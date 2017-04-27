{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,31
Динамика за 2 недели
Евро 61,51
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 апреля 2017
26 апреля 2017
21:00  26 апреля 2017 2

Россияне требуют отставки Медведева, Кремль разрешил Ройзману идти в губернаторы, «URA.RU» работает на новом домене. Главное за день в подборке «URA.RU»

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, медведев дмитрий
Половина россиян хочет отправить Медведева в отставкуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Добрый вечер! Все самое важное за сегодняшний день — в вечерней подборке «URA.RU». Для вашего удобства мы можем высылать аналогичную подборку новостей на почту, для этого вам необходимо оставить свой электронный адрес.

Главные новости к этому часу:

Сегодня «Левада-Центр» заявил, что почти половина россиян выступает за отставку Дмитрия Медведева. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова тут же назвала опрос политическим заказом, чем очень обидела социологов. Между тем конфликт с «Левада-Центром» грозит отставкой самой Тимаковой.

И еще о соцопросах. ВЦИОМ сообщил, что число счастливых россиян достигло исторического максимума. Счастливы в стране сразу 85% жителей. Между тем опрошенные «URA.RU» психиатры и психологи уверены, что цифры завышены и каждый третий россиянин нуждается в помощи врачей. Просто русские не любят рассказывать о своих проблемах.

Владимир Путин потребовал соблюдения прав москвичей при сносе хрущевок. Заявление президента может обернуться для мэра столицы Сергея Собянина политическим поражением. Рассказываем, чего ждать москвичам, мэру и депутатам.

Выборы главы в Свердловской области становятся все интереснее. Москва разрешила мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману стать кандидатом в губернаторы. Как события будут развиваться дальше, пока точно не известно. Ясно одно: Ройзман нужен Кремлю для идеальных выборов президента, так как перетягивает на себя электорат Навального.

Депутат Думы Екатеринбурга Илья Лобов разозлил коллег. Пока все сидели на заседании гордумы, находящийся в рабочей поездке Лобов постил в соцсети видео с вечеринки по случаю дня рождения Буркова.

Мы начали работать на новом домене! Теперь наши новости и материалы доступны по двум адресам: ura.ru и ura.news. Но на читателях это никак не скажется, агентство продолжает свою историю под брендом «URA.RU». Спасибо, что выбираете нас! Приятного чтения!

URA.Ru
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров