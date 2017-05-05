Захаровой досталось от Украины за посещение Крыма

05:15 05 мая 2017 0

МИД Украины пригрозил Захаровой ответственностью за визит в Крым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Визит в Крым официального представителя МИД России Марии Захаровой — незаконный и повлечет за собой ответственность. Так прокомментировала посещение полуострова украинская коллега Марьяна Беца.

Свой комментарий, написанный по-английски, пресс-секретаhь МИД Украины опубликовала у себя в Twitter.

Мария Захарова провела своей еженедельный брифинг в Крыму, куда отправилась на майские праздники. Она отметала, что Международный суд ООН не поддержал заявления Киева об «агрессии» России, и напомнила, как именно освобождался Крым, сообщает телеканал «Звезда».