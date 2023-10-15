В Екатеринбурге разгорается скандал в семье совладельца ГУДСР

Екатеринбуржец Роман Семенов пошел в суд, чтобы отстоять свое право воспитывать сына

16 октября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Роман Семенов судится с бывшей женой за право воспитывать сына Фото: Роман Семенов © URA.RU (архивное фото семьи) Роман Семенов (сын совладельца ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». Компания занималась реконструкцией Макаровского моста) более двух лет добивается разрешения конфликта, возникшего с экс-женой Дарьей Левинской. Причина — 8-летний сын. По словам Романа, раздор начался, когда Дарья против воли сына увезла его в Санкт-Петербург. С тех пор бывшие супруги судятся. Роман предлагал подписать мировое соглашение, но Дарья отказалась. История семейного конфликта — в материале URA.RU. Роман вместе с сыном посетили раллийный турнир Фото: Роман Семенов © URA.RU (архивное фото семьи) «С Дарьей у нас долгая и весьма интересная история отношений. Мы были женаты, но потом развелись. Однако потом снова сошлись и заново поженились. Потом у нас родился сын. Семейная жизнь со временем не заладилась. Так бывает в семьях, к сожалению. Поэтому мы решили развестись. Тогда о том, что нам придется решать судьбу сына в суде, я и не мог подумать», — делится Семенов. После развода ребенок проживал с матерью в Екатеринбурге. Но спустя время Левинская забрала сына и уехала в Санкт-Петербург. «Отъезд Дарьи был для меня неожиданностью. Но тогда я не стал противиться, ведь мы договорились, что ребенок продолжит видеться со мной. И вот несколько месяцев мы так и жили. Никаких конфликтов. Оставить сына себе я решился после одной, по мне так дикой ситуации, которая произошла в аэропорту Кольцово», — вспоминает Роман. В свободное от учебы и спорта время Роман с сыном ездят на рыбалку Фото: Роман Семенов © URA.RU (архивное фото семьи) «После очередного приезда Дарьи с нашим сыном в Екатеринбург случилась неприятная ситуация. После пребывания в уральской столице они должны были вернуться обратно в Петербург. Я проводил их в Кольцово, обнял сына, и внезапно у него началась истерика. Он начал реветь, просил остаться. Дарья пыталась его уговорить, но ребенок начинал реветь еще громче. Дарья сказала, чтобы сын остался со мной, потому что багаж у нее сдан, и она все равно полетит, так как у нее там дела. Дарья отдала мне документы на сына и уехала в Питер. Позже Левинская отправила компанией СДЭК все вещи сына. Ее устраивала ситуация, что сын живет со мной», — рассказывает Семенов. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU адвокат Михаил Трясоумов, представляющий интересны Романа Семенова, заявил о том, что после развода место жительство ребенка не было определено в судебном порядке. Исходя из сложившейся ситуации, Роман обратился в суд, чтобы установить место проживания сына. «Второго марта 2022 года между Романом Семеновым и Дарье Семеновой (на тот момент) было заключено мировое соглашение в целях восстановления отношения сына с мамой при обязательном участии психолога со стороны мамы. Стороны пришли к соглашению не определять место жительства ребенка по месту жительства одного из родителей. На период исполнения соглашение сын должен проживать по месту его регистрации с отцом», — отметил он. Адвокат Трясоумов считает, что ради сына родители должны договориться Фото: Михаил Трясоумов © URA.RU По словам адвоката Трясоумова, тогда же судом был определен порядок общения матери с ребенком. «Начиная с 10 марта 2022 года общение матери с сыном должно быть обеспечено отцом на еженедельной основе в присутствии двух психологов. В течение недели должно состоятся не меньше двух встреч. Встречи производятся в любых общественных местах, а также по месту жительства родителей. Семенов все судебные предписания выполнял и продолжает выполнять», — сказал адвокат. Роман утверждает, что действовать против воли сына он не станет. «Дарья спустя два года хочет забрать ребенка в Санкт-Петербург. При этом она не хочет учесть пожелания нашего сына. И я не согласен с ее позицией. Сын ходит в школу в Екатеринбурге во 2 класс, занимается спортом. У него тут друзья, много родственников, бабушка и дедушка. Он-любимчик семьи. А что у него в