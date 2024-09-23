Как безопасно покупать товары через интернет

Советы от экспертов для тех, кто любит шоппинг на онлайн-платформах

24 сентября 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

Российские ИТ-компании защищают пользователей с помощью современных технологий Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В эпоху бурного развития цифровых технологий тема с безопасными интернет-покупками как никогда актуальна. Чтобы оградить пользователей от недобросовестных продавцов и обезопасить их личные данные, ИТ-компании не только создают все новые и новые способы защиты, но и рассказывают об основных правилах цифровой гигиены. Корреспондент URA.RU попросил экспертов подробнее рассказать о них. Простые правила, которые нужно помнить всегда Для начала специалисты советуют выработать привычку следовать определенным шагам. Так, при выборе продавца стоит сначала зайти к нему в профиль и изучить историю сделок, отзывы других людей. Особое внимание стоит обратить на рейтинг — чем он выше, тем больше шансов на успешную сделку. Дополнительным фактором доверия к продавцу (или компании) может стать верификация — процесс проверки профиля, например по документам или через официальные цифровые сервисы (Госуслуги или банковские ID). На некоторых платформах пользователи, прошедшие верификацию, получают специальные «цифровые бейджи». К примеру, «Документы проверены», «Реквизиты проверены». Особое внимание стоит уделить защите персональных данных, их нельзя разглашать третьим лицам Фото: Стас Этвеш © URA.RU Если в объявлении указана подозрительно низкая цена, лучше сперва сравнить ценник товара с другими предложениями. Ориентируйтесь на среднюю рыночную цену выбранного товара или услуги. Не стоит переводить предоплату. Особенно если вы недостаточно хорошо знакомы с продавцом. Лучше сотрудничать с теми, кто согласен получить деньги после отправки товара или оформить безопасную сделку, при которой средства не переводятся напрямую продавцу, а сохраняются на специальном защищенном счете до момента получения товара или услуги. Эксперты предостерегают: нельзя сообщать третьим лицам свои любые персональные данные — номер телефона или банковской карты, коды из SMS, скриншоты из личного кабинета интернет-платформы. Общайтесь только на проверенных платформах Если продавец предлагает перевести общение в сторонний мессенджер «для удобства», то с большой долей вероятности ему не стоит доверять. Новость по теме Екатеринбуржцам рассказали, как обезопасить свой Telegram от взлома. Фото Некоторые сервисы, например, сразу блокируют подозрительные ссылки и сообщают о небезопасных действиях, дают в чате подсказки о том, какую информацию не стоит передавать продавцу или какие документы стоит запросить, чтобы дополнительно себя обезопасить. Проверенные приложения для интернет-покупок также позволяют скрывать настоящий номер телефона. Он заменяется на временный, регулярно меняющийся. Сами же звонки будут переадресованы владельцу. А например, на «Авито» также есть возможность звонить прямо через приложение. «Технология работает таким образом, что во время звонка через приложение у продавца высвечивается не личный номер собеседника, а открытые данные с платформы и наименование объявления. Вся история общения сохраняется внутри приложения, упрощая коммуникацию и помогая в случае возникновения спорных ситуаций», — рассказала директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова. Как торговые онлайн-площадки защищают своих пользователей По словам экспертов, один из самых действенных методов защиты данных пользователей при онлайн-шоппинге — искусственный интеллект (ИИ). «Алгоритмы ИИ могут включать в себя несколько сотен ML-моделей (моделей машинного обучения — прим.ред.) В том числе они анализируют поведение пользователей для выявления нарушений правил площадки. Например, если кто-то попытается скинуть подозрительную ссылку во встроенном мессенджере или запросит данные карты, алгоритмы это „увидят“ и предупредят пользователей», — объяснила Юматова. Делать сделки безопаснее помогает искусственный интеллект Фото: Денис Моргунов © URA.RU Благодаря этим же алгоритмам объявления, нарушающие правила платформы или законодательство РФ, отсеиваются. Таким образом, к публикации, говорит Юматова, не допускается до 99,99% недобросовестного контента. Те же из объявлений, что вызывают сомнения, проверяются уже вручную. Помимо этого, ИИ способен самостоятельно определить признаки взлома профиля или возможное нарушение правил платформы. Но каким бы безопасным ни был онлайн-магазин, специалисты напоминают, что многое зависит от самого пользователя: при регистрации стоит выбирать сложный пароль. Будет лучше, если под каждый аккаунт он будет разным. Также стоит установить двухфакторную аутентификацию с использованием кода из смс или пуш-уведомления. Не стоит забывать периодически проверять актуальность своих данных — например, при смене номера телефона или потере доступа к почте. И никогда не передавать доступ к своему аккаунту третьим лицам. Это может грозить потерей своих данных и ответственностью перед законом в том случае, если вашу учетную запись решат использовать в целях совершения преступлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В эпоху бурного развития цифровых технологий тема с безопасными интернет-покупками как никогда актуальна. Чтобы оградить пользователей от недобросовестных продавцов и обезопасить их личные данные, ИТ-компании не только создают все новые и новые способы защиты, но и рассказывают об основных правилах цифровой гигиены. Корреспондент URA.RU попросил экспертов подробнее рассказать о них. Для начала специалисты советуют выработать привычку следовать определенным шагам. Так, при выборе продавца стоит сначала зайти к нему в профиль и изучить историю сделок, отзывы других людей. Особое внимание стоит обратить на рейтинг — чем он выше, тем больше шансов на успешную сделку. Дополнительным фактором доверия к продавцу (или компании) может стать верификация — процесс проверки профиля, например по документам или через официальные цифровые сервисы (Госуслуги или банковские ID). На некоторых платформах пользователи, прошедшие верификацию, получают специальные «цифровые бейджи». К примеру, «Документы проверены», «Реквизиты проверены». Если в объявлении указана подозрительно низкая цена, лучше сперва сравнить ценник товара с другими предложениями. Ориентируйтесь на среднюю рыночную цену выбранного товара или услуги. Не стоит переводить предоплату. Особенно если вы недостаточно хорошо знакомы с продавцом. Лучше сотрудничать с теми, кто согласен получить деньги после отправки товара или оформить безопасную сделку, при которой средства не переводятся напрямую продавцу, а сохраняются на специальном защищенном счете до момента получения товара или услуги. Эксперты предостерегают: нельзя сообщать третьим лицам свои любые персональные данные — номер телефона или банковской карты, коды из SMS, скриншоты из личного кабинета интернет-платформы. Некоторые сервисы, например, сразу блокируют подозрительные ссылки и сообщают о небезопасных действиях, дают в чате подсказки о том, какую информацию не стоит передавать продавцу или какие документы стоит запросить, чтобы дополнительно себя обезопасить. Проверенные приложения для интернет-покупок также позволяют скрывать настоящий номер телефона. Он заменяется на временный, регулярно меняющийся. Сами же звонки будут переадресованы владельцу. А например, на «Авито» также есть возможность звонить прямо через приложение. «Технология работает таким образом, что во время звонка через приложение у продавца высвечивается не личный номер собеседника, а открытые данные с платформы и наименование объявления. Вся история общения сохраняется внутри приложения, упрощая коммуникацию и помогая в случае возникновения спорных ситуаций», — рассказала директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова. По словам экспертов, один из самых действенных методов защиты данных пользователей при онлайн-шоппинге — искусственный интеллект (ИИ). «Алгоритмы ИИ могут включать в себя несколько сотен ML-моделей (моделей машинного обучения — прим.ред.) В том числе они анализируют поведение пользователей для выявления нарушений правил площадки. Например, если кто-то попытается скинуть подозрительную ссылку во встроенном мессенджере или запросит данные карты, алгоритмы это „увидят“ и предупредят пользователей», — объяснила Юматова. Благодаря этим же алгоритмам объявления, нарушающие правила платформы или законодательство РФ, отсеиваются. Таким образом, к публикации, говорит Юматова, не допускается до 99,99% недобросовестного контента. Те же из объявлений, что вызывают сомнения, проверяются уже вручную. Помимо этого, ИИ способен самостоятельно определить признаки взлома профиля или возможное нарушение правил платформы. Но каким бы безопасным ни был онлайн-магазин, специалисты напоминают, что многое зависит от самого пользователя: при регистрации стоит выбирать сложный пароль. Будет лучше, если под каждый аккаунт он будет разным. Также стоит установить двухфакторную аутентификацию с использованием кода из смс или пуш-уведомления. Не стоит забывать периодически проверять актуальность своих данных — например, при смене номера телефона или потере доступа к почте. И никогда не передавать доступ к своему аккаунту третьим лицам. Это может грозить потерей своих данных и ответственностью перед законом в том случае, если вашу учетную запись решат использовать в целях совершения преступлений.