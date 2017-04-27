21:00 26 апреля 2017 2

Половина россиян хочет отправить Медведева в отставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Сегодня «Левада-Центр» заявил, что почти половина россиян выступает за отставку Дмитрия Медведева. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова тут же назвала опрос политическим заказом, чем очень обидела социологов. Между тем конфликт с «Левада-Центром» грозит отставкой самой Тимаковой.

И еще о соцопросах. ВЦИОМ сообщил, что число счастливых россиян достигло исторического максимума. Счастливы в стране сразу 85% жителей. Между тем опрошенные «URA.RU» психиатры и психологи уверены, что цифры завышены и каждый третий россиянин нуждается в помощи врачей. Просто русские не любят рассказывать о своих проблемах.

Владимир Путин потребовал соблюдения прав москвичей при сносе хрущевок. Заявление президента может обернуться для мэра столицы Сергея Собянина политическим поражением. Рассказываем, чего ждать москвичам, мэру и депутатам.

Выборы главы в Свердловской области становятся все интереснее. Москва разрешила мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману стать кандидатом в губернаторы. Как события будут развиваться дальше, пока точно не известно. Ясно одно: Ройзман нужен Кремлю для идеальных выборов президента, так как перетягивает на себя электорат Навального.

Депутат Думы Екатеринбурга Илья Лобов разозлил коллег. Пока все сидели на заседании гордумы, находящийся в рабочей поездке Лобов постил в соцсети видео с вечеринки по случаю дня рождения Буркова.

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