Питере? Мама, которая много работает. Нет родных и нет друзей. Для него это стресс», — заявил Семенов. Роман с сыном в свободное время посещают спортивные матчи Фото: Роман Семенов © URA.RU (архивное фото семьи) Адвокат Михаил Трясоумов отметил, что Левинская живет на два города. «Госпожа Левинская живет на два города. То она в Екатеринбурге, то в Санкт-Петербурге, что само по себе не является чем-то плохим, так как обусловлено спецификой бизнеса последней. Из-за этого бывшая супруга Романа не всегда может присутствовать на встречах, которые предписаны судом. Плюс ко всему надо понимать, что мальчик занимается спортом, ходит в школу. На это все нужно время, которым, как мы понимаем, Дарья не располагает. Всем досугом сына занимается отец. Его благосостояние позволяет уделять практически все свое время ребенку. Мы уверены, что Левинская не сможет уделять ребенку столько же времени. Ранее, когда ребенок проживал с ней в культурной столице России, мальчик частенько оставался с няней», — поделился юрист. Еще одно увлечение отца и сына — футбол Фото: Роман Семенов © URA.RU (архивное фото семьи) Роман уверен, что самое важное на данный момент — это построить доверительные отношения между матерью и сыном. «При каждой встрече Дарья постоянно говорит нашему сыну, что увезет его в Питер. Постоянно твердит о том, что он будет жить только с мамой. Я ее просил так не делать, ведь потом дома ребенок начинал плакать. На этом фоне у него возник страх, что его могут увезти в ненавистный Питер. Из-за этого сын стал избегать встреч с Дарьей. Если еще год назад я мог хоть как-то уговорить сына на встречу с матерью, то сейчас это стало практически невозможным. Сын просто идет в отказ. А я не хочу его заставлять и делать то, что он не желает. Из-за этого Дарья обвиняет меня в том, что я запрещаю ей видеться с сыном, но это не соответствует действительности», — отметил екатеринбуржец. По словам адвоката Семенова, Дарья игнорирует судебное предписание. Более того, она не приходит на судебные заседания. Также адвокат Дарьи игнорирует судебные заседания, что является поступком безответственным. «Левинская и ее юрист, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, не явились в итоговое судебное заседание Октябрьского районного суда города Екатеринбурга, сославшись на обстоятельства, признанные судом неубедительными и неуважительными, — заявил он. Роман с детства приучает сына к труду Фото: Роман Семенов © URA.RU (архивное фото семьи) «Вместо того, чтобы наладить отношения с сыном, Дарья устраивает провокации. Например, приходит с камерами к дому, начинает звать сына. А потом говорит всем, что я ее не пускаю на порог дома. Ну какой человек пустит посторонних людей к себе в дом? Чем больше провокаций Дарья устраивает, тем больше отдаляется от сына. Она выбрала губительную для отношений матери и сына тактику. Дарье нужно завоевать доверие сына, подружиться, а не грозиться тем, что она заберет его в другой город», — посетовал Семенов. Поведение бывшей жены Роман считает нелогичными. «Вообще ситуация очень странная. Дарья настаивает на том, что очень скучает по сыну, и он должен жить с ней. 24 сентября у нашего ребенка было день рождение. Бывшая супруга заявила о том, что сама хочет сделать праздник для сына. Я препятствовать не стал. Мы договорились, что я привезу сына к ней на квартиру 26 сентября. Сын очень ждал этой встречи и того, что же за подарок приготовила мама. То, что я увидел, когда мы приехали, повергло меня в шок. Абсолютно пустая квартира. Никаких шариков или иных украшений, которые бы свидетельствовали о том, что мама ждет сына в гости. Я, конечно, не показал эмоций, но сын очень расстроился», — рассказывает отец восьмилетнего мальчика. По словам Семенова, сын увлекается картингом Фото: Роман Семенов © URA.RU (архивное фото семьи) Семенов уверен, что бывшая супруга просто хочет выиграть дело. До пожеланий сына ей нет дела. «Я не понимаю, чего на самом деле хочет Дарья. На встречи с сыном не ходит, не звонит, суды пропускает. Обещает устроить день рождение сыну и этого не делает. Обещает купить подарок, а в итоге не покупает. И таких ситуаций много. Я беседую с сыном, настраиваю его на встречу с мамой, а она каждый раз его огорчает», — отметил уралец. В беседе с корреспондентом агентства адвокат Михаил Трясоумов заявил о том, что, несмотря