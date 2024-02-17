Репатриантам из недружественных стран упростили процедуру переезда в Россию

Правительство РФ отменило для репатриантов экзамен по русскому языку

17 февраля 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Репатриантам стало проще переехать в Россию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Правительство РФ упростило процедуру переезда в Россию для репатриантов. Они теперь освобождены от необходимости сдавать экзамен по русскому языку, чтобы участвовать в государственной программе. Об этом рассказали в кабмине. «Для участия в госпрограмме репатриантам не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения», — сообщается в telegram-канале правительства. Там добавили, что решение касается различных категорий репатриантов, включая граждан России, постоянно проживающих за рубежом, тех, кто ранее отказался от российского гражданства, а также тех, кто родился или проживал на территории РСФСР и имел гражданство СССР. Также подпадают под это решение граждане, у которых есть родственники, родившиеся или проживавшие на территории РСФСР, Российской империи или СССР. Данное постановление было подготовлено в соответствии с указом президента России Владимира Путина о введении института репатриации с 1 января 2024 года, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран.

Правительство РФ упростило процедуру переезда в Россию для репатриантов. Они теперь освобождены от необходимости сдавать экзамен по русскому языку, чтобы участвовать в государственной программе. Об этом рассказали в кабмине. «Для участия в госпрограмме репатриантам не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения», — сообщается в telegram-канале правительства. Там добавили, что решение касается различных категорий репатриантов, включая граждан России, постоянно проживающих за рубежом, тех, кто ранее отказался от российского гражданства, а также тех, кто родился или проживал на территории РСФСР и имел гражданство СССР. Также подпадают под это решение граждане, у которых есть родственники, родившиеся или проживавшие на территории РСФСР, Российской империи или СССР. Данное постановление было подготовлено в соответствии с указом президента России Владимира Путина о введении института репатриации с 1 января 2024 года, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран.