Бывшие граждане СССР хотят переехать из Израиля в Екатеринбург

Почему две семьи рвутся c Земли обетованной в Россию и с какими проблемами столкнулись

26 марта 2024 в 08:51 Размер текста - 17 +

Прожив 30 лет в Израиле, выходцы из СССР так и не смогли забыть о своих корнях (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Две семьи собираются покинуть Израиль и перебраться в Россию — страну, в которой они даже не родились. Из всех городов переселенцы выбрали Екатеринбург, в который влюбились с первого раза. Почему бывшие граждане СССР решились на переезд и с какими проблемами столкнулись, — в материале URA.RU. Юрий и его сестра Марина родились в советском Казахстане. Их и третьего брата родители увезли детьми в Израиль в конце 90-х — после развала СССР. Там они прожили 30 лет, успели обзавестись семьями и детьми, но своими на Земле обетованной так и не стали: за три десятилетия Израиль остался для них чужбиной. Прожив в Израиле 30 лет, бывшие граждане СССР так и не стали там своими Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Они всегда там были и будут людьми второго сорта. Как бы они ни знали еврейский язык, какими бы высококлассными специалистами ни были, каких бы успехов ни добились — они всегда будут хуже, чем коренные жители. Например, Юра — первоклассный сварщик, много лет проработал на предприятии, но ему всегда платили меньше, чем евреям — потому что русский», — рассказала Ира Вашкарина, екатеринбургская родственница брата и сестры. Марина тоже не смогла привыкнуть к жизни в Израиле. Ей, глубоко верующему человеку, хотелось бы посещать православную церковь, а в древнейшем городе Яффа, где живет семья, их нет. «Когда она прилетала в Россию и заходила в храмы, говорила: «Это то, что мне нужно! Хочу слышать русскую речь!» — вспоминает родня. Марина за всю жизнь бывала только в Москве, а Юрий прилетал в Екатеринбург. Этот город он полюбил с первого взгляда, когда поднялся на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий». Юрий увидел Екатеринбург с высоты птичьего полета и полюбил Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU «Мы привезли Юру туда прямо из аэропорта, он был в восторге, когда увидел Екатеринбург с высоты птичьего полета! А когда спустился в музей Высоцкого, еще больше обалдел — он большой поклонник поэта. Я, говорит, всегда понимал, что хочу переехать из Израиля, но не понимал, куда. А теперь точно знаю: хочу в Россию, в Екатеринбург. Москвы ему не надо: не хочу, говорит, когда тебя толпа несет, когда все на бегу», — рассказывает Вашкарина. Вслед за Юрием и Марина собралась на Урал, вместе с ними едут муж, жена и четверо детей. Все они, кроме Юрия, полюбили Урал заочно. Осенью прошлого года семьи подали документы в российское посольство в Тель-Авиве. Это было еще до удара ХАМАС по Израилю. К слову, неспокойная обстановка тоже повлияла на решение о переезде: рядом со школой, где учится младшая девочка, и во дворе ее дома дважды разрывались ракеты. После этого 11-летний ребенок две недели боялся выйти на улицу. «Документы поданы полгода назад, но воз и ныне там. Мы не ожидали, что в этом вопросе столкнемся с пресловутой российской волокитой. Обратной связи с консульским отделом нет никакой, отследить, что с документами, на каком они этапе рассмотрения, невозможно, по телефонам не дозвониться. Если приехать в посольство, внутрь не попасть: охрана не пустит через турникет, и нет ни одного живого человека, у кого бы можно было попросить консультацию», — рассказали родственники израильских семей. Чтобы узнать ход дела, Юрий даже специально прилетал в Москву в управление УМВД РФ. Ему ответили, что в октябре [2023 года] должны появиться новые установки по переезду бывших соотечественников и иностранных граждан в Россию. По словам екатеринбуржцев, многие семьи в Израиле задумались о переезде в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Месяцы летят, но ничего не меняется и ничего по-прежнему неизвестно. Родня сидит в Израиле на чемоданах и не понимает, что дальше делать. Недавно им объявили, что предстоит пройти экзамен и подтвердить владение русским языком. Когда состоится собеседование, никто не говорит. Скорее всего, в посольстве просто не хватает сотрудников и у них много работы, но людям от этого не легче. От неизвестности тяжело не только психологически, но и материально: например, Юра с Мариной не представляют, на какой срок им снимать квартиры», — объясняют екатеринбуржцы. За комментарием корреспондент обратился в посольство РФ в Израиле. На момент публикации ответ на запрос не поступил. Однако в процессе подготовки материала источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что по одной из израильских семей вопрос решен положительно. Их документы прошли все необходимые проверки и находятся в работе. По второй семье положение дел пока не изменилось. О том, что многие иностранцы, в том числе из Европы, стремятся переехать в Россию, агентство писало и ранее. Основными