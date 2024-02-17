Репатриантам из недружественных стран упростили процедуру переезда в Россию

Правительство РФ отменило для репатриантов экзамен по русскому языку
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Клипарт. Сургут , документ, гражданство, удостоверение личности, паспорт россии, гражданин рф
Репатриантам стало проще переехать в Россию Фото:

Правительство РФ упростило процедуру переезда в Россию для репатриантов. Они теперь освобождены от необходимости сдавать экзамен по русскому языку, чтобы участвовать в государственной программе. Об этом рассказали в кабмине.

«Для участия в госпрограмме репатриантам не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения», — сообщается в telegram-канале правительства. Там добавили, что решение касается различных категорий репатриантов, включая граждан России, постоянно проживающих за рубежом, тех, кто ранее отказался от российского гражданства, а также тех, кто родился или проживал на территории РСФСР и имел гражданство СССР.

Также подпадают под это решение граждане, у которых есть родственники, родившиеся или проживавшие на территории РСФСР, Российской империи или СССР. Данное постановление было подготовлено в соответствии с указом президента России Владимира Путина о введении института репатриации с 1 января 2024 года, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран.

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Правительство РФ упростило процедуру переезда в Россию для репатриантов. Они теперь освобождены от необходимости сдавать экзамен по русскому языку, чтобы участвовать в государственной программе. Об этом рассказали в кабмине. «Для участия в госпрограмме репатриантам не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения», — сообщается в telegram-канале правительства. Там добавили, что решение касается различных категорий репатриантов, включая граждан России, постоянно проживающих за рубежом, тех, кто ранее отказался от российского гражданства, а также тех, кто родился или проживал на территории РСФСР и имел гражданство СССР. Также подпадают под это решение граждане, у которых есть родственники, родившиеся или проживавшие на территории РСФСР, Российской империи или СССР. Данное постановление было подготовлено в соответствии с указом президента России Владимира Путина о введении института репатриации с 1 января 2024 года, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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