на конфликт бывших супругов, самое верное и правильное решение в интересах ребенка родителям — заключить мировое соглашение. «Родители обязаны договориться в интересах ребенка. Они должны учитывать пожелания ребенка и ни в коем случае не давать волю эмоциям. У мальчика есть прекрасный папа и хорошая мама. Отец готов воспитывать ребенка, не препятствуя общению сына с матерью», — резюмировал он. Роман уверен, что бывшая супруга не сможет проводить достаточно времени с сыном из-за работы Фото: Роман Семенов © URA.RU (архивное фото семьи) «Скоро нас ждет очередное судебное заседание. Я все еще верю в то, что можно заключить мировое соглашение, благодаря которому наш сын будет взрослеть в нормальной обстановке, где оба родителя дорожат его мнением и желаниями, где нет места эгоизму», — сказал Семенов. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к адвокату Дарьи Левинской. «На сегодняшний день наша позиция неизменна, ребенок должен проживать с матерью, никакие другие варианты мы не рассматриваем. Отец обратился с иском в суд, где еще на стадии рассмотрения дела был определен порядок общения с матерью, который отец игнорировал и не исполнял. Его прихоти закончились составлением протокола в отношении его по ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ. Семенов всячески воспрепятствовал общению матери с сыном, за что и был наказан по закону. Постановление о привлечении Семенова к административной ответственности было вынесено за нарушение интересов несовершеннолетнего, выразившееся в лишении ребенка права общения с матерью», — говорит Юлия Липинская. По словам адвоката Липинской, позиция мамы остается прежней — ребенок должен жить с ней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам адвоката Дарьи Левинской, решение по гражданскому делу по определению места жительства ребенка в законную силу не вступило, поэтому и обсуждать этот вопрос нецелесообразно. «Нами подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд, где рассмотрение назначено на 19.10.2023 года. В качестве одного из основных доводов — то, что суд определил место жительство ребенка с отцом, когда у отца ничего нет, кроме многомиллионных долгов, числящихся на сайте ФССП», — отметила Липинская. «Вопрос лично у меня: как Семенов сможет содержать ребенка, когда, согласно материалам гражданского дела, у него зарплата 25 тысяч рублей и многомиллионные долги перед организациями? У отца нет никакого имущества, которое необходимо в первую очередь для нормальной жизни ребенка, в то время как у мамы есть все. Семенов в этом деле не про интересы ребенка, а про свои хотелки и личную неприязнь к матери. Я надеюсь, что вышестоящий суд все решит», — резюмировала адвокат Дарьи Левинской. Девятнадцатого октября состоится заседание в Свердловском областном суде. Редакция URA.RU продолжит следить за семейным конфликтом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Роман Семенов (сын совладельца ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». Компания занималась реконструкцией Макаровского моста) более двух лет добивается разрешения конфликта, возникшего с экс-женой Дарьей Левинской. Причина — 8-летний сын. По словам Романа, раздор начался, когда Дарья против воли сына увезла его в Санкт-Петербург. С тех пор бывшие супруги судятся. Роман предлагал подписать мировое соглашение, но Дарья отказалась. История семейного конфликта — в материале URA.RU. «С Дарьей у нас долгая и весьма интересная история отношений. Мы были женаты, но потом развелись. Однако потом снова сошлись и заново поженились. Потом у нас родился сын. Семейная жизнь со временем не заладилась. Так бывает в семьях, к сожалению. Поэтому мы решили развестись. Тогда о том, что нам придется решать судьбу сына в суде, я и не мог подумать», — делится Семенов. После развода ребенок проживал с матерью в Екатеринбурге. Но спустя время Левинская забрала сына и уехала в Санкт-Петербург. «Отъезд Дарьи был для меня неожиданностью. Но тогда я не стал противиться, ведь мы договорились, что ребенок продолжит видеться со мной. И вот несколько месяцев мы так и жили. Никаких конфликтов. Оставить сына себе я решился после одной, по мне так дикой ситуации, которая произошла в аэропорту Кольцово», — вспоминает Роман. «После очередного приезда Дарьи с нашим сыном в Екатеринбург случилась неприятная ситуация. После пребывания в уральской столице они должны были вернуться обратно в Петербург. Я проводил их в Кольцово, обнял сына, и внезапно у него началась истерика. Он начал реветь, просил остаться. Дарья пыталась его уговорить, но ребенок начинал реветь еще громче. Дарья сказала, чтобы сын остался со мной, потому что багаж у нее сдан, и она все равно полетит, так как у нее там дела. Дарья отдала мне документы на сына и уехала в Питер. Позже Левинская отправила компанией СДЭК все вещи сына. Ее устраивала ситуация, что сын живет со мной», — рассказывает Семенов. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU адвокат Михаил Трясоумов, представляющий интересны Романа Семенова, заявил о том, что после развода место жительство ребенка не было определено в судебном порядке. Исходя из сложившейся ситуации, Роман обратился в суд, чтобы установить место проживания сына. «Второго марта 2022 года между Романом Семеновым и Дарье Семеновой (на тот момент) было заключено мировое соглашение в целях восстановления отношения сына с мамой при обязательном участии психолога со стороны мамы. Стороны пришли к соглашению не определять место жительства ребенка по месту жительства одного из родителей. На период исполнения соглашение сын должен проживать по месту его регистрации с отцом», — отметил он. По словам адвоката Трясоумова, тогда же судом был определен порядок общения матери с ребенком. «Начиная с 10 марта 2022 года общение матери с сыном должно быть обеспечено отцом на еженедельной основе в присутствии двух психологов. В течение недели должно состоятся не меньше двух встреч. Встречи производятся в любых общественных местах, а также по месту жительства родителей. Семенов все судебные предписания выполнял и продолжает выполнять», — сказал адвокат. Роман утверждает, что действовать против воли сына он не станет. «Дарья спустя два года хочет забрать ребенка в Санкт-Петербург. При этом она не хочет учесть пожелания нашего сына. И я не согласен с ее позицией. Сын ходит в школу в Екатеринбурге во 2 класс, занимается спортом. У него тут друзья, много родственников, бабушка и дедушка. Он-любимчик семьи. А что у него в Питере? Мама, которая много работает. Нет родных и нет друзей. Для него это стресс», — заявил Семенов. Адвокат Михаил Трясоумов отметил, что Левинская живет на два города. «Госпожа Левинская живет на два города. То она в Екатеринбурге, то в Санкт-Петербурге, что само по себе не является чем-то плохим, так как обусловлено спецификой бизнеса последней. Из-за этого бывшая супруга Романа не всегда может присутствовать на встречах, которые предписаны судом. Плюс ко всему надо понимать, что мальчик занимается спортом, ходит в школу. На это все нужно время, которым, как мы понимаем, Дарья не располагает. Всем досугом сына занимается отец. Его благосостояние позволяет уделять практически все свое время ребенку. Мы уверены, что Левинская не сможет уделять ребенку столько же времени. Ранее, когда ребенок проживал с ней в культурной столице России, мальчик частенько оставался с няней», — поделился юрист. Роман уверен, что самое важное на данный момент — это построить доверительные отношения между матерью и сыном. «При каждой встрече Дарья постоянно говорит нашему сыну, что увезет его в Питер. Постоянно твердит о том, что он будет жить только с мамой. Я ее просил так не делать, ведь потом дома ребенок начинал плакать. На этом фоне у него возник страх, что его могут увезти в ненавистный Питер. Из-за этого сын стал избегать встреч с Дарьей. Если еще год назад я мог хоть как-то уговорить сына на встречу с матерью, то сейчас это стало практически невозможным. Сын просто идет в отказ. А я не хочу его заставлять и делать то, что он не желает. Из-за этого Дарья обвиняет меня в том, что я запрещаю ей видеться с сыном, но это не соответствует действительности», — отметил екатеринбуржец. По словам адвоката Семенова, Дарья игнорирует судебное предписание. Более того, она не приходит на судебные заседания. Также адвокат Дарьи игнорирует судебные заседания, что является поступком безответственным. «Левинская и ее юрист, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, не явились в итоговое судебное заседание Октябрьского районного суда города Екатеринбурга, сославшись на обстоятельства, признанные судом неубедительными и неуважительными, — заявил он. «Вместо того, чтобы наладить отношения с сыном, Дарья устраивает провокации. Например, приходит с камерами к дому, начинает звать сына. А потом говорит всем, что я ее не пускаю на порог дома. Ну какой человек пустит посторонних людей к себе в дом? Чем больше провокаций Дарья устраивает, тем больше отдаляется от сына. Она выбрала губительную для отношений матери и сына тактику. Дарье нужно завоевать доверие сына, подружиться, а не грозиться тем, что она заберет его в другой город», — посетовал Семенов. Поведение бывшей жены Роман считает нелогичными. «Вообще ситуация очень странная. Дарья настаивает на том, что очень скучает по сыну, и он должен жить с ней. 24 сентября у нашего ребенка было день рождение. Бывшая супруга заявила о том, что сама хочет сделать праздник для сына. Я препятствовать не стал. Мы договорились, что я привезу сына к ней на квартиру 26 сентября. Сын очень ждал этой встречи и того, что же за подарок приготовила мама. То, что я увидел, когда мы приехали, повергло меня в шок. Абсолютно пустая квартира. Никаких шариков или иных украшений, которые бы свидетельствовали о том, что мама ждет сына в гости. Я, конечно, не показал эмоций, но сын очень расстроился», — рассказывает отец восьмилетнего мальчика. Семенов уверен, что бывшая супруга просто хочет выиграть дело. До пожеланий сына ей нет дела. «Я не понимаю, чего на самом деле хочет Дарья. На встречи с сыном не ходит, не звонит, суды пропускает. Обещает устроить день рождение сыну и этого не делает. Обещает купить подарок, а в итоге не покупает. И таких ситуаций много. Я беседую с сыном, настраиваю его на встречу с мамой, а она каждый раз его огорчает», — отметил уралец. В беседе с корреспондентом агентства адвокат Михаил Трясоумов заявил о том, что, несмотря на конфликт бывших супругов, самое верное и правильное решение в интересах ребенка родителям — заключить мировое соглашение. «Родители обязаны договориться в интересах ребенка. Они должны учитывать пожелания ребенка и ни в коем случае не давать волю эмоциям. У мальчика есть прекрасный папа и хорошая мама. Отец готов воспитывать ребенка, не препятствуя общению сына с матерью», — резюмировал он. «Скоро нас ждет очередное судебное заседание. Я все еще верю в то, что можно заключить мировое соглашение, благодаря которому наш сын будет взрослеть в нормальной обстановке, где оба родителя дорожат его мнением и желаниями, где нет места эгоизму», — сказал Семенов. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к адвокату Дарьи Левинской. «На сегодняшний день наша позиция неизменна, ребенок должен проживать с матерью, никакие другие варианты мы не рассматриваем. Отец обратился с иском в суд, где еще на стадии рассмотрения дела был определен порядок общения с матерью, который отец игнорировал и не исполнял. Его прихоти закончились составлением протокола в отношении его по ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ. Семенов всячески воспрепятствовал общению матери с сыном, за что и был наказан по закону. Постановление о привлечении Семенова к административной ответственности было вынесено за нарушение интересов несовершеннолетнего, выразившееся в лишении ребенка права общения с матерью», — говорит Юлия Липинская. По словам адвоката Дарьи Левинской, решение по гражданскому делу по определению места жительства ребенка в законную силу не вступило, поэтому и обсуждать этот вопрос нецелесообразно. «Нами подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд, где рассмотрение назначено на 19.10.2023 года. В качестве одного из основных доводов — то, что суд определил место жительство ребенка с отцом, когда у отца ничего нет, кроме многомиллионных долгов, числящихся на сайте ФССП», — отметила Липинская. «Вопрос лично у меня: как Семенов сможет содержать ребенка, когда, согласно материалам гражданского дела, у него зарплата 25 тысяч рублей и многомиллионные долги перед организациями? У отца нет никакого имущества, которое необходимо в первую очередь для нормальной жизни ребенка, в то время как у мамы есть все. Семенов в этом деле не про интересы ребенка, а про свои хотелки и личную неприязнь к матери. Я надеюсь, что вышестоящий суд все решит», — резюмировала адвокат Дарьи Левинской. Девятнадцатого октября состоится заседание в Свердловском областном суде. Редакция URA.RU продолжит следить за семейным конфликтом.