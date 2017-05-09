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Главные новости Свердловской области
21:50  09 мая 2017 0

Екатеринбургских туристов в Турции перепугала дохлая корова, приплывшая с моря к берегу. ВИДЕО

Туристов перепугала туша дохлой коровы на популярном пляжеФото: Елена Жолобова

Екатеринбургских туристов в Турции перепугала дохлая корова, приплывшая с моря к берегу. Жутковатую сцену одна из отдыхающих в курортном местечке Махмутлар сняла на видео.

«Коровья туша плавала в море возле берега. Спасатели на катере поплыли и выловили ее, — рассказала „URA.RU“ екатеринбургская туристка Елена Жолобова. — Оказалось, что у коровы были связаны ноги и перерезано горло».

Откуда взялось животное и каким образом попало в море, вызвало много вопросов. Некоторые даже предположили, что в Турцию несчастную буренку принесло каким-то образом из Казахстана, где происходит наводнение из-за паводка.

Несмотря на то, что труп коровы достаточно быстро уволокли с берега, туристов напугал тот факт, что мертвая разлагающаяся туша плавала возле пляжа в том месте, где люди купаются.

Евгений Лазарев
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