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26 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:47  26 апреля 2017 2

Блогера Варламова облили зеленкой и закидали тортами. ФОТО, ВИДЕО

Варламов обратился за помощью в полициюФото: Twitter, аккаунт блогера Ильи Варламова, www.twitter.com/varlamov

Скандального блогера Илью Варламова атаковали в аэропорту Ставрополя, облив его зеленкой и пару раз ударив.

«На глазах полиции облили зеленкой, пару раз ударили», — написал блогер, намеревавшийся провести в воздушной гавани несколько часов, после чего отправиться сначала в Грузию, а затем в США. В комментариях Варламову посоветовали опасаться в Грузии уличной шпаны.

Чуть позже блогер прокомментировал инцидент более подробно, сказав, что облили не только зеленкой, но и йодом и еще «чем-то непонятным», а после закидали тортами. При этом группа молодых людей только один раз крикнула «Вали в свою Америку», а затем скрылась с места нападения.

Позже выяснилось, что нападавшие приехали на двух машинах, инцидент они сняли на камеры, пообещав выложить кадры в Интернет. Сам Варламов пообещал написать заявление в полицию.

Видео, к слову, уже появилось на Youtube. Мы не можем выложить ролик на сайте, поскольку он содержит ненормативную лексику. Видео можно посмотреть здесь.

Лев Истомин
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