет полномочий по регулировке системы общественного транспорта. На совещании Госсовета такие права попросил мэр Москвы Сергей Собянин. Российский лидер поручил исправить ситуацию. «Я что-то не понял. А что, разве права, о которых вы говорите, они не принадлежат руководителям регионов? Имею в виду структурно выстроить всякие виды транспорта, нужны какие-то решения на федеральном уровне?» — удивился Путин во время Госсовета. Трансляция велась на «России-24». «У нас этих полномочий нет, нам просто нужно дать эти полномочия, чтобы мы начали регулировать по электротранспорту, единым требованиям электрозаправок», — сообщил Собянин. Президент РФ согласился и отметил, что право регулирования электротранспорта необходимо отдать коллегам в регионах». «Министерство со своего уровня не может это регулировать. Конечно, я видел это в перечне поручений и даже вопрос поставил: разве это не является полномочиями регионов», — добавил Путин.

Президент РФ Владимир Путин удивился, что у регионов нет полномочий по регулировке системы общественного транспорта. На совещании Госсовета такие права попросил мэр Москвы Сергей Собянин. Российский лидер поручил исправить ситуацию. «Я что-то не понял. А что, разве права, о которых вы говорите, они не принадлежат руководителям регионов? Имею в виду структурно выстроить всякие виды транспорта, нужны какие-то решения на федеральном уровне?» — удивился Путин во время Госсовета. Трансляция велась на «России-24». «У нас этих полномочий нет, нам просто нужно дать эти полномочия, чтобы мы начали регулировать по электротранспорту, единым требованиям электрозаправок», — сообщил Собянин. Президент РФ согласился и отметил, что право регулирования электротранспорта необходимо отдать коллегам в регионах». «Министерство со своего уровня не может это регулировать. Конечно, я видел это в перечне поручений и даже вопрос поставил: разве это не является полномочиями регионов», — добавил Путин.