Путин готовит Россию к отражению новых угроз

На встрече с выпускниками военных вузов президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин предупредил о новых угрозах безопасности России. К их отражению должны быть готовы в первую очередь военные и сотрудники спецслужб. Первые установки от Путина получили 200 лучших выпускников вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СК и ФСИН. По словам собеседников URA.RU, это — истинная элита государства, люди, которые будут идти до победы, выполняя свой воинский и служебный долг.
Встречи главы государства с выпускниками военных вузов проводятся ежегодно. Бывший командующий 58-й армией, ныне — член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев помнит, как он, 30-летний офицер, выпускник военной академии им. Фрунзе, был на приеме в Кремле, который проводил еще генсек Леонид Брежнев. И второй раз — уже в 2000 году, после окончания академии Генштаба, он присутствовал на приеме, который проводил уже Владимир Путин, только-только впервые избранный президентом страны. «Напутствие лидера страны — всегда важны для офицеров, которые выбрали защиту Родины своей профессией», — сказал Соболев URA.RU.
Путин уверен, что офицеры, сидевшие в парадных мундирах в Георгиевском зале Кремля, «в полной мере готовы решать ответственные задачи по обеспечению безопасности Родины». Так же, как 80 лет назад это сделали их деды и прадеды, освободившие Белоруссию от фашистов. «Советские войска действовали дерзко и профессионально, наступали стремительно и неудержимо, наголову разгромили крупную многотысячную группировку противника. Благодаря смелости и отваге наших бойцов и командиров была открыта дорога к освобождению Европы от нацизма, сделан решающий шаг к Великой Победе», — сказал Путин, выразив уверенность, что российские военные одержат победу и в сегодняшней борьбе с нацизмом.
Говоря о стремлении России к «укреплению стабильности на планете», президент заметил, что появление новых вызовов и рисков ведет к тому, что Россия должна «и дальше всесторонне совершенствовать Вооруженные Силы». «Мы будем, выстраивая оборонную политику, опираться на передовые технологии и науку, эффективные финансовые и экономические решения, на современном уровне, имею в виду современные тенденции в сфере вооруженной борьбы, в области военной стратегии и тактики, и конечно, опираясь на колоссальный боевой опыт, полученный в ходе СВО», — подчеркнул главковерх.
Он упомянул и о ядерной триаде. Это — «гарантия стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире». Россия будет продолжать ее развитие. «Именно от офицеров прямо зависит результативность всей работы по укреплению обороноспособности России», — заявил Путин.
Не менее сложные задачи стоят и перед офицерами спецслужб. «Прежде всего, защищать права и свободы граждан России, вести борьбу с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, — указал глава государства. — Содействовать нашим военнослужащим в проведении спецоперации в обеспечении правопорядка, законности и мирной жизни людей в освобожденных регионах, в расследовании преступлений неонацистов и карателей, которые должны ответить за свои злодеяния, за преступления против мирных людей, за теракты, за обстрелы наших городов и сел».
Заветом для всего офицерского корпуса ВС РФ Путин назвал слова легендарного маршала Советского Союза Георгия Жукова: «Для меня главным было служение Родине, своему народу. И с чистой совестью могу сказать: я сделал все, чтобы выполнить этот свой долг».
Впервые публично к выпускникам военных вузов обратился новый министр обороны Андрей Белоусов. По его словам, Запад «пытается поставить под удар безопасность государства», но российская армия «решительно борется с последователями нацисткой идеологии». «Благодаря мужеству, самоотверженности и профессиональной работе военнослужащих мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника, — отметил Белоусов. — В этих непростых условиях, личная ответственность командиров и начальников всех уровней многократно возрастает».
Сегодняшняя встреча свидетельствует, что конфликтом на Украине угрозы безопасности России далеко не исчерпаны. Поэтому нужно быть готовым отразить любую агрессию. И надежда — на истинную элиту, к которой и относятся те, кто был сегодня на приеме, отметил генерал Соболев. Офицеры понимают степень своей ответственности перед страной, и им важно услышать напутствие от президента. «Это значит, что нужно быть честными, храбрыми, дисциплинированными воинами. Беречь нашу Россию, как зеницу ока. И все, кто был в зале, — это осознают. Это — лучшие», — подчеркнул Соболев.
Особое внимание офицерству уделялось еще в императорской России, а защита государства была священным долгом дворянства, напоминает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Но я бы не стал называть офицеров элитой — это слово девальвировало себя в последние годы.
Выпускники военных вузов — это новый политический класс страны, на который Путин делает ставку. Они понимают ответственность, четко осознают риски. Это люди, которые не держат ни капиталы, ни семьи за рубежом, — объяснил Кузнецов. –
Это те, кто связал с армией, с силовыми структурами свою судьбу на ближайшие десятилетия. Речь о профессиональном служении людей, которые острее всего осознают возможные риски, вызовы и их последствия для страны. Они — костяк российской государственности».
Помимо событий вокруг Украины, есть угрозы безопасности и внутри страны, пояснил URA.RU замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Особенно в новых регионах, где, несмотря на освобождение территорий и установление мирной жизни существуют риски диверсионных и террористических атак. Поэтому Путин развивает такой образ защитника страны не только в оборонительной, но и в правоохранительной сфере», — заключил Карягин.
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