причинами назывались ЛГБТ-пропаганда, засилье мигрантов, отсутствие демократии на Западе и другое. Переселенцы заявляли, что прошли через бюрократический ад в российских консульствах. Эту проблему признавали и в правительстве России. Так, на днях репатриантам из недружественных стран упростили процедуру переезда в РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Две семьи собираются покинуть Израиль и перебраться в Россию — страну, в которой они даже не родились. Из всех городов переселенцы выбрали Екатеринбург, в который влюбились с первого раза. Почему бывшие граждане СССР решились на переезд и с какими проблемами столкнулись, — в материале URA.RU. Юрий и его сестра Марина родились в советском Казахстане. Их и третьего брата родители увезли детьми в Израиль в конце 90-х — после развала СССР. Там они прожили 30 лет, успели обзавестись семьями и детьми, но своими на Земле обетованной так и не стали: за три десятилетия Израиль остался для них чужбиной. «Они всегда там были и будут людьми второго сорта. Как бы они ни знали еврейский язык, какими бы высококлассными специалистами ни были, каких бы успехов ни добились — они всегда будут хуже, чем коренные жители. Например, Юра — первоклассный сварщик, много лет проработал на предприятии, но ему всегда платили меньше, чем евреям — потому что русский», — рассказала Ира Вашкарина, екатеринбургская родственница брата и сестры. Марина тоже не смогла привыкнуть к жизни в Израиле. Ей, глубоко верующему человеку, хотелось бы посещать православную церковь, а в древнейшем городе Яффа, где живет семья, их нет. «Когда она прилетала в Россию и заходила в храмы, говорила: «Это то, что мне нужно! Хочу слышать русскую речь!» — вспоминает родня. Марина за всю жизнь бывала только в Москве, а Юрий прилетал в Екатеринбург. Этот город он полюбил с первого взгляда, когда поднялся на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий». «Мы привезли Юру туда прямо из аэропорта, он был в восторге, когда увидел Екатеринбург с высоты птичьего полета! А когда спустился в музей Высоцкого, еще больше обалдел — он большой поклонник поэта. Я, говорит, всегда понимал, что хочу переехать из Израиля, но не понимал, куда. А теперь точно знаю: хочу в Россию, в Екатеринбург. Москвы ему не надо: не хочу, говорит, когда тебя толпа несет, когда все на бегу», — рассказывает Вашкарина. Вслед за Юрием и Марина собралась на Урал, вместе с ними едут муж, жена и четверо детей. Все они, кроме Юрия, полюбили Урал заочно. Осенью прошлого года семьи подали документы в российское посольство в Тель-Авиве. Это было еще до удара ХАМАС по Израилю. К слову, неспокойная обстановка тоже повлияла на решение о переезде: рядом со школой, где учится младшая девочка, и во дворе ее дома дважды разрывались ракеты. После этого 11-летний ребенок две недели боялся выйти на улицу. «Документы поданы полгода назад, но воз и ныне там. Мы не ожидали, что в этом вопросе столкнемся с пресловутой российской волокитой. Обратной связи с консульским отделом нет никакой, отследить, что с документами, на каком они этапе рассмотрения, невозможно, по телефонам не дозвониться. Если приехать в посольство, внутрь не попасть: охрана не пустит через турникет, и нет ни одного живого человека, у кого бы можно было попросить консультацию», — рассказали родственники израильских семей. Чтобы узнать ход дела, Юрий даже специально прилетал в Москву в управление УМВД РФ. Ему ответили, что в октябре [2023 года] должны появиться новые установки по переезду бывших соотечественников и иностранных граждан в Россию. «Месяцы летят, но ничего не меняется и ничего по-прежнему неизвестно. Родня сидит в Израиле на чемоданах и не понимает, что дальше делать. Недавно им объявили, что предстоит пройти экзамен и подтвердить владение русским языком. Когда состоится собеседование, никто не говорит. Скорее всего, в посольстве просто не хватает сотрудников и у них много работы, но людям от этого не легче. От неизвестности тяжело не только психологически, но и материально: например, Юра с Мариной не представляют, на какой срок им снимать квартиры», — объясняют екатеринбуржцы. За комментарием корреспондент обратился в посольство РФ в Израиле. На момент публикации ответ на запрос не поступил. Однако в процессе подготовки материала источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что по одной из израильских семей вопрос решен положительно. Их документы прошли все необходимые проверки и находятся в работе. По второй семье положение дел пока не изменилось. О том, что многие иностранцы, в том числе из Европы, стремятся переехать в Россию, агентство писало и ранее. Основными причинами назывались ЛГБТ-пропаганда, засилье мигрантов, отсутствие демократии на Западе и другое. Переселенцы заявляли, что прошли через бюрократический ад в российских консульствах. Эту проблему признавали и в правительстве России. Так, на днях репатриантам из недружественных стран упростили процедуру переезда в РФ.